1 milliard sur la table… et elle refuse Meta ! Voici l’histoire derrière ce choix fou

On connaît tous des noms comme Sam Altman chez OpenAI, ou Aravind Srinivas, le boss de Perplexity qui commence à se faire entendre. Mais à part eux, pas beaucoup de nouvelles têtes ont vraiment percé auprès du grand public dans le monde de l’IA.

Pourtant, ça pourrait bien changer avec une femme : Mira Murati. Peut-être que vous vous rappelez qu’elle a été PDG intérimaire chez OpenAI… en 2023 lors d’une controverse avec Sam Altman.

Bien que là, c’est pour une autre raison qu’elle fait parler d’elle. Au fait, Meta lui a fait une offre tellement énorme que c’en est presque fou.

Meta en quête des meilleurs talents

En juin dernier, on savait déjà que Meta voulait attirer les meilleurs talents d’OpenAI. Ils sont même allés jusqu’à proposer 100 millions de dollars à certains d’entre eux. Et là, selon un article de The Wired, la firme de Mark Zuckerberg a remis ça.

Sauf que cette fois, c’est pour embaucher l’équipe de Mira Murati, dans sa start-up Thinking Machines Lab. D’après le journal, Meta a mis sur la table entre 200 millions et 1 milliard de dollars pour les convaincre de rejoindre son projet Superintelligence Lab.

Et pourtant, surprise : tous ont décliné l’offre de Zuckerberg. Un choix qui soulève beaucoup de questions sur ce qui motive cette loyauté envers leur cheffe albano-américaine.

Mais qui est donc cette Mira Murati ?

Mira Murati, aujourd’hui à la tête d’une start-up ambitieuse dans l’intelligence artificielle, possède un parcours remarquable. Née en 1988 en Albanie, elle a suivi des études brillantes aux États-Unis.

Elle a travaillé chez Zodiac Aerospace, puis chez Tesla sur le Model X. En 2018, elle a intégré OpenAI, où elle devient vice-présidente IA puis directrice technique.

Aux côtés de Sam Altman, elle a largement contribué à rendre l’IA accessible au grand public, notamment grâce à ChatGPT. Ce qui distingue surtout Mira Murati, c’est sa vision claire sur l’éthique et la responsabilité dans le développement de l’intelligence artificielle.

C’est précisément pour défendre ces valeurs qu’elle a quitté OpenAI pour créer, en février 2025, Thinking Machines Lab. C’est une start-up qui milite pour une IA éthique et accessible à tous.

Et même sans avoir encore commercialisé de produit, elle a déjà levé 2 milliards de dollars, valorisant son entreprise à 12 milliards. De quoi attirer l’attention des géants de l’IA, alors que Mira Murati semble bien décidée à poursuivre son aventure hors des sentiers battus.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.