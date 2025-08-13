Elon Musk accuse Apple de boycotter Grok : les 2 géants de la tech en guerre ?

Elon Musk a ravivé le débat sur l’équité des pratiques d’Apple avec une nouvelle confrontation publique.

Lundi 11 août 2025, le fondateur de xAI a accusé le géant de Cupertino d’écarter volontairement ses applications X et Grok de la section « Incontournables » de l’App Store. Une décision qui, selon lui, piétine ouvertement les lois antitrust. Musk n’a pas détaillé sa stratégie, mais a promis une riposte judiciaire immédiate.

Musk défie Apple sur le terrain des applications phares

Dans une série de messages publiés sur X, Elon Musk a interpellé Apple sans détour :

« Hé @Apple App Store, pourquoi X et Grok n’apparaissent-ils pas dans votre section “Incontournables” alors que X est l’application d’actualité numéro 1 au monde et Grok numéro 5 ? Vous jouez à la politique ? Qu’est-ce qui se passe ? Les esprits curieux veulent savoir. »

Selon Musk, Apple verrouille l’accès aux premières places de l’App Store pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI. Ce dernier étant le partenaire privilégié de la marque à la pomme dans l’intégration de l’IA sur iPhone et iPad.

Grok, concurrent direct des solutions d’OpenAI, se retrouve ainsi écarté des recommandations. Pour Musk, la manœuvre viole clairement les lois antitrust et justifie une action judiciaire rapide.

Au moment de ses déclarations, le classement américain de l’App Store plaçait TikTok en tête, suivi de Tinder, Duolingo, YouTube et Bumble. ChatGPT, produit phare d’OpenAI, occupait la septième place.

X, malgré son statut d’application d’actualité la plus téléchargée au monde, et Grok, cinquième dans sa catégorie, restaient invisibles dans les sélections éditoriales d’Apple.

Apple défend la neutralité de son App Store

Apple rejette toute idée de favoritisme insinuée par Elon Musk. La firme assure que l’App Store repose sur des critères objectifs mêlant classements, algorithmes et sélections éditoriales.

Le géant de Cupertino souligne qu’elle met en avant des milliers d’applications, dans un souci à la fois de sécurité pour les utilisateurs et d’opportunités pour les développeurs.

Cette passe d’armes intervient alors qu’Apple affronte déjà plusieurs procédures pour pratiques anticoncurrentielles. En Europe, la Commission lui a infligé récemment une amende de 500 millions d’euros pour avoir restreint la promotion de moyens de paiement externes.

L’an dernier, une sanction de près de 2 milliards de dollars avait été prononcée pour avoir favorisé Apple Music face à ses concurrents. Aux États-Unis, un juge fédéral a estimé que l’entreprise n’avait pas respecté une injonction dans le dossier l’opposant à Epic Games.

Et en Espagne, l’autorité de la concurrence a annoncé en juillet le renforcement de son enquête sur Apple. Cette dernière est soupçonnée d’imposer aux développeurs des conditions jugées « injustes » pour apparaître sur l’App Store.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.