Débutant en quête d’un salaire énorme ? Postulez chez Microsoft ! (124 600 $ par an)

Chez Microsoft, les ingénieurs sont très avantageux. Les débutants gagnent bien au-delà de votre salaire, vous n’avez pas idée. Et les expérimentés, eux, que dire ? Leur rétribution sont tout simplement incroyables !

Au fait, une fuite interne a mis en lumière les salaires que Microsoft verse à ses ingénieurs, du petit nouveau au vétéran de l’IA. Ce document, obtenu par Business Insider, révèle que les niveaux de rémunération, primes et attributions d’actions varient selon l’expérience et le lieu de travail.

Les ingénieurs basés dans des zones coûteuses comme San Francisco sont classés dans la catégorie « haute ». Ceux de Redmond, siège social de Microsoft, par contre, sont placés dans la catégorie « principale ».

Le salaire des ingénieurs chez Microsoft

Au fait, le système de Microsoft repose sur une hiérarchie en niveaux. Les ingénieurs débutants se situent entre 57 et 59. Les seniors débutent au niveau 63. Les principaux au 65, les partenaires au 68 et, tout en haut, les ingénieurs émérites au 70.

À ce dernier échelon, la rémunération de base peut atteindre 408 000 dollars. À cela s’ajoutent une prime à la signature allant jusqu’à 300 000 dollars. Des actions d’une valeur maximale de 1,9 million à l’embauche. Et une attribution annuelle pouvant monter à 1,47 million de dollars.

À l’opposé, un nouvel arrivant dans une zone au coût de la vie élevé débute à 124 600 dollars de salaire. Et ce, assortis de 13 000 dollars en actions et jusqu’à 9 000 dollars de prime à la signature.

Et les données partagées par Deedy Das révèlent autre chose. Apparemment, un ingénieur qui évolue régulièrement du niveau 57 au 70, en maintenant un taux d’épargne de 30 % et un rendement d’investissement de 10 % par an, pourrait accumuler une valeur nette de 13 millions de dollars sur 30 ans.

Ce calcul prend en compte un revenu brut total de 23,1 millions, dont 8,8 millions uniquement issus de la croissance des placements.

Pour autant, Microsoft n’est pas le plus généreux

En comparaison avec la concurrence, Microsoft n’est pas toujours le plus généreux sur les premiers postes, en effet. Chez Google, par exemple, un ingénieur débutant touche environ 184 000 dollars.

Bien entendu, l’entreprise de Redmond sait s’aligner, voire dépasser, dans certaines situations. Les exceptions sont prévues pour contrer les offensives des rivaux, à commencer par Meta.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, révélait en juillet 2025 que Meta propose des primes à la signature atteignant… 100 millions de dollars pour certains ingénieurs IA. Le réseau social a même tenté de débaucher un expert d’Apple pour plus de 200 millions de dollars.

Les grilles de Meta vont de 273 000 à 432 000 dollars pour des ingénieurs logiciels, et montent jusqu’à 912 000 dollars pour les plus hauts niveaux techniques.

