Panne mondiale de X (Twitter) : cyberattaque ou stagiaire qui débranche le serveur ?

Les utilisateurs de X ont été retrouvés déboussolés, téléphone à la main, après une panne mondiale soudaine. Le réseau social est devenu inaccessible dans plusieurs régions du monde. Très vite, les signalements se sont accumulés. Les hypothèses aussi.

Cet après-midi, X s’est brutalement figé. Le site ne charge plus. L’application reste bloquée. Il est impossible de consulter le moindre post. En quelques minutes, les signalements explosent sur Down Detector.

Les États-Unis, puis l’Europe, confirment une panne généralisée de X. Le timing intrigue. L’absence de communication officielle aussi. Comme souvent avec ce réseau social, le doute s’installe vite. Et sur un réseau bâti sur l’instantané, une heure de silence ressemble à une éternité.

Que s’est-il réellement passé ?

La panne de X débute à 9h10, heure de la côte Est américaine, soit 15h10 en France. Le site et l’application cessent de répondre. Les utilisateurs ne peuvent ni actualiser le fil ni publier quoi que ce soit. Même la connexion échoue.

Sur Down Detector, les signalements dépassent les 28 000 rapports en quelques minutes. Les États-Unis concentrent la majorité des alertes. L’Europe n’est pas non plus épargnée. Le Royaume-Uni confirme aussi des difficultés d’accès.

Les utilisateurs signalent un problème identique. Le site ne charge pas et l’application mobile reste bloquée. Il n’y a même aucun message d’erreur clair. Juste une absence totale de service.

Vers 10h20, toujours heure sur la côte Est américaine, le trafic revient progressivement. D’abord au Royaume-Uni. Puis à New York. Les courbes de signalements d’incidents redescendent. La panne de X aura duré un peu plus d’une heure. C’est courte, certes, mais impossible d’ignorer.

Pendant ce temps, les mèmes fleurissent. Ironique, puisque X sert justement à ça. C’est-à-dire à commenter l’actualité. Même quand l’actualité, c’est X qui tombe.

Qui est responsable de cette panne de X ?

C’est LA question que beaucoup se posent. Certains évoquent une cyberattaque. D’autres parlent d’un souci côté serveurs. Les hypothèses circulent plus vite que les explications officielles.

Mais ce qui est sûr, c’est que le problème ne vient pas d’AWS ni de Cloudflare. Les deux services affichent un fonctionnement normal. Il n’y a aucun incident majeur signalé de leur côté. Cela écarte un souci d’hébergement cloud externe.

Tout pointe donc vers une panne interne, comme un problème logiciel, une mise à jour ratée, ou encore une erreur de configuration réseau. Des causes classiques, mais redoutables à cette échelle.

X n’a, pour l’instant, fourni aucune explication détaillée sur cette panne. Elon Musk n’a toujours rien publié pour clarifier la situation. Un silence étonnant, venant d’un dirigeant habituellement très bavard sur sa propre plateforme. Et c’est précisément cette absence de réaction qui intrigue autant que la panne elle-même.

En plus, ce bug met en question la fiabilité à long terme de l’infrastructure de X. Depuis les restructurations internes, chaque incident est scruté de près. Les utilisateurs veulent pourtant des réponses. Pas seulement des serveurs qui redémarrent.

