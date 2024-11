Téléchargement – le guide ultime : techniques, risques, légal ou illégal…

Le téléchargement consiste à sauvegarder des fichiers depuis internet sur votre ordinateur, smartphone, tablette ou tout autre appareil connecté. Découvrez tout ce que vous devez savoir à ce sujet : définition, différentes méthodes et techniques, différences entre téléchargement illégal ou légal, risques de sécurité…

Avant internet, il était nécessaire d’acheter une VHS pour regarder un film, un disque pour écouter de la musique, un livre pour lire un roman. Même les logiciels étaient vendus sur des CD-Rom.

Désormais, le téléchargement permet de se procurer n’importe quel type de contenu au format numérique. Cette pratique a donc totalement révolutionné notre façon de consommer le contenu multimédia.

Cependant, il existe un revers de la médaille : le téléchargement illégal d’oeuvres protégées par des droits d’auteur est un véritable fléau contre lequel les autorités du monde entier tentent de lutter…

A travers ce dossier complet, vous allez découvrir toutes les facettes du téléchargement. Toutefois, LeBigData.fr ne fait en aucun cas la promotion du pratique illégale. Rappelons qu’il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes légales pour le contenu multimédia.

Citons par exemple Spotify pour le streaming musical, ou Netflix pour le streaming de films et de séries. Ces services délivrent un catalogue très complet pour le prix d’un abonnement mensuel, et permettent donc d’accéder à de nombreuses oeuvres tout en rémunérant leurs auteurs.

Avant d’explorer les différentes techniques de téléchargement et les types de contenus disponibles, il est essentiel de comprendre les concepts de base : upload et download, tous deux traduits par « téléchargement » en français.

L’upload correspond à l’envoi de fichiers ou de données depuis son appareil vers un serveur ou un autre ordinateur, comme lorsqu’on télécharge une image sur Facebook. Même des actions simples, comme effectuer une recherche sur YouTube, impliquent un petit volume d’upload de données.

À l’inverse, le download désigne la réception de fichiers depuis un serveur vers son propre appareil, permettant ainsi de transférer des données pour les utiliser localement sur son ordinateur, smartphone, ou tablette.

Sur internet, il est possible de télécharger toutes sortes de contenus et de types de fichiers : des films, des logiciels, des musiques, des livres, des images… certains sont gratuits, mais de nombreuses plateformes sont payantes.

C’est par exemple le cas du Google Play Store ou de l’Apple App Store. Sur ces plateformes, beaucoup de fichiers disponibles au téléchargement sont payants. Il peut s’agir d’applications, mais aussi de chansons, de vidéos ou de documents.

Même lorsque vous visitez une page web, vous téléchargez les images et le texte depuis le serveur vers votre ordinateur. Le fichier de la page web au format htm ou html est ensuite affiché par votre navigateur web.

Il existe différents protocoles réseau pour les téléchargements. Le FTP utilise les clients et les serveurs FTP pour envoyer et recevoir des données entre deux appareils. Le HTTP est utilisé pour le téléchargement via un navigateur web.

Il existe toutefois de nombreuses méthodes : le téléchargement légal et illégal. C’est ce que nous allons aborder en détail dans ce dossier.

À quoi sert le téléchargement ?

Il existe de nombreuses raisons de télécharger des fichiers. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’une copie locale d’un document pour le modifier ou y apporter des corrections sans dépendre d’une connexion internet. Vous pourriez aussi souhaiter télécharger de la musique pour l’écouter hors ligne, ou un film pour le regarder à votre convenance, même sans accès à internet. Quelle que soit la raison ou le type de fichier que vous souhaitez obtenir, le processus de téléchargement repose sur des principes similaires, impliquant le transfert de données depuis une source en ligne vers votre appareil.

DDL, Torrent, P2P, Streaming… les différentes méthodes et techniques

Il existe de nombreuses techniques de téléchargement différentes. Chacune présente ses avantages et ses inconvénients.

Peer to Peer (P2P) ou partage en pair-à-pair

Le partage de fichiers en pair-à-pair, ou P2P, était autrefois la méthode la plus répandue pour télécharger du contenu. Plutôt que de s’appuyer sur des serveurs centralisés, le P2P permet de récupérer des fichiers directement depuis les ordinateurs d’autres utilisateurs qui les possèdent. Cette opération nécessite un logiciel spécifique capable de localiser les ordinateurs hébergeant le fichier demandé. Une fois trouvé, le téléchargement commence, répartissant la charge entre plusieurs sources pour accélérer le processus. Ce système crée une communauté de partage où chaque utilisateur, après avoir téléchargé un fichier, peut le rendre disponible à d’autres. Des programmes comme Gnutella, Kazaa, et eMule étaient autrefois très populaires, mais l’utilisation du P2P est aujourd’hui étroitement surveillée par les autorités, notamment la HADOPI en France, pour lutter contre le piratage et le partage illégal d’œuvres protégées.

Le torrent

Le torrenting est une technique de téléchargement basé sur le réseau BitTorrent. Plutôt que de télécharger des fichiers stockés sur un serveur central, cette méthode consiste à télécharger des fichiers depuis l’ordinateur des autres utilisateurs du réseau. Il s’agit donc d’une forme de partage de fichiers en P2P.

Cette technique requiert l’utilisation d’un logiciel de gestion de torrent pour se connecter au réseau BitTorrent. Ces logiciels peuvent être téléchargés gratuitement, sur PC ou mobile. Parmi les plus connues, on peut citer BitComet ou uTorrent.

Les » trackers » comme The Pirate Bay ou KickassTorrents permettent de chercher des liens magnet et des fichiers Torrent, permettant de trouver les utilisateurs du réseau hébergeant le fichier recherché sur leurs ordinateurs.

Le torrenting en lui-même n’est pas illégal. Cependant, le réseau BitTorrent est fréquemment utilisé pour le partage de fichiers protégés par des droits d’auteur. Ce réseau est très surveillé par les fournisseurs d’accès internet et les autorités.

Le protocole BitTorrent est devenu le médium de partage P2P le plus populaire suite au déclin de services centralisés comme Napster ou Limewire.

Direct Download Link (DDL) ou lien de téléchargement direct

Un lien de téléchargement direct (Direct Download Link) est un lien hypertexte sur un site web permettant de télécharger directement un fichier à partir d’un serveur d’hébergement. Il suffit de cliquer sur le lien pour lancer le téléchargement.

Il s’agit d’une alternative aux autres techniques de téléchargement. N’importe quel type de fichier peut être téléchargé avec cette méthode : une vidéo, une musique, un logiciel…

Au fil des dernières années, le téléchargement direct est devenu particulièrement populaire dans le domaine du téléchargement illégal. Pour cause : il est nettement plus difficile à surveiller et à empêcher pour les autorités.

Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, si le fichier téléchargé est hébergé sur un serveur situé à l’étranger, la HADOPI ne peut intervenir à l’heure actuelle. En outre, en cas de téléchargement illégal, la preuve sur laquelle s’appuie la HADOPI n’est pas le téléchargement du fichier en lui-même, mais le partage de ce fichier avec d’autres internautes via le P2P. Le téléchargement direct ne laisse donc aucune preuve.

Les liens de téléchargement direct sont fréquemment utilisés par les hackers pour diffuser des malwares. L’internaute pense par exemple cliquer sur un lien pour télécharger un film, et télécharge en fait un virus qui s’installera aussitôt sur son PC.

Il existe des plateformes regroupant des liens de téléchargement direct, à l’instar du site web français Zone-Téléchargement. Cependant, les liens agrégés sur ces sites renvoient en fait vers des fichiers stockés sur les serveurs de divers hébergeurs comme 1fichier, Mega ou UpToBox.

Le streaming

De plus en plus populaire à l’ère du Cloud, le streaming de données représente une alternative au téléchargement. Cette méthode est particulièrement utilisée pour le contenu multimédia comme les films ou les chansons.

Par exemple, les plateformes de streaming de film comme Netflix permettent de visionner des films directement sur un navigateur web sans avoir besoin de les sauvegarder sur l’appareil. Il existe également de nombreuses applications accessibles directement sur le web.

Le streaming présente plusieurs points forts. Il permet d’économiser la capacité de stockage d’un appareil, puisque le fichier n’a pas besoin d’être sauvegardé. De plus, il est possible de visionner un film en streaming immédiatement et sans avoir besoin d’attendre que le téléchargement soit complet.

En revanche, si vous comptez visionner un film ou écouter une musique sans connexion internet, le téléchargement traditionnel reste indispensable. Le streaming nécessite d’être connecté à internet.

Il existe des plateformes de streaming illégales, permettant de visionner du contenu protégé par les droits d’auteur. De nombreux internautes regardent par exemple des matchs de football en streaming de manière illégale, au lieu de payer un abonnement aux chaînes de télévision spécialisées.

Cette méthode de téléchargement est plus récente, et n’est donc pas toujours aussi fermement surveillée et règlementée. Le streaming n’est par exemple pas considéré comme illégal en Inde, et personne n’a encore été condamné aux États-Unis. En revanche, il s’agit d’une pratique interdite en France et au Royaume-Uni.

Qu’est-ce que le téléchargement illégal et quels sont les risques ?

Il est très important de distinguer le téléchargement légal du téléchargement illégal. Depuis les débuts d’internet, le partage illégal de musique, de films ou de logiciels est un véritable problème contre lequel tentent de lutter les autorités du monde entier.

Qu’est-ce que le téléchargement légal ?

Le téléchargement légal concerne plusieurs catégories de contenus. Vous pouvez télécharger en toute légalité les fichiers dont les créateurs autorisent le libre partage : musiques et images libres de droit, logiciels Open Source…

Il en va de même pour les fichiers du domaine public. Un contenu tombe dans le domaine public si son auteur l’autorise, ou après que la propriété intellectuelle a expiré. La durée du » copyright » peut varier, mais les vieux films, musiques et jeux vidéo sont souvent téléchargeables librement. De tels fichiers peuvent être téléchargés auprès de bibliothèques, d’universités ou d’autres organisations de conservation culturelle.

Enfin, il existe de nombreuses plateformes de téléchargement légal. Certaines vous permettent de télécharger des fichiers en les payant à l’unité, comme l’App Store ou le Google Play Store. D’autres vous proposent d’accéder à un contenu illimité en échange d’un abonnement mensuel, à l’instar des plateformes de streaming comme Netflix ou Spotify.

Qu’est-ce que le téléchargement illégal ?

En dehors des exemples cités ci-dessus, le téléchargement de fichiers est généralement illégal. La plupart des films, séries TV, albums de musique, logiciels ou livres modernes (datant de moins d’un siècle) sont protégés par les droits d’auteur et leur téléchargement constitue un délit de piratage.

Le droit d’auteur signifie que les auteurs d’un contenu sont rémunérés grâce à sa vente. Ce contenu ne peut donc pas être copié, reproduit ou revendu sans permission explicite. Si vous téléchargez un fichier sans l’avoir payé, il s’agit d’un crime.

Tout savoir sur la HADOPI

En France, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI) joue un rôle central dans la lutte contre le téléchargement illégal et le piratage numérique. Créée pour protéger les droits d’auteur, elle veille à ce que les œuvres artistiques ne soient pas téléchargées sans paiement ou sans autorisation explicite des ayants droit.

La HADOPI se concentre principalement sur le téléchargement en pair-à-pair (P2P), bien qu’elle surveille également d’autres formes de diffusion illégale. Notamment le streaming ou les téléchargements directs. Si un contenu protégé est téléchargé via votre connexion Internet, vous pouvez être tenu responsable, même si vous n’êtes pas l’auteur du téléchargement.

https://www.youtube.com/watch?v=vEGwh9-hAg8

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le téléchargement en soi qui constitue la principale preuve de piratage, mais la mise à disposition des fichiers téléchargés via le P2P. Pour cette raison, le téléchargement direct est souvent considéré comme moins risqué.

En cas de violation détectée

La HADOPI envoie un premier avertissement par e-mail. Si vous êtes à nouveau pris dans les six mois, vous recevez un second avertissement par courrier recommandé. Un troisième incident dans les 12 mois peut mener à une poursuite judiciaire. La Commission de protection des droits de la HADOPI examinera votre dossier, et vous pourrez être convoqué pour une audition, avec la possibilité de vous faire accompagner par un avocat.

Si l’affaire est transmise au procureur, vous risquez une amende pour « négligence caractérisée« , pouvant atteindre 1500 €. Dans des cas plus graves, des poursuites pour contrefaçon peuvent être engagées, avec des peines pouvant aller jusqu’à 300 000 € d’amende et trois ans de prison. Cependant, ces sanctions sévères sont généralement réservées aux gros contrevenants.

Depuis 2013, la HADOPI n’a plus le pouvoir de couper la connexion Internet des contrevenants, une mesure qui a été abrogée pour se concentrer davantage sur des sanctions financières et légales.

Téléchargement et VPN : pourquoi utiliser un réseau virtuel privé ?

De nombreux internautes utilisent un VPN ou réseau virtuel privé pour le téléchargement. Ce type de logiciels permet de faire transiter sa connexion internet par un serveur distant. Ce serveur peut même être situé dans un pays étranger.

Votre véritable adresse IP sera donc dissimulée, et remplacée par une adresse partagée avec d’autres internautes utilisant le même service. Un VPN permet aussi de chiffrer le trafic avant même qu’il quitte votre ordinateur. Par conséquent, votre activité sur le web est masquée auprès du fournisseur d’accès à internet ou de tout autre tiers.

En guise d’alternative, vous pouvez aussi utiliser Tor. Ce navigateur web opère de façon similaire à un VPN, en redirigeant votre trafic vers d’autres » noeuds » et sous une forme chiffrée.

Le téléchargement peut exposer votre appareil à des malwares (logiciels malveillants), souvent utilisés par des cybercriminels pour infecter des systèmes via des fichiers joints à des emails ou des sites web douteux. Bien que les systèmes d’exploitation modernes intègrent des protections antivirus, il est crucial de rester vigilant. Évitez de télécharger des fichiers provenant de sources non vérifiées. Assurez-vous de la fiabilité d’un site en vérifiant ses informations de contact et en effectuant une recherche en ligne pour repérer d’éventuels avertissements. En ce qui concerne les emails, ne téléchargez jamais de pièces jointes si l’expéditeur est inconnu, car elles pourraient contenir des logiciels malveillants ou des Chevaux de Troie compromettant votre sécurité.

Avant de télécharger un fichier, vous pouvez aussi le scanner pour vérifier qu’il ne contienne pas de logiciel malveillant. La plupart des logiciels antivirus proposent des fonctionnalités de scan, accessibles par un simple clic droit ou depuis le menu principal du programme. Si vous avez déjà téléchargé le fichier, scannez-le avant de l’ouvrir ou de l’exécuter.

Prêtez aussi attention aux » extensions » des fichiers que vous souhaitez télécharger. Il s’agit des lettres suivant le nom du fichier. Par exemple, un fichier exécutable (.exe ou .scr) est généralement considéré comme dangereux et devrait être évité.

Enfin, il est recommandé d’effectuer un » backup « de votre appareil. Il s’agit d’une copie des fichiers stockés sur la mémoire de l’ordinateur ou du téléphone, sauvegardée sur le Cloud ou sur un disque dur externe. Si par malheur vous téléchargez un virus qui bloque ou efface le disque dur de l’appareil, vous pourrez ainsi restaurer tout le contenu. Il vous suffira de réinitialiser le système et de restaurer le backup.

L’importance des mises à jour logicielles pour une sécurité renforcée

Les mises à jour logicielles jouent un rôle essentiel dans la protection de vos appareils contre les menaces de sécurité. Les développeurs de logiciels et les fabricants d’appareils travaillent constamment à identifier et à corriger les vulnérabilités découvertes dans leurs systèmes. Lorsqu’une faille est détectée, les cybercriminels peuvent l’exploiter pour voler des informations, installer des malwares ou compromettre des réseaux entiers. C’est là qu’interviennent les mises à jour, qui apportent des correctifs pour colmater ces brèches.

En plus de corriger des failles de sécurité, les mises à jour peuvent aussi améliorer les fonctionnalités existantes, optimiser les performances des systèmes et intégrer des protections supplémentaires. Négliger ces mises à jour expose vos appareils aux attaques, car les cybercriminels exploitent souvent des vulnérabilités connues pour pénétrer les systèmes non sécurisés.

Il est donc crucial de maintenir à jour votre système d’exploitation, vos logiciels, et même les applications que vous utilisez régulièrement. Activer les mises à jour automatiques est une bonne pratique qui assure que vous bénéficiez immédiatement des dernières protections. En somme, les mises à jour ne sont pas de simples améliorations, mais des boucliers indispensables pour défendre vos données et préserver la sécurité de votre environnement numérique.

