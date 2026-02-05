La startup IA Cerebras lève 1 milliard et atteint 23 milliards de valorisation

Le spécialiste des puces pour l’intelligence artificielle Cerebras Systems vient de bouclé une levée de fonds d’un milliard de dollars. L’annonce a été faite le mercredi 4 février 2026, via une communication officielle de l’entreprise.

L’information a ensuite été relayée par Reuters qui avance que cette opération a propulsé la valorisation de Cerebras System à 23 milliards de dollars. En un peu plus de quatre mois donc, la startup a presque triplé de valeur par rapport à son précédent tour de table.

Il s’agit également du premier tour de table de Cerebras depuis le retrait de son projet d’introduction en bourse aux États-Unis en octobre. Portée par l’abondance de capitaux privés, l’entreprise entend poursuivre son expansion hors des marchés cotés.

L’enthousiasme intact des investisseurs

Cette levée de a été menée par Tiger Global. Ce, avec la participation de fonds bien connus comme Benchmark et Coatue, ainsi que 1789 Capital, soutenu par Donald Trump Jr, y ont également participé.

Cette nouvelle injection de capitaux s’inscrit dans un contexte où les entreprises liées à l’IA continuent d’aspirer des milliards. Pourquoi ? Car les groupes privés et gouvernements accélèrent la construction de centres de données dédiés à ces technologies encore en plein décollage.

Cette ruée vers les infrastructures a transformé les puces capables d’alimenter ces centres en ressources stratégiques, rares et extrêmement convoitées. Résultat, Nvidia a vu sa valeur boursière s’envoler jusqu’à devenir l’entreprise la plus valorisée au monde.

Pour Cerebras, ce tour marque déjà le deuxième financement d’un milliard de dollars depuis septembre. À l’époque, sa valorisation s’élevait à 8,1 milliards de dollars. Une progression fulgurante.

Pas si étonnant que les investisseurs soient convaincus que la société peut s’imposer comme un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement des puces d’IA. Et ce, aux côtés de géants comme Nvidia et AMD, également présent au capital.

Diversifier les fournisseurs de puces, la nouvelle préoccupation des grands acteurs

Cette levée de fonds intervient alors que les grands acteurs de l’IA cherchent activement à diversifier leurs fournisseurs de semi-conducteurs. Reuters rapportait récemment qu’OpenAI explorait des alternatives à Nvidia pour ses puces d’inférence.

La société mère de ChatGPT s’est alors tournée notamment vers Cerebras, AMD ou encore Groq. Face à ces mouvements, Nvidia aurait même approché plusieurs sociétés spécialisées dans des puces basées sur la mémoire SRAM. Dont Cerebras et Groq, en vue d’éventuelles acquisitions.

Cerebras a toutefois décliné et préféré conclure un partenariat commercial avec OpenAI, annoncé le mois dernier. Une décision qui affirme sa volonté de rester indépendante dans un marché de plus en plus concentré.

L’accord porte sur la fourniture de capacités de calcul jusqu’à 750 mégawatts d’énergie de calcul. Et ce, sur plusieurs années. Ce qui représenterait plus de 10 milliards de dollars de contrat selon plusieurs sources spécialisées

À propos de Cerebras Systems

Installée à Sunnyvale, en Californie, Cerebras Systems s’est fait un nom grâce à ses puces dites « wafer-scale engine ». Ces dernières sont conçues à l’échelle d’une tranche de silicium entière.

Ces technologies visent à accélérer l’entraînement et l’inférence des grands modèles d’IA, en concurrence directe avec les solutions de Nvidia et d’autres fabricants spécialisés. Elles sont très demandées par les entreprises privées et les gouvernements qui construisent massivement des infrastructures IA.

Cerebras n’a pas donné de détail précis sur l’usage exact de cette levée d’un milliard de dollars. Toutefois, une chose est sûre. Elle va donner davantage de ressources financières à la startup pour accélérer l’innovation autour de ces puces wafer‑scale.

Elle devrait aussi aider Cerebras à étendre son infrastructure commerciale et àconsolider sa place dans un marché de l’IA ultra‑concurrentiel

