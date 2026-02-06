Bitcoin chute à 70 000 $ : et si c’était le moment d’investir ?

Le Bitcoin retombe sur un seuil chargé d’histoire et elle ravive à la fois la peur d’un nouveau cycle baissier et l’espoir d’un point d’entrée stratégique. Sous les 70 000 dollars, la cryptomonnaie star teste les nerfs des investisseurs. Assiste-t-on à une chute inquiétante ou à une opportunité que seuls les plus patients sauront saisir ?

Le Bitcoin traverse une zone de turbulences qu’il n’avait plus connue depuis longtemps. Après avoir glissé sous les 80 000 dollars, la reine des cryptomonnaies continue sa descente et flirte désormais avec un seuil hautement symbolique. Celui des 70 000 dollars. Une chute qui inquiète, parfois panique, mais est-ce précisément dans ces moments-là que se jouent les meilleures opportunités sur les marchés ?

Une chute spectaculaire, mais pas isolée

En quelques jours, le Bitcoin est passé d’un simple repli technique à une véritable glissade. Il touche brièvement les 69 100 dollars, très proche de son sommet historique de novembre 2021. À l’époque, ce niveau avait marqué le début d’un long marché baissier.

Mais réduire cette baisse à un simple retour du bear market serait une lecture incomplète. Nous savons tous que le Bitcoin n’évolue pas dans un vide. Ces derniers jours, l’ensemble des marchés financiers montrent des signes de nervosité marquée.

Les métaux précieux ont eux aussi fortement reculé. Alors que ceux-ci sont souvent considérés comme des valeurs refuges. Et l’argent affiche par exemple des pertes à deux chiffres. De l’autre côté de l’Atlantique, les grands indices boursiers américains s’apprêtent à ouvrir en territoire négatif.

Ainsi, le Bitcoin semble aujourd’hui plus victime d’un climat financier global sous tension que d’un problème structurel propre à l’écosystème crypto. Cette nuance change radicalement la lecture du mouvement.

Le seuil des 70 000 $ pour le Bitcoin, c’est un énorme test psychologique

Sur les marchés, certains chiffres de Bitcoin ont une valeur presque émotionnelle et les 70 000 dollars en font partie. Ce niveau agit comme un miroir du passé, ce qui rappelle le sommet de 2021 et les mois douloureux qui ont suivi. Par conséquent, beaucoup d’investisseurs réagissent davantage à ce souvenir qu’aux fondamentaux actuels.

C’est souvent dans ces zones que se concentrent les ventes de panique, mais aussi que les investisseurs plus patients commencent à observer attentivement. Historiquement, les grandes corrections du Bitcoin ont rarement été linéaires. Elles alternent phases de chute rapide, stabilisation nerveuse, puis rebonds parfois violents.

Je pense que le point clé à surveiller n’est donc pas seulement le prix, mais le comportement du marché autour de ce seuil. Une incapacité à rebondir pourrait renforcer la défiance. À l’inverse, une stabilisation progressive pourrait signaler que la purge est en train de se terminer.

Investir maintenant ? Est-ce une opportunité ou un piège bien déguisé ?

La vraie question n’est pas faut-il investir maintenant ?, mais plutôt pour qui cela a-t-il du sens ?. Pour un investisseur de court terme, la situation reste risquée. Puisque la volatilité est extrême et les signaux restent fragiles. En revanche, pour ceux qui raisonnent sur le long terme, ces phases de forte correction ont souvent constitué des points d’entrée intéressants à condition d’accepter l’incertitude.

Investir dans un contexte comme celui-ci suppose aussi une approche mesurée. Entrer progressivement, plutôt que d’un seul coup, vous permettra de lisser le risque. Et surtout, gardez en tête que le Bitcoin reste un actif sensible au climat macroéconomique, bien plus qu’il ne l’était il y a quelques années.

JUST IN: Bitcoin falls to $70,000



HODL ✊ pic.twitter.com/4kvb822Ihd — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) February 5, 2026

La chute actuelle n’est donc ni un feu vert évident, ni un signal de fuite immédiate. Elle marque un moment charnière, où la peur domine le marché. Or, en finance comme en crypto, c’est souvent dans ces zones d’inconfort que se dessinent les tendances de demain.

La suite dépendra largement de la capacité des marchés globaux à retrouver un minimum de confiance. Si un rebond devait se confirmer, le passage sous les 70 000 dollars pourrait bien être vu, avec le recul, comme un simple épisode de plus dans l’histoire mouvementée du Bitcoin. Et non comme un point de rupture définitif.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.