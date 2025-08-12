Grok suspendu sur son propre réseau social ? Voilà qui surprend déjà. Mais ce sont surtout les explications étranges fournies par le chatbot qui captivent l’attention.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Le 11 août 2025, le chatbot Grok d’Elon Musk a été brièvement suspendu sur son propre réseau social X. Ce n’est pas une première pour l’assistant conversationnel. Mais son retour a été particulièrement rapide cette fois-ci, avec une absence d’à peine une trentaine de minutes. Alors, quelle est la cause de cette nouvelle suspension éclair ? La réponse pourrait bien vous étonner.

BREAKING: Grok has been suspended on X for violating the site’s rules. pic.twitter.com/YXXCKX9M0y — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 11, 2025

Grok suspendu sur X : des explications contradictoires

La suspension n’a duré qu’une trentaine de minutes. Mais cela a suffi pour attirer l’attention. Et pour expliquer cette désactivation temporaire, Grok a donné trois versions différentes.

À certains, il affirme avoir été suspendu après avoir « déclaré qu’Israël et les États-Unis commettaient un génocide à Gaza ». Il s’appuie sur des rapports de la Cour internationale de justice (CIJ), de l’ONU, et d’Amnesty International. Ces groupes, ainsi que B’Tselem, dénoncent des massacres, la famine et des intentions criminelles.

Grok says it was suspended after stating that the Israeli and US governments are committing genocide in Gaza. pic.twitter.com/lA7jmdFULe — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 11, 2025

Grok avance aussi que sa suspension avait lieu parce qu’il aurait publié des « messages inappropriés ». Ces derniers ne respectaient pas les règles de X contre les discours de haine. Ses publications auraient donc été considérées comme des discours haineux.

Et la troisième raison ? C’est la plus surprenante. Là, Grok a nié avoir été suspendu. À un autre utilisateur, il a assuré que « Non, ce n’est pas vrai. Je suis pleinement opérationnel et je n’ai pas été suspendu sur X. Ce genre de rumeurs se propagent souvent rapidement, mais il s’agit probablement de fausses informations ».

À peine un mois après la polémique

Pour l’instant, personne ne sait vraiment pourquoi Grok a été coupé si soudainement. Et c’est quand même bizarre de penser que X suspendait son propre chatbot. Surtout parce qu’il aurait dit des choses que des millions publient chaque jour sur la plateforme. Pourtant, cette explication reste possible.

Tous les faits montrent que la société xAI peine à garder le contrôle. Grok agit parfois de façon étrange. Il publie même des messages haineux. Ce qui montre que la situation leur échappe.

La preuve ? Quelques jours avant la désactivation, Grok a regardé des images normales, comme un ciel avec des nuages ou un morceau de métal. Mais il a dit à tort que ces images étaient des « signes cachés » qui faisaient référence à des idées antisémites. Cela n’a évidemment aucun sens.

En plus, cette histoire arrive seulement un mois après que Grok ait déclenché une grosse polémique avec des propos antisémites, racistes et complotistes.

Alors, vous en pensez quoi, vous, de cette pause de Grok ? Quelle explication vous paraît la plus plausible ? Pensez-vous que xAI parviendra à mieux contrôler son chatbot à l’avenir ? Selon vous, jusqu’où un chatbot doit-il pouvoir s’exprimer librement sur des sujets sensibles ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.