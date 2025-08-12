Body Count : ce que révèle vraiment votre passé sexuel, selon la science

Oui, le passé sexuel reste un sujet qui fâche. Mais ce n’est pas seulement une question de nombre. Une vaste étude mondiale révèle que le timing des conquêtes change tout. Entre fantasmes de pureté, double standards qui s’effondrent, et calculs mentaux façon Tinder, voici pourquoi votre historique amoureux est jugé comme un CV… mais sans les soft skills.

On vit une époque où chacun est libre d’aimer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ou du moins, c’est ce que raconte l’appli de rencontre entre deux messages passifs-agressifs.

En réalité, le sexe, c’est un peu comme un prêt bancaire : votre passé reste dans les dossiers, et le conseiller (ou la conseillère) va l’examiner avant de « valider » la relation.

On appelle ça le « body count » : le nombre de partenaires sexuels que vous avez eus. Une info que personne n’avoue vraiment, mais que tout le monde évalue mentalement.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas une lubie de mec jaloux ou de puritaine sous Prozac.

Et mauvaise nouvelle si vous pensiez que « ça ne se fait pas de juger » : une étude XXL menée sur cinq continents montre que si, ça se fait… mais pas exactement comme vous l’imaginez.

Le verdict ne dépend pas seulement du chiffre, mais aussi de la façon dont il s’est accumulé. Oui, votre historique amoureux est lu comme un relevé de compte… avec les courbes de progression.

Pour faire simple : oui, on est tous des hypocrites qui préfèrent les partenaires avec un compteur bas, mais on est prêts à pardonner si les folies datent de l’époque où on portait encore des bagues aux dents et écoutait du Britney Spears.

Les chercheurs plongent dans vos culottes

Des chercheurs de l’université de Swansea, au Pays de Galles, ont interrogé 5 300 personnes dans 11 pays sur 5 continents pour comprendre comment nous jugeons le passé sexuel des autres.

Leur verdict global : plus le compteur est bas, plus vous marquez des points pour une relation longue.

Ce n’est pas un scoop : entre un profil qui annonce « 3 partenaires » et un autre qui en revendique « 35 », les statistiques de coup de foudre penchent pour le premier.

Mais là où ça devient intéressant, c’est que les chercheurs ont aussi testé des profils identiques sur le papier… avec une répartition différente dans le temps. On s’aperçoit alors que la perception change, même si le total ne bouge pas.

A partir de combien c’est trop ?

Si l’on se fie aux résultats de l’étude, le rapport de force est clair. Entre 4 et 12 partenaires, la cote d’attractivité plonge (d = 1,13).

Entre 12 et 36, ça continue de baisser (d = 0,67), mais un peu moins fort. Peut-être que passé un certain seuil, tout le monde est catalogué pareil.

Au-delà de 36, toutefois, c’est généralement la catastrophe, genre « autoroute à sens unique »…

Au Royaume-Uni, 41 % jugent « trop élevé » un passé de 15 partenaires ou plus. En Australie, les hommes déclarent en moyenne 16,4 partenaires, les femmes 12,2.

Mais 69 % des sondés assurent en avoir eu moins de 10 (traduction : 31 % assument leurs chiffres… ou leurs mensonges).

Et en France, alors ? Les femmes sont passées de 3,4 partenaires en 1992 à 7,9 en 2023, les hommes de 11 à 16,4.

Au final, tout le monde a son chiffre « acceptable » en tête, mais personne ne le dit vraiment. Et quand c’est dit, ce n’est pas forcément la vérité.

Le twist inattendu du « sexe timeline »

C’est LA trouvaille de l’étude galloise : ce qui compte autant que le total, c’est la courbe d’évolution.

Les chercheurs ont présenté aux participants des frises chronologiques fictives représentant l’historique sexuel d’une personne.

Même nombre total de partenaires, mais répartis différemment : beaucoup tôt dans la vie, puis plus rien; réduction progressive avec l’âge; activité constante du début à la fin.

On constate alors un gros avantage pour les profils qui se « calment » avec le temps. Comme si une jeunesse agitée était pardonnable… à condition de finir en mode moquette et tisane.

Moralité : vous pouvez avoir vécu vos 20 ans comme une tournée mondiale de rock tant que, sur le graphique, la courbe redescend avant la quarantaine.

Tout le monde aime croire qu’il sera l’ultime étape. Le dernier wagon. Le point final. Même si le train a déjà fait plusieurs fois le tour de la gare.

Ces mythes explosés par l’étude

Première surprise : pas de double standard hommes/femmes dans les 11 pays étudiés. Eh oui, les clichés du « mec cool parce qu’il a beaucoup couché » et de la « fille facile » ne tiennent pas ici.

Les jugements sont globalement les mêmes… ce qui ne veut pas dire tendres. Deuxième surprise : certaines personnes préfèrent un peu d’expérience.

L’innocence absolue, type « jamais touché un genou », n’est pas forcément perçue comme un atout.

Et puis il y a la sociosexualité, ce joli mot universitaire qui désigne l’ouverture au sexe sans amour : oui, ça joue sur la tolérance… mais même les plus ouverts ont leur limite. On veut du vécu, mais pas une autobiographie classée X.

La grande hypocrisie du Body Count

En Allemagne, on situe « l’idéal socialement correct » autour de 2 à 5 partenaires. Au Royaume-Uni, on commence à froncer les sourcils à 15. En Australie, on raconte n’importe quoi pour rester dans la moyenne.

Ajoutez à ça le biais de désirabilité sociale : les hommes ont tendance à gonfler leurs chiffres (« je te jure, c’était au moins 20 »), les femmes à les réduire (« ah, trois ou quatre… en arrondissant vers le bas »).

Selon une autre étude américaine, 26% des gens ne disent pas leur vrai nombre de partenaires. Parmi eux, 16 % le réduisent volontairement. Et probablement un bon tiers comptent uniquement les prénoms dont ils se souviennent.

En résulte un océan de données fausses qui nourrit des jugements déjà bancals. Au fond, tout le monde prétend être au-dessus de ça, mais continue de juger. On appelle ça l’hypocrisie universelle, ou plus joliment : l’humanité.

Une question d’instinct de survie ?

Derrière le jugement sur le nombre de partenaires, il n’y a pas que la morale. Il y a surtout l’instinct de survie relationnel.

Andrew Thomas, chercheur principal de l’étude, le dit sans fard : « Les gens utilisent l’historique sexuel comme un indice pour évaluer les risques relationnels. »

Et quels risques, au juste ? Maladies sexuellement transmissibles, infidélité chronique, instabilité émotionnelle, présence d’ex encore dans les parages (avec ou sans pull laissé chez toi).

Autrement dit : un « body count » élevé, c’est vu comme une bombe à retardement. Pas forcément parce que la personne est toxique.

Mais parce que ses choix passés sont lus comme des drapeaux rouges. On ne cherche pas un moine, mais on évite les champs de mines.

Le sexe, c’est comme le CV

Trop vide, on parle d’« inexpérience ». Trop rempli (c’est le cas de le dire), on murmure « instabilité ». Et au milieu, il y a cette zone dorée où l’on vous perçoit comme « curieux·se mais raisonnable ».

En réalité, ce n’est pas juste un chiffre : c’est une trajectoire. Celle qui raconte si vous avez « pris votre pied » tout en finissant par poser vos valises.

Et au fond, que vous soyez à 3, 13 ou 103, la vraie question reste : avez-vous trouvé quelqu’un qui s’en fiche ?

Parce que, spoiler : dans un couple qui fonctionne, le « body count » finit toujours par devenir une vieille anecdote… sauf quand on se dispute.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Accordez-vous de l’importance au Body Count avant de vous engager dans une relation ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.