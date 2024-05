Tout ce que vous devez savoir sur Web WhatsApp

Depuis ces dernières années, les applications de messagerie instantanée sont devenues un élément essentiel de notre vie quotidienne. Parmi elles, on compte WhatsApp, qui se démarque par sa simplicité et sa popularité à travers le monde. Mais saviez-vous qu'il existe également une version optimisée pour ordinateur de l'appli, appelée Web WhatsApp ?



Afin de vous aider à y voir plus clair, découvrez ici ses fonctions et ses différences avec l'application mobile classique. Je vais également décortiquer en détail le fonctionnement de l'outil et discuter des questions de sécurité liées à son utilisation.

Définition de Web WhatsApp



Web WhatsApp est la version PC du service de messagerie instantanée éponyme. Pour rappel, ce service a été initialement conçu comme une application mobile. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant d'utiliser toutes les caractéristiques de l'application WhatsApp directement depuis un navigateur web sur votre ordinateur ou tablette.



Ainsi, vous pouvez envoyer et recevoir des messages et des fichiers multimédias sans avoir besoin d'installer une nouvelle application sur votre smartphone. Vous pouvez échanger des documents depuis votre écran d'ordinateur.



Cette possibilité a été ajoutée en 2015. Elle propose un moyen pratique de gérer ses conversations tout en profitant d'un confort visuel appréciable grâce à un écran plus grand. En somme, Web WhatsApp facilite les échanges entre collaborateurs et proches.

Les fonctions du Web WhatsApp

Bien que différentes dans leur présentation et leur mode d'accès, WhatsApp et Web WhatsApp proposent globalement les mêmes services. Les principales actions réalisables avec Web WhatsApp incluent :

Envoi et réception de messages

Tout comme sur votre téléphone, vous pouvez envoyer et recevoir des messages textuels, vocaux, images, vidéos ou documents depuis votre ordinateur. L'interface sur PC est conçue pour faciliter la saisie au clavier et propose également des emojis et GIFs animés.

Participation aux discussions de groupe

Web WhatsApp permet aussi de participer aux discussions de groupe. Il propose les mêmes possibilités qu'en version mobile, y compris l'ajout d'autres membres, la modification du sujet et de l'image du groupe.

Configuration de notifications

Vous pouvez ajuster les paramètres de notification en fonction de vos préférences directement depuis votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez activer ou désactiver les sons et les pop-ups selon votre envie.

Gestion de profil

Il est également aisé de modifier sa photo de profil, son nom et son statut en quelques clics seulement via Web WhatsApp.



Il est important de souligner que les appels vocaux et vidéo ne sont pas encore supportés par Web WhatsApp. Cette fonctionnalité est donc réservée à l'application mobile. En revanche, cela pourrait évoluer dans le futur avec l'évolution des technologies web hébergées par les navigateurs internet.

Pour pouvoir utiliser Web WhatsApp, il faut d'abord s'assurer que votre smartphone est connecté à Internet. La version web dépend de votre WhatsApp mobile pour fonctionner. Effectivement, elle utilise votre connexion internet pour se synchroniser avec l'application mobile installée sur votre téléphone. L'opération se fait via un code QR à scanner depuis votre appareil.



Dans un premier temps, lancez le navigateur internet de votre choix et rendez-vous sur web.whatsapp.com. Vous y découvrirez alors un code QR à scanner avec l'application mobile. Depuis votre smartphone, ouvrez WhatsApp et appuyez sur les trois points en haut à droite de l'écran. Un menu s'affichera où vous devriez voir l'option « Web WhatsApp ». Cliquez dessus, puis sélectionnez « Se connecter à un nouvel appareil ». Vous pouvez maintenant scanner le code QR affiché sur l'écran de votre ordinateur.



Un fois le code QR scanné, toutes vos conversations seront synchronisées et accessibles depuis votre ordinateur. Vous pouvez ainsi envoyer des messages, partager des photos et communiquer comme si vous utilisiez la version mobile.

Ouvrir Web WhatsApp sans scanner le QR code : est-ce possible ?

Bien qu'il ne soit pas directement possible de se connecter au site Web de WhatsApp en évitant totalement le scan du QR code, plusieurs solutions alternatives existent pour ouvrir votre compte sans avoir à scanner un quelconque QR code.

Se connecter via un émulateur Android sur PC

L'une des solutions possibles pour utiliser Web WhatsApp sans scanner un QR code est d'installer un émulateur Android sur votre ordinateur. En utilisant un tel programme, vous serez en effet en mesure de simuler un appareil Android sur votre PC. Cela vous permet d'accéder directement à vos messages et d'y répondre.



Notez qu'il y a plusieurs logiciels d'émulation Android disponibles pour Windows et MacOS. Parmi les plus connus, on peut citer BlueStacks, Nox App Player ou encore MEmu Play. Une fois le logiciel choisi et installé sur votre machine, il vous suffit de suivre les étapes habituelles pour configurer un nouvel appareil Android. Installez ensuite WhatsApp depuis Google Play Store. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter avec vos identifiants, et voilà! Vous pouvez désormais accéder à vos messages sans avoir besoin d'un scan QR code !

Utiliser des applications tierces pour afficher les notifications sur son ordinateur

Même si cela peut paraître moins évident que la première méthode, il est également possible d'accéder à ses messages WhatsApp sans passer par l'interface web. Pour cela, vous devez recourir à des applications qui affichent directement les notifications de votre smartphone sur votre ordinateur. Ces applications fonctionnent principalement via une connexion Bluetooth ou Wi-Fi entre les deux appareils. Elles permettent de consulter les messages reçus et d'y répondre rapidement.



Elles peuvent être gratuites ou payantes. Parmi les plus populaires, on retrouve spécifiquement « Pushbullet » ou encore « AirDroid ». Il suffit simplement de les installer sur vos deux appareils et de suivre les instructions pour les appairer. Une fois cela fait, vous recevrez vos notifications WhatsApp directement sur votre ordinateur. Ce procédé vous facilite grandement la tâche si vous n'avez pas votre téléphone sous la main ou s'il est déchargé !

Un module complémentaire pour Mozilla Firefox

Pour ceux qui utilisent le célèbre navigateur web Mozilla Firefox, il y a une extension spécialement dédiée à l'accès immédiat aux services de messagerie instantanée comme WhatsApp. L'utilisateur n'a nullement besoin de passer par un émulateur Android ni d'installer une application tierce. Cette extension se nomme « Whoo ». Elle est disponible en téléchargement gratuit sur le site officiel des modules complémentaires pour Firefox.



Afin de profiter de cette possibilité offerte par Whoo, commencez par installer l'extension depuis la page dédiée du site officiel. Vous pouvez aussi rechercher des modules dans les options de Firefox. Une fois l'installation réalisée, il suffit d'activer le module et de vous connecter à votre compte WhatsApp dans la fenêtre dédiée qui apparaît. La procédure est simple et rapide. Elle vous évite les manipulations fastidieuses liées au QR code !

Combien de temps Web WhatsApp reste-t-il connecter ?

Concernant la durée de connexion sur Web WhatsApp, il est important de comprendre que celle-ci varie en fonction de plusieurs facteurs. Toutefois, la version web reste généralement connectée tant que l'utilisateur n'a pas décidé de se déconnecter manuellement et tant que son smartphone est connecté à Internet. Voici quelques éléments qui peuvent influencer la durée de connexion :

La connexion internet

Comme mentionné précédemment, Web WhatsApp fonctionne avec la version mobile de l'application. Par conséquent, si votre téléphone se déconnecte d'Internet ou que l'accès au réseau est interrompu par une raison quelconque, la version web en sera également affectée. En d'autres termes, veillez à disposer d'une connexion stable et continue sur vos appareils.

La session active

La durée de connexion à Web WhatsApp est également déterminée par l'activité des utilisateurs. Si vous quittez la fenêtre du navigateur ou fermez la session sans vous déconnecter, vous risquez de perdre l'accès au Web WhatsApp. Dans ce cas-là, il faudra répéter les étapes décrites plus haut pour accéder de nouveau à cette plateforme. A noter que les nouvelles mises à jour sont aussi susceptibles de vous déconnecter de cette dernière.

Y a-t-il des limitations au Web WhatsApp ?

Si Web WhatsApp offre un moyen pratique de gérer vos conversations depuis un ordinateur, il y a tout de même quelques différences et limitations par rapport à l'application mobile :

L'envoi de certains médias

Bien que vous puissiez envoyer des photos et des vidéos via Web WhatsApp, il est impossible de partager votre localisation ou d'envoyer des contacts. De plus, les appels vocaux et vidéo ne sont pas encore intégrés à cette version.

La modification du profil et des paramètres

Sur la version mobile de WhatsApp, il est possible de personnaliser son profil en ajoutant une photo, un statut ou une bio. Cependant, ces modifications ne peuvent être effectuées sur Web WhatsApp. Pour mettre à jour ces informations, les utilisateurs devront se tourner vers leur smartphone.

La sécurité des données et messages sur Web WhatsApp

En termes de sécurité, WhatsApp et Web WhatsApp utilisent le même système de chiffrement de bout en bout pour protéger les communications de leurs utilisateurs. Cela garantit ainsi leur confidentialité. Néanmoins, il est recommandé de rester vigilant et ne pas négliger les risques inhérents à l'usage d'un ordinateur connecté en permanence à Internet.



Assurez-vous donc toujours que votre connexion Wi-Fi est sécurisée. N'utilisez pas un réseau public lorsque vous vous connectez à Web WhatsApp. Ne laissez jamais votre session de messagerie ouverte sur un ordinateur partagé.



Bref, Web WhatsApp s'impose comme une alternative pratique et fonctionnelle à l'application mobile. Il permet aux utilisateurs de bénéficier de toutes les fonctionnalités du service depuis un ordinateur. Les seules limitations concernent les appels audio et vidéo. Toutefois, cela pourrait évoluer dans le futur. La sécurité des données est toujours assurée grâce au cryptage de bout en bout. Dans tous les cas, les utilisateurs sont tenus de suivre les bonnes pratiques en matière d'utilisation d'Internet. Pour accéder à Web WhatsApp, il suffit généralement de disposer d'un navigateur web et d'une connexion active entre votre téléphone et l'ordinateur.

