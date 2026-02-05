Un iPhone pliable carré, la réponse désespérée d’Apple au Z Flip

Apple envisagerait un iPhone pliable carré, au format clapet, très proche dans l’esprit d’un Galaxy Z Flip de Samsung.

Apple n’a toujours pas lancé son premier iPhone pliable que la firme réfléchirait déjà à la suite. Et pas n’importe laquelle. Selon les fuites, le nouveau modèle arborerait un format carré qui lui donnerait l’air d’un Galaxy Z Flip. L’idée intrigue autant qu’elle interroge, tant elle donne l’impression qu’Apple arrive (très) tard à une fête déjà bien entamée.

Apple envisage un format clapet pour son iPhone pliable

D’après les informations disponibles, Apple étudierait un iPhone qui se replie verticalement. Oui, à la manière des anciens téléphones à clapet, mais avec un écran flexible moderne. Une fois fermé, l’appareil adopterait une forme compacte et presque carrée. Il va donc redevenir réellement « pocketable ». Cet argument fait mouche alors que les iPhone n’ont cessé de grandir ces dernières années.

Notez toutefois que la marque n’en est pas à son premier modèle pliant. Avant cet iPhone pliable carré, Apple préparerait d’abord un iPhone pliable au format « livre ». Il devrait sortir vers fin 2026, potentiellement aux côtés des iPhone 18 Pro. Le modèle clapet arriverait ensuite, à condition que ce premier essai rencontre un minimum de succès commercial.

Une idée logique… mais terriblement tardive

Sur le papier, la stratégie se défend. Le format clapet répond à un vrai problème qui est de proposer un grand écran sans sacrifier la compacité. Samsung l’a bien compris depuis 2020 avec sa gamme Z Flip qui arrive désormais à maturité. Le Z Flip 7 a affiné son design, agrandi son écran externe et amélioré sa durabilité. Bien sûr, certaines limites persistent encore, comme l’autonomie ou la pliure encore perceptible.

C’est justement là qu’Apple espère faire la différence avec son iPhone pliable carré. La marque miserait sur un écran sans pli visible. Puis, un châssis très fin ainsi qu’une optimisation logicielle aux petits oignons. Cela devrait être possible grâce à iOS et à ses puces maison. Sur le plan technique, Apple a clairement les moyens de proposer un produit plus abouti que ceux d’Android.

L’iPhone pliable d’Apple risque d’être un produit « copycat »

Le problème, c’est l’image. Un smartphone pliant façon Z Flip pourrait renforcer l’idée qu’Apple se contente de suivre une tendance qu’elle a longtemps ignorée. Contrairement à l’iPhone original ou à l’Apple Watch, ce ne serait pas un nouveau concept. Ce serait plutôt une interprétation tardive d’un format qui s’est déjà bien installé.

Apple le sait, et c’est sans doute pour cela que ce projet reste très incertain. En interne, ce type de produit peut aussi bien déboucher sur une commercialisation que finir au fond d’un tiroir. Après tout, c’était le cas pour de nombreux prototypes avant lui. Le constructeur teste, observe le marché et n’hésite pas à abandonner si le compromis n’est pas assez convaincant.

Le prix, juge de paix absolu

Reste la question qui fâche, le prix de l’iPhone pliable carré d’Apple. Les smartphones pliants sont chers, et la marque à la pomme n’a jamais été réputée pour casser les tarifs. Avec ce contexte économique tendu, difficile d’imaginer ce nouvel iPhone à un prix accessible. Or, même chez Samsung, le Z Flip reste un produit de niche.

Si Apple se décide à franchir le pas, elle devra proposer autre chose qu’un simple « Z Flip sous iOS ». Une vraie valeur ajoutée, visible et immédiatement compréhensible, sera indispensable pour justifier l’attente… et la facture. Sans cela, cet iPhone pliable pourrait surtout donner l’impression d’une réponse tardive et un peu désespérée.

