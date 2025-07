XChat, la nouvelle arme de X (anciennement Twitter) pour concurrencer WhatsApp et Telegram

Depuis juin 2025, XChat remplace les messages privés de X. Le service propose des appels vidéo, l’envoi de gros fichiers et un chiffrement plus sécurisé, avec pour objectif de faire de X une plateforme complète dédiée à la communication et au partage.

XChat, la nouvelle messagerie tout-en-un de X

Lancée en juin 2025, XChat est la nouvelle messagerie instantanée intégrée à X, anciennement Twitter. Elle remplace les anciens messages privés (DM), jugés trop limités. Bien plus qu’une simple mise à jour, elle marque un tournant pour la plateforme.

La création de XChat s’inscrit dans la stratégie d’Elon Musk : faire de X une plateforme tout-en-un, où les utilisateurs peuvent publier, interagir, acheter, vendre et désormais communiquer, sans avoir besoin d’applications tierces.

Sur le plan technique, XChat repose sur Rust, un langage de programmation réputé pour sa gestion stricte de la mémoire et sa robustesse face aux erreurs. Un choix qui vise apparemment à renforcer la sécurité des données tout en offrant une expérience utilisateur plus fiable, avec moins de bugs, de failles et de plantages.

Intégration native dans l’écosystème X

L’un des grands atouts de XChat, c’est son intégration native dans l’écosystème X. Plus besoin de basculer entre plusieurs applis pour envoyer un message, passer un appel ou partager un fichier. Tout se fait directement depuis votre compte X — sans numéro de téléphone requis.

Cette approche centralisée apporte un vrai confort d’usage. Pour les utilisateurs déjà actifs sur la plateforme, cela signifie une expérience unifiée : publier, commenter, discuter en privé ou en visio — tout est accessible au même endroit, sans jamais quitter l’application.

Mais ce choix est aussi stratégique. En intégrant XChat directement dans l’application, X pousse les utilisateurs à rester plus longtemps sur la plateforme. L’objectif ? Augmenter le temps moyen passé sur la plateforme, un facteur essentiel pour stimuler sa croissance et sa monétisation. XChat n’est donc pas qu’un outil de messagerie. C’est un levier puissant pour renforcer l’engagement et soutenir le modèle économique de X.

Une interface facile à prendre en main

XChat adopte les codes visuels des grandes messageries actuelles. L’interface est intuitive, facile à parcourir et compatible avec Android, iOS et le Web. Les conversations se synchronisent automatiquement entre tous les appareils, permettant de passer sans effort du smartphone à l’ordinateur.

Cette accessibilité est essentielle. XChat s’adresse à un large public, bien au-delà des seuls technophiles. Son objectif est simple : proposer une expérience aussi intuitive que WhatsApp ou Telegram, tout en offrant des fonctionnalités avancées mieux intégrées à l’écosystème X.

Par ailleurs, il suffit d’un compte X valide pour accéder à la messagerie. Cette simplicité d’accès encourage une prise en main immédiate, notamment pour les utilisateurs déjà familiers avec la plateforme X.

XChat affiche des ambitions de sécurité, mais le chiffrement interroge

X met en avant la sécurité comme l’un despoints forts de XChat. L’entreprise promet que tous les messages sont chiffrés de bout en bout : seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent les lire. Même X ne pourrait pas y accéder.

Cette promesse demande toutefois à être vérifiée. Le chiffrement est un sujet délicat et complexe, et X reste vague sur la façon dont il est mis en place. L’entreprise parle d’un système « inspiré de Bitcoin », sans vraiment expliquer ce que cela veut dire.

Quoi qu’il en soit, XChat demande à chaque utilisateur de créer un code PIN à quatre chiffres pour accéder au service de messagerie. Ce dispositif est conçu pour empêcher qu’un tiers puisse lire les messages en cas de vol ou d’accès non autorisé à l’appareil.

Un mode éphémère est également disponible : les messages peuvent disparaître automatiquement après un certain temps (5 minutes, 1 heure, etc.)

Appels vidéo et partage de fichiers lourds

Les appels audio et vidéo sont par ailleurs nativement intégrés dans l’application XChat. Vous pouvez y démarrer un appel ou une vidéoconférence sans devoir composer un numéro ou gérer des identifiants compliqués.

Cette fonctionnalité est multiplateforme : elle fonctionne sur Android, iOS et le Web. La connexion s’établit automatiquement via le compte X. Pour les utilisateurs réguliers, c’est un vrai plus : il suffit de quelques clics pour passer d’un tweet à un appel vidéo.

Le partage de fichiers est un autre atout important de XChat. Contrairement aux anciens messages privés, souvent limités en taille ou en format, XChat permet maintenant d’envoyer tous types de fichiers, même les plus lourds.

PDF, présentations PowerPoint, fichiers audio ou vidéos — tout peut être envoyé sans trop de compression ni restrictions strictes. C’est un vrai progrès pour ceux qui travaillent à distance, que ce soit pour un projet professionnel ou simplement pour partager des créations.

En facilitant le transfert de gros fichiers, XChat s’impose comme une véritable plateforme collaborative.

Pas d’IA, XChat préfère une expérience épurée

XChat propose aussi plusieurs fonctionnalités secondaires bien pensées. Il est possible d’envoyer des messages vocaux, de réagir avec un emoji, ou encore de marquer un message comme non lu pour y revenir plus tard.

En revanche, XChat ne dispose pas encore de bots ni d’assistant IA intégré, à la différence de Telegram. Ce manque peut freiner certaines automatisations ou interactions avancées. Mais cela semble traduire un choix assumé : celui de privilégier la simplicité et l’échange entre humains. Pour l’heure, les conversations restent donc 100 % humaines.

L’utilisation de XChat reste globalement intuitive. Une fois connecté à son compte X, l’onglet « Chat » se repère facilement. Quelques réglages permettent ensuite de sécuriser l’usage : activer le chiffrement de bout en bout, définir un code PIN à quatre chiffres, ou bloquer certains contacts.

Pour personnaliser l’expérience, on peut ajouter une photo de profil, choisir un nom d’affichage et adapter les notifications à ses préférences ou à ses moments de repos. Il est aussi possible d’activer la double authentification ou de restreindre les messages provenant d’inconnus. Des options simples, mais efficaces, pour mieux contrôler son espace de discussion.

Sur XChat, on peut aussi créer ou rejoindre des groupes. Le mode éphémère est également disponible. Il permet d’effacer automatiquement les messages après leur lecture. Une option pratique pour garder des échanges discrets.

XChat incarne l’ambition super-app de X, mais doit encore progresser

XChat marque une évolution stratégique pour X, qui ne se contente plus d’être un simple réseau social. Avec cette messagerie intégrée, la plateforme cherche à devenir un véritable hub numérique où tout — publication, discussion, appel vocal ou vidéo — peut se faire sans changer d’application. Une approche inspirée des super-apps asiatiques, qui vise à centraliser l’usage numérique quotidien.

Encore en phase de développement, XChat montre à la fois des promesses et des limites. L’obligation de posséder un compte X peut rebuter ceux qui ne sont pas déjà dans l’écosystème. Par ailleurs, l’absence d’outils avancés comme des bots, des assistants IA ou un chiffrement de bout en bout restreint pour l’instant ses usages professionnels ou automatisés.

Pour les utilisateurs réguliers de X, l’intégration est néanmoins appréciable. Elle offre une interface unifiée et cohérente, avec des fonctions utiles comme les appels, les groupes, l’envoi de fichiers ou les messages éphémères. Tout se fait rapidement, sans friction, avec une expérience pensée pour la fluidité.

Cependant, la concurrence est rude. XChat n’atteint pas encore le niveau de Telegram, WhatsApp ou Signal en matière de fonctionnalités, de confidentialité ou de maturité technique.

Pour s’imposer, la messagerie devra encore évoluer, notamment en renforçant la sécurité et en intégrant des fonctionnalités intelligentes. Si ces conditions sont remplies, XChat pourrait devenir le moteur central de la transformation de X en une super-application complète.

