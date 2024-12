Le Bitcoin passe les 100 000 $ : pourquoi ceux qui n’y ont pas cru avaient tort ?

Les moqueurs peuvent ravaler leurs critiques. Le Bitcoin, autrefois vu comme une mode passagère, dépasse les 100 000 $. Et c’est devenu réalité en décembre 2024, grâce à une vague politique inattendue et des décisions qui redéfinissent l’avenir des cryptomonnaies. Mais, comment en est-on arrivé là, et pourquoi ceux qui n’y croyaient pas se sont-ils lourdement trompés ?

Le Bitcoin a donc franchi la barre des 100 000 $. Et le principal instigateur est Donald Trump, récemment élu président des États-Unis. En jouant la carte des cryptomonnaies, il a donc su transformer un outil technologique en levier politique et économique.

Ainsi, son engagement pro-Bitcoin et ses promesses d’un cadre réglementaire plus favorable ont électrisé les investisseurs. Si certains ont douté du potentiel du Bitcoin, les événements récents prouvent que ce n’est pas une simple tendance, mais un acteur incontournable du futur financier.

La politique booste le Bitcoin à 100 000 $

Mercredi soir, le 4 décembre, le Bitcoin a explosé son record précédent pour atteindre 100 000 $. Et ce n’est pas arrivé par hasard ! Donald Trump, fraîchement élu président des États-Unis, a donné un sacré coup de pouce à la cryptomonnaie.

Donald Trump est même allé jusqu’à lancer son propre bitcoin pendant la campagne électorale. Son objectif était de séduire les amateurs de cryptomonnaies tout en promettant de supprimer les restrictions imposées par le gouvernement de Biden.

L’une des annonces clés derrière ce rallye historique est la nomination de Paul Atkins à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC). Pour ceux qui l’ignorent, Atkins est une figure bien connue dans le monde des cryptomonnaies. Ancien commissaire de la SEC, il est aussi coprésident de Token Alliance, un groupe qui milite pour des régulations pro-crypto.

Selon Donald Trump, Paul Atkins incarne une approche « de bon sens » des régulations et considère les actifs numériques comme essentiels pour renforcer l’économie américaine. Les investisseurs ont donc réagi instantanément. Quelques heures après l’annonce, la valeur du Bitcoin a par conséquent grimpé.

2 000 milliards $ de valeur collective

Avec cette montée en flèche, tous les Bitcoins en circulation valent désormais environ 2 000 milliards $. J’avoue que c’est plus que des géants comme MasterCard, Walmart et JPMorgan Chase réunis.

Et dire qu’il y a seulement une décennie, le Bitcoin était la risée des investisseurs. Je me souviens de Laszlo Hanyecz, ce type qui a dépensé 10 000 Bitcoins pour deux pizzas en 2010 ? À l’époque, ça valait 40 $. Aujourd’hui, ces pizzas valent… 1 milliard $.

Si vous faites partie de ceux qui ont résisté à la tentation de vendre pendant les fameux « hivers cryptographiques », félicitations ! Cette montée spectaculaire du Bitcoin valide l’idée que la patience paye toujours, même dans le monde des cryptomonnaies.

Et ce n’est pas fini ! Avec un environnement politique dorénavant favorable et des régulations qui promettent d’être allégées, le potentiel de croissance est énorme. Donald Trump veut même que les États-Unis deviennent la « capitale mondiale des cryptomonnaies ». Avec un stock national de Bitcoins pour réduire la dette nationale.

JUST IN: 🇺🇸 PRESIDENT TRUMP SAYS, "CONGRATULATIONS BITCOINERS!!! $100,000!!! YOU'RE WELCOME." pic.twitter.com/UoZWLe795g — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 5, 2024

La morale de l’histoire ? Ne sous-estimez jamais le Bitcoin

Par ailleurs, cette victoire du Bitcoin dépasse largement les frontières américaines. Selon les experts, le durcissement des régulations aux États-Unis sous Biden avait poussé les investisseurs à se tourner vers des marchés comme l’Asie ou l’Europe. Mais avec l’arrivée de Donald Trump, l’Amérique pourrait redevenir la terre promise des cryptomonnaies.

Qui plus est, Paul Atkins le dit lui-même qu’un cadre réglementaire plus clair et accommodant rendra les cryptomonnaies plus stables, légitimes et attractives. Si cette vision se concrétise, les États-Unis pourraient voir revenir des milliards d’investissements en actifs numériques.

Anthony Pompliano, fervent défenseur des cryptomonnaies, l’a bien résumé sur X. « Si vous aimez le Bitcoin à 100 000 $, vous allez l’adorer à 1 million $ », a-t-il déclaré.

If you like bitcoin at $100,000, you’re going to love it at $1 million. — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) December 5, 2024

Alors, les sceptiques qui disaient que le Bitcoin ne serait jamais une vraie monnaie ou un investissement fiable, ont bel et bien eu tort. Ils n’avaient pas vu venir cette adoption mondiale, ces régulations plus flexibles et ce président américain qui va propulser la cryptomonnaie au sommet.

Après cette envolée à 100 000 $, les critiques du Bitcoin ont-ils encore des arguments solides ? Si vous avez des idées ou des doutes, partagez-les en commentaire !

