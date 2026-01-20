iPhone 18 Pro : ce leak vidéo nous dévoile design et couleurs

Avec ce nouveau leak signé Jon Prosser, l’iPhone 18 Pro se dévoile déjà sous toutes ses coutures. Design affiné, nouvelles couleurs audacieuses et évolutions matérielles majeures… la machine à rumeurs se relance bien avant l’automne 2026.

Publiée par Front Page Tech et relayée par Jon Prosser, un nouveau leak vidéo offrirait un aperçu complet (bien que non officiel) de l’iPhone 18 Pro. Au programme, un design familier, quelques ajustements malins et surtout une palette de couleurs qui pourrait enfin sortir Apple de sa zone de confort. De quoi commencer à dessiner les contours de l’iPhone attendu pour septembre 2026.

Un design familier, mais des couleurs qui osent enfin

Selon la vidéo, Apple conserverait les grandes lignes du design actuel. À première vue, c’est toujours le même châssis, les mêmes proportions et la même philosophie minimaliste. L’iPhone 18 Pro Max suivrait logiquement la même recette, avec simplement un format plus généreux.

Mais là où la marque pourrait surprendre, c’est sur le terrain des couleurs. Jon Prosser affirme qu’Apple expérimenterait actuellement trois nouvelles teintes dont le bordeaux, marron et violet. Ce sont bien loin des classiques noir et argent. Ces coloris viendraient potentiellement s’ajouter aux teintes déjà évoquées dans de précédentes fuites sur l’iPhone 18 Pro, à savoir l’argent, l’orange et le bleu.

Attention toutefois car toutes ces couleurs ne sont pas garanties pour la version finale. Apple essaye souvent plusieurs options avant de trancher. Mais je suis sûre que cette fois avec l’iPhone 18 Pro, la marque veut étoffer sa palette et séduire un public en quête d’un peu plus de personnalité.

La vidéo montre ces trois coloris sous différents angles, laissant entrevoir des finitions sobres mais élégantes. Si ces teintes arrivent jusqu’aux étagères, l’iPhone 18 Pro pourrait bien devenir l’un des modèles les plus stylés de ces dernières années.

Côté photo : Apple prépare une vraie nouveauté avec iPhone 18 Pro

C’est sans doute sur la photo que l’iPhone 18 Pro pourrait créer la plus grosse surprise. Jon Prosser évoque l’arrivée d’une ouverture variable sur le capteur principal. Ainsi, il s’agirait d’un système mécanique capable d’ajuster physiquement l’entrée de lumière et la profondeur de champ. Là où la plupart des smartphones se contentent encore d’optimisation logicielles.

Ce choix permettrait donc d’améliorer la qualité des photos et des vidéos, quelles que soient les conditions d’éclairage. Portraits plus naturels, meilleure gestion des scènes nocturnes et rendu plus cinématographique seraient au programme. Cette nouveauté pourrait toutefois être réservée à l’iPhone 18 Pro Max, histoire de maintenir une vraie distinction entre les deux modèles Pro.

Parlons maintenant du bouton Camera Control. Apple délaisserait la détection capacitive pour un mécanisme à pression plus simple et plus fiable.

Face ID sous l’écran, grosse puissance et calendrier chamboulé

Au-delà du design et de la photo, ce leak vidéo évoque aussi des changements structurels pour l’iPhone 18 Pro. La caméra selfie serait déplacée dans le coin supérieur gauche, tandis que Face ID passerait enfin sous l’écran. Cette évolution est attendue depuis longtemps et permettrait d’affiner encore l’affichage.

L’îlot dynamique ne disparaît pas pour autant. Il se déploierait depuis le coin supérieur gauche, tout en conservant ses usages actuels. Les appels, itinéraires, musique ou scores sportifs resteraient accessibles en un coup d’œil.

Pour l’écran, l’iPhone 18 Pro embarquerait une dalle LTPO de 6,27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pro Max conserverait un écran de 6,9 pouces, proche de celui de l’iPhone 17 Pro Max.

Sous le capot, l’iPhone 18 Pro se dote de la puce A20 Pro gravée en 2 nm, accompagnée du modem C2 maison. Cela marque la fin progressive de la dépendance à Qualcomm. La connectivité satellite 5G serait également de la partie.

Enfin, si Apple revoit bien son calendrier, les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveraient en septembre 2026, aux côtés du tout premier iPhone pliable. Ce modèle très haut de gamme, annoncé entre 2 000 et 2 500 dollars, avec un écran de 7,8 pouces et seulement 9 mm d’épaisseur une fois fermé.

