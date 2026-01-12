Snowflake utilise l’IA pour prévenir les pannes cloud

Snowflake renforce son AI Data Cloud avec l’IA d’Observe pour une observabilité nouvelle génération. Le mot-clé « observabilité IA » devient central dans la stratégie de l’entreprise.

L’intelligence artificielle transforme profondément la manière de concevoir, surveiller et maintenir les systèmes informatiques. Face à la complexité croissante, Snowflake accélère son positionnement avec l’acquisition stratégique d’Observe. Cette intégration vise à offrir aux entreprises une observabilité globale, pilotée par l’IA et fondée sur des standards ouverts. Un choix ambitieux, aligné avec l’évolution des besoins des organisations orientées données.

Une réponse à l’explosion des données opérationnelles

Avec la montée en puissance de l’IA générative et des applications complexes, la gestion de la télémétrie devient un enjeu central. Les logs, métriques et traces s’accumulent à un rythme inédit. Cette situation force souvent les entreprises à faire des compromis sur la rétention ou la qualité de leurs données.

Avec Observe, Snowflake entend éliminer ce dilemme ! Son AI Data Cloud permettra désormais de conserver 100 % de la télémétrie à moindre coût et de la rendre immédiatement exploitable. Une évolution rendue possible grâce à l’architecture ouverte et scalable que partagent les deux entreprises.

Vers une observabilité proactive et unifiée

Parmi les apports clés d’Observe, il y a certainement son moteur SRE (Site Reliability Engineer) dopé à l’IA. Il analyse en temps réel les données croisées issues des logs, des métriques et des traces. Il identifie les anomalies, remonte les causes racines et peut déclencher automatiquement des actions correctives.

« La fiabilité devient un impératif business », souligne Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake. Avec cette approche proactive, les équipes techniques pourront résoudre les incidents jusqu’à dix fois plus rapidement. Cela renforce ainsi la résilience des systèmes critiques.

Une stratégie offensive sur le marché ITOM

Au-delà des synergies technologiques, cette acquisition positionne Snowflake sur un marché estimé à plus de 50 milliards de dollars, celui des logiciels de gestion des opérations informatiques (ITOM). L’entreprise combine la profondeur analytique de Snowflake avec l’expertise opérationnelle d’Observe.

Elle ambitionne d’offrir une observabilité de nouvelle génération, fondée sur des standards ouverts comme Apache Iceberg ou OpenTelemetry. « L’observabilité est un problème de données », rappelle Jeremy Burton, CEO d’Observe. Avec ce rapprochement, Snowflake entend proposer une vision unifiée de l’infrastructure, capable d’accompagner les applications et agents IA les plus exigeants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

