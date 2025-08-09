Bitcoin à 120 000 € – Et si vous aviez investi 1000€ en 2010 ?

Imaginez que vous ayez misé seulement 1000 euros il y a plus de dix ans. Une somme modeste, qui aurait pu servir à un achat de la vie courante. Aujourd’hui, cette mise se serait transformée en une richesse colossale capable de changer une vie, et ce, grâce au Bitcoin. Un actif qui, malgré sa volatilité, a fait de ses premiers investisseurs des millionnaires, voire beaucoup plus riches. Plongez avec nous dans cette histoire et découvrez l’incroyable ascension qui a mené le Bitcoin à 120 000 euros.

Il fallait investir quand le Bitcoin ne valait presque rien

D’abord, pour bien comprendre la magnitude de cette histoire, il faut commencer par les chiffres précis. En 2010, un seul Bitcoin ne valait qu’environ 0,07 €. Avec un investissement de 1000 euros, il était possible d’acheter environ 14 285 bitcoins. Bien que cela semble aujourd’hui dérisoire, ces 1000 euros représentent une somme qui, au sommet du cours en 2025, a une valeur vertigineuse.

Au prix record de 120 000 euros par Bitcoin, votre investissement de départ vaudrait un montant de plus d’1,7 milliard d’euros. Ce n’est pas une exagération, mais le résultat direct d’une croissance qui ne ressemble à rien de connu dans les annales de la finance. C’est ce chiffre à un milliard qui est à l’origine du mythe et qui crée la fascination du public pour le Bitcoin à 120 000 €.

Historique du Bitcoin en 16 ans d’exitence :

3 janvier 2009 : Création du premier bloc Bitcoin (« Genesis Block »).

: Création du premier bloc Bitcoin (« Genesis Block »). 22 mai 2010 : Première transaction avec du Bitcoin (deux pizzas pour 10 000 BTC).

: Première transaction avec du Bitcoin (deux pizzas pour 10 000 BTC). Février 2011 : Le Bitcoin atteint la parité avec le dollar ( 1 $ ).

: Le Bitcoin atteint la parité avec le dollar ( ). Novembre 2012 : Premier halving. Le prix est d’environ 12 $ .

: Premier halving. Le prix est d’environ . Février 2014 : Faillite de Mt. Gox. Le prix chute de 1 000 $ à 200 $ .

: Faillite de Mt. Gox. Le prix chute de à . Juillet 2016 : Deuxième halving. Le prix est d’environ 650 $ .

: Deuxième halving. Le prix est d’environ . Décembre 2017 : Le Bitcoin atteint près de 20 000 $ .

: Le Bitcoin atteint près de . Mai 2020 : Troisième halving. Le prix est autour de 8 600 $ .

: Troisième halving. Le prix est autour de . Novembre 2021 : Le Bitcoin établit un record à 68 789 $ .

: Le Bitcoin établit un record à . Avril 2024 : Quatrième halving. Le prix dépasse les 60 000 $ .

: Quatrième halving. Le prix dépasse les . Juillet 2025 : Le Bitcoin atteint un nouveau record à plus de 120 000 $.

De quel parfum était la pizza de 10000 bitcoins de l’époque ?

En 2010, le monde du Bitcoin était à des années-lumière de ce qu’il est aujourd’hui. Il n’y avait pas d’échanges, pas de « wallets » faciles d’utilisation, et il fallait miner les bitcoins soi-même sur son ordinateur. C’est à cette époque que l’anecdote de la pizza a eu lieu. Un programmeur du nom de Laszlo Hanyecz a utilisé 10 000 bitcoins pour acheter deux pizzas. La valeur de ces bitcoins, au prix actuel de 120 000 €, serait aujourd’hui de plus de 1,2 milliard d’euros.

Cette histoire est, en effet, un symbole qui montre à quel point l’actif était considéré comme sans valeur. Pour la petite communauté de l’époque, le Bitcoin était un projet expérimental. Il n’avait aucune garantie de succès, et la plupart des gens qui ont miné des bitcoins les ont considérés comme un jeu. Ils n’auraient jamais pu imaginer que ces jetons numériques, que l’on pouvait créer chez soi, se transformeraient en une fortune. Je vous invite à lire l’article Bitcoin : qu’est-ce que c’est ? Le guide ultime du BTC.

Combien vaut votre investissement de 2010 ?

Pour faire le calcul, c’est simple. Au cours de 0,07 € par Bitcoin en 2010, un investissement de 1000 € aurait permis d’acquérir 14 285,71 bitcoins. Au cours de son nouveau record en 2025, la valeur du Bitcoin a dépassé les 120 000 €. Multipliez le nombre de bitcoins que vous possédez par ce prix, et vous obtenez un montant de 1 714 285 200 €.

Il n’y a pas d’erreur dans le calcul, et c’est ce genre de chiffres qui motive la curiosité. C’est que ce rendement est le fruit d’une conjonction d’événements qui n’a aucune comparaison historique. La rareté, l’adoption progressive et l’évolution technologique sont les moteurs qui ont créé un tel phénomène. Le rêve de l’investissement de 1000 € n’est pas une illusion. C’est une réalité statistique qui montre à quel point un actif décentralisé peut bousculer le système financier mondial.

Est-il possible de profiter des fruits de l’investissement en Bitcoin ?

Pour répondre à une question que se posent beaucoup de gens, la réponse est oui. Il est réellement possible d’échanger des bitcoins en argent classique, et c’est un processus qui est devenu très simple. Les millionnaires en bitcoins n’ont pas besoin d’aller à la banque avec une valise de disques durs. Ils utilisent des plateformes d’échange de cryptomonnaies qui sont devenues de véritables institutions financières.

Sur des plateformes comme Coinbase ou Kraken, un utilisateur peut vendre ses bitcoins en quelques clics. La plateforme effectue une conversion de la valeur en euros, puis transfère l’argent directement sur un compte bancaire. Ce processus peut prendre quelques jours, car les plateformes sont soumises à une réglementation stricte pour éviter le blanchiment d’argent. Il faut faire une vérification d’identité pour pouvoir retirer des fonds importants. Bien sûr, il faut également penser à la fiscalité. Une plus-value aussi importante que celle d’un investissement initial sur le Bitcoin est soumise à l’impôt. C’est une étape pour pouvoir réellement profiter de la fortune.

Quel bien s’offrir avec un portefeuille en Bitcoin bien rempli

Avec une fortune d’un milliard et demi d’euros, les possibilités sont infinies. Le rêve se matérialise par l’achat de biens et de services qui sont hors de portée pour la plupart des gens. Le marché du luxe s’est également ouvert aux cryptomonnaies. Des biens immobiliers de prestige, des voitures de sport, et même des œuvres d’art peuvent être achetés directement avec du Bitcoin. Cette variété rend la richesse générée encore plus tangible. I

maginez que vous puissiez acquérir un château en Provence, une collection de voitures de luxe, ou même un jet privé, simplement avec votre portefeuille de bitcoins. La question n’est plus « est-ce que je peux le faire ? » mais « qu’est-ce que je veux faire de ma fortune ? ». C’est un rêve qui est devenu une réalité pour une poignée de personnes, et c’est ce qui continue d’alimenter la fascination pour le Bitcoin à 120 000 €.

Le secret reste la rareté numérique

Une des raisons fondamentales de l’augmentation du prix du Bitcoin est le principe de la rareté numérique. Il n’y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Ce plafond, fixé dès la création du protocole, est une garantie pour les investisseurs contre l’inflation. À la différence des monnaies traditionnelles (comme l’euro ou le dollar) qui peuvent être imprimées en quantité illimitée par les banques centrales, le Bitcoin est un actif dont l’offre est strictement limitée et prévisible. Cette caractéristique en fait un actif déflationniste par nature.

En conséquence, à mesure que la demande pour le Bitcoin a augmenté, l’offre limitée a exercé une pression haussière constante sur le prix. C’est ce principe économique simple, l’offre limitée face à une demande croissante, qui est à la base de la valeur du Bitcoin et de sa performance historique. La rareté numérique est un concept puissant qui donne une légitimité à l’idée que le Bitcoin est une sorte d’or numérique, un actif qui conserve sa valeur dans le temps.

Une légitimité acquise progressivement

Le Bitcoin de 2025 n’a plus rien à voir avec le Bitcoin de 2010. Le projet a fait la transition d’un outil pour une niche de passionnés à un actif qui est une classe d’investissement à part entière. Des entreprises cotées en bourse, comme MicroStrategy, ont converti une partie de leur trésorerie en bitcoins, ce qui a envoyé un signal fort au marché. Des institutions financières traditionnelles ont également commencé à proposer des produits liés au Bitcoin.

Le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin a permis à des millions d’investisseurs de s’exposer à cet actif sans avoir à en gérer la détention directe. Cette adoption institutionnelle a eu pour effet de légitimer le Bitcoin et de l’intégrer dans le système financier traditionnel. Cet afflux de capitaux et l’approbation de la part de ces acteurs majeurs sont des facteurs déterminants qui ont poussé le prix du Bitcoin à des niveaux jamais vus auparavant. La confiance que ces institutions ont placée dans le Bitcoin a encouragé le grand public à s’y intéresser à son tour.

Des hauts et des bas pour les investisseurs

Le prix du Bitcoin n’a pas progressé de manière linéaire. Il a connu des cycles de « bull runs » (hausse rapide) et de « bear markets » (baisse prolongée), ce qui a mis la patience des investisseurs à rude épreuve. Pour bien comprendre son évolution, il faut s’intéresser aux « halvings » ou « réductions de moitié ». Ce sont des événements qui se produisent environ tous les quatre ans, au cours desquels la récompense pour le minage de nouveaux blocs de Bitcoin est divisée par deux. Cette programmation, inscrite dans le code de la blockchain, a pour effet de réduire l’offre de nouveaux bitcoins qui arrivent sur le marché, ce qui a souvent un impact positif sur le prix.

Les halvings sont un élément essentiel du mécanisme déflationniste du Bitcoin. Ils garantissent que la monnaie est de plus en plus rare avec le temps. L’anecdote de l’investissement de 1000 euros est directement liée à ces cycles. Enfin, l’accumulation de bitcoins à bas prix avant les premiers halvings est ce qui a permis d’obtenir un rendement si exceptionnel.

