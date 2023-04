Comment utiliser les applications de rencontre en toute sécurité ?

Les utilisateurs des applications de rencontre en ligne doivent absolument savoir assurer leur sécurité s’ils ne veulent subir aucune mésaventure. Ils ont intérêt à protéger efficacement leur identité et à prendre certaines mesures de précaution.

Les rencontres en ligne ont connu un essor fulgurant au cours de la dernière décennie. Elles se sont rapidement multipliées depuis le début de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, de nombreuses personnes se fient désormais aux applications dédiées pour trouver des partenaires de vie ou des amis. Le phénomène a pris une telle ampleur qu’il est devenu normal de naviguer dans l’univers des rencontres en ligne. Cependant, les risques liés à ce genre d’activité ne sont ni minimes ni négligeables. Il est notamment possible de se faire harceler, arnaquer ou agresser psychologiquement sur les réseaux sociaux. Les prédateurs et les obsédés sexuels sont aussi présents sur ces applications dédiées. Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à naviguer en toute sécurité dans l’univers des rencontres en ligne.

Protégez efficacement votre identité

Vous devez protéger votre identité lors de la création de votre profil sur l’application de rencontre de votre choix. En effet, il est important de ne pas fournir d’informations qui pourraient révéler votre emplacement ou votre réelle identité à de parfaits étrangers en ligne. Aussi, il est conseillé de choisir une photo qui n’est pas déjà liée à un autre compte sur les réseaux sociaux. Autrement dit, les photos qui indiquent votre localisation géographique comme les selfies pris dans des endroits identifiables sont absolument à éviter.

De plus, il ne faut jamais donner son adresse, son lieu de travail ou son numéro de téléphone personnel à un individu rencontré sur Internet. En prenant ces précautions, vous pouvez créer un profil en ligne qui vous représente de manière positive tout en préservant votre sécurité et votre vie privée.

Signaler les comportements suspects

L’un des avantages des applications de rencontre est la possibilité de bloquer facilement les utilisateurs avec lesquels vous ne voulez pas parler ou qui vous mettent mal à l’aise. Ainsi, si vous pensez qu’une personne en particulier est suspecte ou dangereuse, vous pouvez directement le signaler. En plus, vous avez le droit de garder votre anonymat, ce qui vous permettra d’éviter toutes représailles. Parmi les comportements qu’il est possible de signaler aux administrateurs de l’application, il y a :

les demandes d’assistance financière ;

les demandes de photographies (obscènes ou non) ;

l’utilisation d’un langage offensant ou harcelant ;

tout comportement qui vous fait vous sentir menacé ou intimidé.

Dans cette optique, nous vous conseillons de vous familiariser avec la politique de signalement de l’application de rencontre avant d’y créer un nouveau compte. De cette manière, vous renforcez votre sécurité.

Soyez attentif aux signes avant-coureurs (les « red flags »)

Lorsque vous utilisez des applications de rencontre, vous devez absolument rester à l’affût des potentiels signaux d’alarme. En effet, les gens peuvent se présenter de façon trompeuse en ligne et ne pas être exactement ce qu’ils prétendent être. Il est possible qu’ils soient des escrocs, des prédateurs ou des personnes qui cherchent à vous manipuler. Pour les identifier, vous devez surveiller certains red flags, tels que les réponses vagues à des questions spécifiques ou une intimité excessive dès le début de la discussion. Les comportements possessifs et les pressions pour fournir des informations personnelles doivent également vous mettre en garde. Même s’ils vous disent que c’est pour envoyer des cadeaux, sachez qu’ils peuvent parfaitement mentir.

Parmi les signaux d’alerte à ne pas négliger se trouvent également les refus de donner un appel téléphonique ou de se connecter en ligne en face à face. Si vous êtes attentif à ce genre de détail, vous pouvez être sûr de naviguer dans l’univers des rencontres sur Internet en toute sécurité.