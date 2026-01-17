xAI, l’ovni d’Elon Musk a sécurisé 20 milliards malgré les polémiques autour de Grok

xAI, l’entreprise d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk, annonce une levée de fonds de 20 milliards de dollars. Le montant dépasse donc largement les 15 milliards évoqués auparavant.

En novembre, CNBC avançait qu’une telle opération placerait la valorisation de la société autour de 230 milliards de dollars. Mais Elon Musk avait contesté ces informations sur X.

Une année qui tourne à l’avantage de l’ovni de Musk

Cette levée de fonds réunit des investisseurs de premier plan. Nvidia figure parmi les participants, tout comme Cisco et Fidelity. Pour info, Nvidia et Cisco ne sont pas de simples investisseurs.

Les deux groupes collaborent déjà avec xAI comme fournisseurs technologiques. Ils interviennent aussi comme partenaires stratégiques dans le développement de son infrastructure.

Des partenaires historiques de Musk sont aussi présents dont Valor Equity Partners, Stepstone Group et Baron Capital Group. Des fonds internationaux, comme Qatar Investment Authority et MGX d’Abu Dhabi, complètent le tour.

Cette opération s’inscrit dans une année marquée par des levées massives dans l’IA. Les startups du secteur attirent des capitaux très élevés pour financer leurs modèles.

En octobre déjà, OpenAI a levé 6,6 milliards de dollars. Ce qui a fait monter sa valorisation à 500 milliards. Un mois plus tard, Anthropic était valorisée autour de 350 milliards, avec le soutien de Microsoft et Nvidia.

xAI a aussi renforcé sa position en intégrant le réseau social X. La société a finalisé sa fusion avec l’ancienne Twitter en mars 2025. Cette union permet à xAI d’exploiter directement une plateforme sociale mondiale. Elle accentue également la visibilité du chatbot Grok.

Malgré cette impressionnante levée, tout n’est pas rose pour xAI

En effet. L’entreprise est actuellement sous le regard des autorités. Des enquêtes sont par exemple en cours en Europe, en Inde et en Malaisie. Elles font suite à la diffusion d’images sexuelles impliquant des mineurs et d’images intimes sans consentement.

Ces inquiétudes réglementaires autour de Grok s’inscrivent d’ailleurs dans un contexte de durcissement des règles contre les deepfakes et les contenus non consentis. Selon Reuters par exemple, L’Espagne vient d’approuver une loi pour les restreindre. Ce, avec des sanctions spécifiques contre l’usage commercial non autorisé de visages et voix générés par IA.

Et c’est pareil en Europe, sous l’effet du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Certaines obligations de transparence et de sécurité commencent à s’appliquer depuis août 2025. Notamment pour les modèles d’IA à usage général. Ce qui accroît la pression sur les plateformes comme xAI diffusant des contenus générés par IA.

La société d’Elon Musk sur le plan industriel

Actuellement, Musk concentre les infrastructures de xAI à Memphis, dans le Tennessee. Mais les centres de données utilisent des turbines à gaz naturel. Alors, des chercheurs locaux ont alerté sur leurs effets sur la qualité de l’air.

Les riverains expriment leurs inquiétudes face aux émissions. Ce qui n’est aucunement bon pour xAI. Bien sûr, les centres de données de l’entreprise ne sont pas les seuls concernés. Une récente étude de Heatmap Pro a déjà révélé que plusieurs projets de data center ont été annulés aux Etats-Unis.

Savez-vous pourquoi ? A cause des contestations des communautés locales autour des questions d’énergie, d’eau et d’impacts communautaires. L’année dernière même, et ce, toujours selon Heatmap Pro, il y a eu au moins 25 projets abandonnés. Dont 21 pendant le second semestre, à partir de juillet.

Mais malgré ces controverses, xAI continue d’élargir ses partenariats. Le Département de la Défense américain a par exemple intégré Grok à sa plateforme d’agents d’IA. Le chatbot est également utilisé par les plateformes de paris prédictifs Polymarket et Kalshi. Ces accords renforcent la présence de xAI dans des secteurs sensibles et stratégiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.