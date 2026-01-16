Top des plus grosses menaces pour les entreprises en 2026

Connaissez-vous quelles sont les plus grandes menaces pour les entreprises cette année ? Voici le top 10 selon l’Allianz Risk Barometer.

L’édition 2026 de l’Allianz Risk Barometer révèle un large paysage des risques pour les sociétés. Piratage informatique et IA dominent désormais la liste des menaces pour les entreprises. Les dirigeants doivent se préparer à une année complexe.

Les grands gagnants des menaces pour les entreprises

Les cyberattaques restent la menace numéro un pour la cinquième année de suite. Selon Allianz, 42 % des entreprises qui ont participé citent les incidents informatiques comme principal risque. Les attaques incluent rançongiciels, fuites de données et panne des réseaux importants. Quant aux petites sociétés, elles sont habituellement moins protégées. Cela les rend donc particulièrement fragiles face à ces menaces pour les entreprises.

Les cyberattaques, un danger qui guette chaque seconde

Les cybermenaces évoluent avec la sophistication des hackers et l’adoption rapide des technologies numériques. Les entreprises doivent surveiller leurs systèmes en continu et renforcer la résilience de leurs locaux. L’intégration de l’IA dans les services numériques élargit également la surface d’attaque. Même les grandes entreprises investissant massivement dans la cybersécurité ne sont pas à l’abri.

L’IA, l’une des menaces pour les entreprises

Après avoir occupé la dixième position en 2025, l’intelligence artificielle grimpe en deuxième place. Certes, les entreprises la voient comme un levier stratégique puissant. Cela dit, elle constitue tout autant une source de risques opérationnels, juridiques et réputationnels.

La rapidité de son adoption dépasse généralement les capacités de régulation et de formation du personnel. Les erreurs d’IA, les biais des modèles ou les deepfakes peuvent générer des responsabilités inédites. Bien sûr, limiter les risques de cette menace pour les entreprises reste envisageable. De nombreuses sociétés investissent par exemple dans la formation, le recrutement de talents qualifiés et la réorganisation des rôles.

Quelles autres risques figurent dans le top 10 en 2026 ?

Outre cyber et IA, la perturbation des activités commerciales arrive en troisième position. Les conflits géopolitiques, les catastrophes naturelles et les risques climatiques peuvent interrompre les chaînes d’approvisionnement. Seules 3 % des entreprises estiment leurs chaînes très résilientes. Cela pousse alors les sociétés à diversifier leurs fournisseurs et à explorer la relocalisation de certaines productions.

Les changements de législation et de régulation figurent également dans le top 10. Elles restent au quatrième rang des menaces pour les entreprises. Leur présence sur la liste reflète ainsi la différence croissante entre juridictions sur le numérique, l’IA et la durabilité.

Les catastrophes naturelles et le changement climatique arrivent quant à eux en cinquième et sixième positions. Ces risques affectent notamment la logistique et la production. Les entreprises gardent l’œil sur les événements climatiques extrêmes et les risques environnementaux pour protéger leurs biens et leurs opérations.

Les autres risques à surveiller de près cette année

Les risques politiques et la violence font aussi partie des plus grosses menaces pour les entreprises. Elles grimpent ainsi à la septième place dans ce top 10. On a surtout la guerre, les troubles civils et le terrorisme au premier plan.

Les développements macroéconomiques sont huitièmes. Ils sont liés aux défis commerciaux et migratoires ainsi qu’à l’évolution rapide de l’IA. Les incendies et explosions se classent ensuite neuvièmes. Ils nous rappellent alors la fragilité physique des locaux. Enfin, les évolutions des marchés ferment le top 10, avec une inquiétude qui grandit sur une possible bulle liée à l’IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.