IA au service des TPE et PME : la confiance prime sur la donnée

Et si, à l’ère de l’IA, le véritable moteur de la transformation n’était plus la donnée, mais la confiance ? Jean‑François Deldon, CEO de Yakadata, apporte son éclairage pour répondre à cette question.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle Jean-François Deldon. J’ai commencé ma carrière chez Michelin, où j’ai passé 11 ans à piloter la transformation digitale autour de la data et de l’intelligence artificielle, ainsi que des sujets liés à l’audit, au contrôle interne et à la qualité industrielle, sur un périmètre de 11 000 personnes.

J’ai fait un petit passage à l’incubateur de Michelin en France, sur un sujet autour de la gastronomie et de la data.

Depuis deux ans et demi, j’ai fondé Yakadata. J’accompagne une quarantaine de TPE et PME dans tous les secteurs, de la gestion de patrimoine à l’industrie du bâtiment.

Mon approche repose sur quelques critères structurés. Je suis référencé par Bpifrance comme expert pour le diagnostic data-IA, activateur et membre du réseau France Num, ainsi qu’ambassadeur du plan national « Osez l’IA ».

Pouvez-vous nous parler de Yakadata et de sa mission ?

Yakadata aide les TPE et PME à intégrer l’intelligence artificielle dans leur activité, avec une approche centrée sur l’humain. Nous passons d’abord du temps avec les équipes pour comprendre leurs besoins, leurs réticences et tout ce qui peut rendre l’IA réellement utile dans leur quotidien.

Ensuite, nous travaillons sur le concret : prototypes et démonstrateurs basés sur leurs données, documents et outils, afin de montrer ce que l’IA peut faire réellement, rapidement et sans lourdeur.

Quelles sont vos spécialités dans l’accompagnement des TPE et PME autour de la data et de l’IA ?

Nous n’avons pas de spécialité sectorielle. YakaData intervient surtout auprès de très petites et moyennes entreprises qui n’ont pas forcément beaucoup de moyens. Nous passons souvent plusieurs jours sur le terrain pour analyser les besoins et créer une relation de confiance avec les équipes.

Une fois cette compréhension acquise, nous co-construisons avec les collaborateurs. Cela réduit les coûts, car les entreprises n’ont pas besoin de rédiger de longs cahiers des charges ni d’attendre des livraisons longues.

Le prototypage rapide nous permet aussi de nous concentrer sur quelques fonctionnalités clés, plutôt que d’intégrer tout ce qui pourrait sembler intéressant mais qui n’est pas essentiel.

Quels signaux montrent que la confiance dans la donnée et les modèles d’IA devient un enjeu stratégique pour les entreprises ?

Toutes les entreprises que je rencontre se posent des questions sur leurs données : où vont-elles, comment sont-elles utilisées ? Selon le dernier baromètre France Num, 30 à 40 % des entreprises identifient le manque de personnes et d’outils de confiance comme un frein à l’adoption de l’IA.

C’est un enjeu clé : certains utilisent déjà ces outils, mais avec une certaine réserve, faute de comprendre ce qui se passe derrière. Il y a un vrai besoin d’explication sur les modèles, leur usage, et les aspects liés à la confidentialité.

Par exemple, beaucoup ignorent que leurs données peuvent être réutilisées pour entraîner des modèles. Lors d’une sensibilisation, quelqu’un m’a demandé :

« Si j’utilise ChatGPT sur mon téléphone, va-t-il récupérer tout ce qu’il y a dessus ? »

Il faut donc sensibiliser sur le numérique en général, et pas seulement sur l’IA. L’IA réveille parfois des peurs irrationnelles, comme celle d’un robot type Terminator. Il faut remettre les choses en place : expliquer ce que c’est, comment ça fonctionne, et montrer qu’il existe des moyens de sécurisation.

Effectivement l’aspect confiance est assez primordial. Aujourd’hui, ChatGPT domine le marché et beaucoup l’utilisent. Par contre, cette peur de « je ne sais pas ce que deviennent les données » est quand même assez prégnante.

Si un concurrent arrivait avec des garanties fortes : non réutilisation des données, sécurité assurée, et performance équivalente, cela représenterait un véritable avantage compétitif.

Certaines entreprises demandent des serveurs sécurisés pour faire tourner l’IA. Mais plus on mutualise, moins ça coûte. ChatGPT reste peu cher grâce à sa mutualisation, quelques euros par mois.

En revanche, un serveur dédié demande de gérer l’architecture, l’interface et les files d’attente, ce qui représente un coût supplémentaire.

Il faut donc identifier les usages réellement sensibles et ceux où un outil standard suffit. Par exemple, pour la veille concurrentielle ou l’analyse de documents publics, sécuriser un serveur n’apporte pas de valeur.

Quel rôle la régulation européenne (AI Act, DSA, RGPD) peut-elle jouer dans l’instauration de cette confiance ?

Ce qui manque aujourd’hui, c’est la clarté : quelles plateformes respectent le RGPD ? Prenons OpenAI : ils ont évoqué l’installation de serveurs en Europe, mais ce n’était pas encore effectif récemment. Certaines entreprises risquent donc d’être hors conformité lorsqu’elles envoient, par exemple, des CV.

On pourrait imaginer des obligations similaires à celles de l’alimentaire : afficher clairement les normes ou scores de conformité, comme un pictogramme GDPR. Cela renforcerait immédiatement la confiance.

Mais la réglementation ne doit pas devenir trop complexe. Les TPE et PME n’ont pas le temps de se plonger dans la réglementation IA en plus des obligations environnementales ou sociales. Il faut des indications simples et lisibles.

Pouvez-vous décrire les principales solutions que Yakadata recommande ?

Nous commençons par analyser les outils existants pour nous intégrer au mieux aux usages des collaborateurs. Changer d’outils reste toujours compliqué.

En IA, nous utilisons soit des solutions cloud (Azure, Scaleway, OVH), Azure pour sa compatibilité Microsoft 365, OVH ou Scaleway pour leur localisation européenne et leur sécurité.

Nous développons des interfaces ou des automatisations sur ces serveurs, en restant proches des outils utilisés : déclencheurs, bases de données, récupération, traitement et restitution de l’information.

Nous créons aussi de petites interfaces pour enrichir les bases métiers existantes, avec du code interne aidé par l’IA (Python, JavaScript).

Enfin, pour certains usages sans données sensibles, nous installons simplement des agents GPT, Copilot ou équivalents, permettant aux utilisateurs de garder la main tout en simplifiant leur travail.

Quels avantages concrets offrent des outils ouverts, sécurisés et intégrables avec l’IA pour les entreprises ?

Le premier critère reste les interfaces API. Plus un système est ouvert et programmable, plus l’entreprise peut dialoguer avec ses données et innover.

Ensuite, la sécurité : les API doivent être sécurisées et conformes aux normes, RGPD inclus. Dans certains secteurs, comme la santé, les serveurs doivent être habilités aux données sensibles.

Enfin, pour l’IA, des protocoles comme MCP permettent de connecter directement les données aux modèles. L’équation reste simple : ouverture + sécurité = intégrabilité et confiance.

Quels mécanismes de gouvernance pour protéger l’entreprise ?

Tout ce qu’on met dans une IA peut potentiellement être réutilisé pour l’entraînement. Cela ne signifie pas que cela va ressortir, mais il faut rester prudent.

Conseil simple : privilégier Copilot ou des solutions équivalentes quand la sécurité est critique. Utiliser les versions payantes professionnelles de ChatGPT, Gemini ou autres, pas les versions grand public.

La clé reste la catégorisation : distinguer ce qui est confidentiel de ce qui ne l’est pas.

La sensibilisation des collaborateurs est aussi essentielle. J’étais dans une entreprise de 60 personnes, j’en ai interviewé 15, les 15 utilisaient l’IA, pensaient être les seuls, et la seule consigne donnée était « ne mettez pas d’informations confidentielles ». C’est trop subjectif.

Dire clairement « ne mettez pas de comptes rendus de comité exécutif, de résultats de laboratoire, de documents RH », c’est beaucoup plus simple. Des règles claires protègent les employés et l’entreprise.

Enfin, il faut sensibiliser aux nouveaux risques : fausses factures, fausses photos, deepfakes, usurpations d’identité. Aujourd’hui, toute demande inhabituelle doit déclencher un second niveau de vérification.

