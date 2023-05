Zone Téléchargement : Découvrez l’URL à jour et qui marche ✅

Face aux nombreux problèmes avec la justice et à la menace des hackers, le site web Zone-Téléchargement change très régulièrement d’adresse. À travers cet article, découvrez comment vous rendre sur cette plateforme.

Lancé en 2012, Zone-Téléchargement s’est rapidement imposé comme le site web de téléchargement illégal le plus populaire en France. Proposant le « direct download » ou « téléchargement direct« , cette plateforme se présentait comme la meilleure alternative au téléchargement P2P d’Emule ou aux sites centralisés comme Megaupload.

Zone-Téléchargement : Comment débloquer le site ? Si votre fournisseur d’accès à Internet bloque un site web, voici ce qu’il faut faire pour y accéder de nouveau : Télécharger un VPN tel que NordVPN

tel que NordVPN Installer et lancer le VPN

Choisir un serveur positionné dans un pays étranger

Accéder au site précédemment bloqué. Essayer NordVPN gratuitement

En 2016, la plateforme Zone-Téléchargement cumulait ainsi presque 4 millions d’utilisateurs par mois. Cependant, le site fut victime de son succès retentissant. La même année, la gendarmerie intervenait et arrêtait les créateurs de la plateforme.

Toutefois, cela n’a pas suffi à mettre un terme au phénomène. En moins d’une journée après cette intervention musclée, le site réapparaissait à une autre adresse. Au fil du temps, la plateforme a continué à changer d’adresse régulièrement pour éviter d’être saisie par les autorités.

De plus, Zone-Téléchargement devait faire face à une autre menace : celle des hackers et des cybercriminels. En 2018, le site était victime d’un piratage massif à la suite duquel de nombreux clones sont apparus sur la toile. Or, ces versions frauduleuses pouvaient contenir des malwares ou autres éléments malveillants.

Avant même d’entrer dans le vif du sujet, une précision importante s’impose : cet article n’a aucune vocation à inciter ses lecteurs à télécharger illégalement sur Zone Téléchargement. Toute l’équipe de LeBigData.fr est pleinement consciente des préjudices que subissent les ayants droit en raison du piratage.

Tout ceci, ajouté aux risques de propagation de logiciels malveillants inhérents à la plateforme, implique qu’une personne qui visite Zone Téléchargement le fait à ses risques et périls. Il ne peut en aucun cas tenir LeBigData.fr pour responsable. En effet, cet article, comme tout autre article du site, a pour seul objectif d’informer ses lecteurs. Il les renseigne sur les méthodes mises en œuvre par certains acteurs du web pour contourner les obstacles rencontrés.

Zone-Téléchargement a séduit de nombreux internautes malgré l’essor de la VoD et du streaming légal. Depuis août 2021 et jusqu’en avril 2022, l’URL du site a été accessible via . D’ailleurs, c’était le dernier lien actif, avant que les administrateurs du site n’annoncent sur leur page, fin avril 2022, la cessation de leurs activités. Cependant, quelques mois après ce communiqué, il semble que Zone Téléchargement a ressuscité sous une nouvelle adresse.

Adresse officielle

Les anciennes URL de la zone de téléchargement sont désormais inaccessibles. Ci-dessous l’adresse officielle : https://www.zone-telechargement.pics/.

À noter que les adeptes de la plateforme ayant déjà un compte pourront rejoindre le nouveau site à cette adresse. Aucun changement majeur n’est à signaler, à l’exception de l’URL. Cette plateforme utilise les mêmes bibliothèques et la même interface qu’auparavant. Mais pourquoi ce site a-t-il baissé ses rideaux pendant quelques mois ?

Zone Téléchargement a fermé ses portes fin avril 2022

En dépit de la nature illégale de ZT, cette plateforme ne cesse d’attirer des visiteurs. En mars 2022, elle a compté 11,36 millions d’abonnés. Or pour combattre ce phénomène et conformément à la loi Arcom, ce site de téléchargement a été supprimé fin avril 2022. Sa page d’accueil ne contenait plus les catalogues habituels. Il affiche plutôt un communiqué émanant des administrateurs pour annoncer cette nouvelle. À travers ce communiqué, ils ont rendu publique la fermeture définitive du site.

En effet, cette décision aurait été initiée par l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Cette organisation, qui a été fondée en 2019, rassemble en effet une trentaine de grandes firmes de divertissement. Elle se consacre à la protection des droits d’auteur, notamment en luttant contre les téléchargements illicites de toutes sortes. Elle a ainsi interpellé les administrateurs de Zone Téléchargement et leur a ordonné de mettre fin à leurs activités sans tarder.

Si vous préférez rester dans la légalité, vous pouvez d’ailleurs vous tourner vers le site web en guise d’alternative. Ce site reprend le même fonctionnement, mais vous redirige vers différentes plateformes de téléchargement légal et payant pour télécharger le contenu qui vous intéresse.

Pourquoi le site Zone-Telechargement a-t-il autant de succès ?

Avant que Zone Téléchargement ne ferme ses portes, il a recensé plus de 11,36 millions de visiteurs. Cette popularité résultait de sa convivialité ainsi que de son accès aux téléchargements par des liens directs. Par ailleurs, aucun enregistrement préalable n’était nécessaire pour télécharger un quelconque contenu. En outre, Zone Téléchargement regroupait de nombreux catalogues de films et de séries.

Ses utilisateurs ont pu bénéficier d’une certaine sécurité en utilisant un VPN pour cacher leur adresse IP. Cependant, il en va tout autrement avec les sites clones. En effet, ces derniers risquent d’introduire des fichiers malveillants qui peuvent voler les informations confidentielles du propriétaire ou même prendre le contrôle de son réseau.

Encore une fois, il faut noter que cet article n’a qu’un but informatif. En outre, le téléchargement de fichiers protégés par le droit d’auteur est interdit sous peine de poursuites judiciaires. Par conséquent, nous déclinons tout engagement lié à l’utilisation des techniques exposées ici.

Il est donc nécessaire de s’assurer que le contenu téléchargé n’est pas protégé, quel que soit le site utilisé. Dans le cas contraire, il est conseillé de se tourner vers les plateformes légales qui existent sur le Web.

Pourquoi les internautes se rendent-ils sur des sites illégaux comme Zone Téléchargement ?

Manque de ressources

De nombreux utilisateurs de sites illégaux pensent que les sociétés de production et les éditeurs de logiciels facturent leur création. C’est la raison la plus courante pour laquelle ils utilisent les sites de torrents. Ces individus recherchent du contenu gratuit, car ils n’ont pas la possibilité de payer celui qu’ils souhaitent avoir.

Disponibilité

Divers créateurs restreignent la disponibilité de certaines œuvres dans certaines régions. Ces restrictions sont l’une des causes principales pour lesquelles de nombreux internautes se rendent sur des sites illégaux comme Zone Téléchargement.

Plutôt que de bloquer l’accès, les maisons de disques retardent la sortie de leurs produits. Or, les internautes n’ont pas la patience d’attendre ces délais et finissent par faire appel à des plateformes de téléchargement.

Utilisation limitée du contenu

Parmi les facteurs sous-jacents du piratage figure l’usage réduit du contenu. Les adeptes pensent que le studio de production a déjà beaucoup d’argent et que cela ne les dérange pas d’utiliser leur travail gratuitement.

Cependant, il faut tenir compte du fait que les auteurs ont besoin d’argent pour réaliser d’autres œuvres à l’avenir. Si tout le monde exploitait leur travail gratuitement, cela conduirait à leur faillite.

Ne considère pas son acte comme du piratage

Parfois, les habitants de régions dépourvues de technologie n’ont pas une connaissance suffisante de la loi sur le droit d’auteur et de son non-respect. Elles pensent que tout ce qui se trouve sur le web est gratuit. Elles ignorent alors quels éléments ont un caractère légal ou illégal.

Zone Téléchargement est-il légal ?

La question sur la légalité de Zone Téléchargement se résout rapidement. Non, cette plateforme n’est pas légale pour la simple raison qu’elle propose du contenu sans en avoir les droits, les autorités ont tenté de la fermer. Par contre, étant donné qu’il s’agit d’un DDL (Direct Download), ce site ne fait pas partie des cibles de l’HADOPI.

Par ailleurs, il faut souligner que les administrateurs de Zone Téléchargement présentent, par le biais du site, des fichiers protégés par le droit d’auteur. Ils les rendent ainsi accessibles au grand public. En d’autres termes, la plateforme vole des contenus qui n’ont aucune raison d’être téléchargés, et ce, sans l’accord des producteurs. Ces administrateurs sont par conséquent responsables des faits.

À cet effet, nous vous déconseillons vivement d’utiliser ce site où la plupart des contenus sont illégaux. Il vaut mieux privilégier les plateformes légales et payantes.

Zone Téléchargement : pourquoi utiliser un VPN ?

Le réseau privé virtuel ou VPN fait partie des outils préférés des adeptes de Zone-Téléchargement. Cette technologie leur permet de contourner les blocages liés à l’utilisation illégale de cette plateforme. En fait, comme indiqué précédemment, l’HADOPI surveille et sanctionne toute récupération d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Toutefois, cet organisme ne peut pas pénaliser ces actions illégales si le serveur de l’hébergeur de contenu n’est pas installé en France.

Ainsi, pour revendiquer une navigation depuis un autre pays, un grand nombre d’internautes ont recours aux VPN. Ils tentent de conserver leur anonymat et de récupérer du contenu sur Zone-Téléchargement en cachant l’adresse IP réelle.

En outre, cet outil offre une protection contre le piratage. En fait, pour faire face au déréférencement massif de Google et au blocage du FAI, Zone Téléchargement change très souvent de nom de domaine. De fait, les internautes risquent de tomber sur des sites frauduleux proposant des fichiers contenant des virus. Le VPN quant à lui a été conçu pour contourner ces difficultés en cryptant les données de navigation.

Découvrez notre top des meilleurs VPN, et n’oubliez pas que le téléchargement est illégal.

AllDebrid : un outil pour télécharger des films plus rapidement sur Zone-Téléchargement

Avant de baisser le rideau, Zone Téléchargement permettait à de nombreux internautes de récupérer divers contenus multimédias. Cependant, la vitesse requise pour le téléchargement était loin d’être optimale. En réalité, il encourageait simplement les utilisateurs à souscrire un abonnement pour téléverser à la vitesse de leur bande passante.

Mais il existe une alternative moins chère comme AllDebrid. Ce service permet de télécharger des films à une vitesse plus rapide sur Zone Téléchargement. Cette solution coûte 2,99 euros par mois, ce qui offre la possibilité de profiter de la capacité maximale de téléchargement des différents hébergeurs.

Son fonctionnement est assez simple. Il suffit de se rendre sur une plateforme de téléchargement et de choisir un film. Ensuite, il faut cliquer sur le service « téléchargement premium » en bas du formulaire. Enfin, il faut copier le lien affiché et coller cette URL sur AllDebrid. De plus, une extension Chrome évite de devoir copier et coller systématiquement les URLs.

Toutefois, nous tenons à rappeler que le téléchargement illégal est un délit. Il est préférable de choisir des contenus libres de droits et de ne télécharger que ceux qui ont été achetés au préalable.

Zone Téléchargement figure sur la liste noire de nombreux opérateurs. Ainsi pour empêcher les utilisateurs d’accéder à ce site, les FAI modifient son « DNS » (Domain Name System). En fait, le DNS est un annuaire utilisé pour convertir les noms de domaine des sites web en adresses IP. De fait, même si l’opérateur désactive le nom de domaine, il est toujours accessible.

Pour accéder à Zone Téléchargement ou à tout autre site web bloqué, de nombreux internautes contournent ce blocage. Pour ce faire, ils modifient les DNS de leur ordinateur ou modem/routeur. Notez qu’il s’agit là d’une démarche légale.

Sur Windows

Sur macOS ou Ubuntu

D’abord, rendez-vous dans Préférences Système > Réseau. Sélectionnez la connexion à utiliser, puis cliquez sur » Avancé «. Cliquez ensuite sur l’onglet DNS, et sur le symbole » + » afin d’ajouter un nouveau DNS. Saisissez l’adresse 1.1.1.1, puis cliquez sur » OK « .

Sur Android ou iOS, la démarche est encore plus simple. Il vous suffit de télécharger une application comme WARP, qui modifiera automatiquement les paramètres. Vous n’aurez ensuite qu’à l’activer pour changer de DNS.

Si vous possédez plusieurs ordinateurs sur un même réseau, une alternative consiste à modifier les DNS de votre box ou de votre routeur. Depuis le panneau de configuration du routeur, cherchez la ligne du DNS.

Remplacez les serveurs DNS par l’une de ces adresses :

Chrome peut bloquer le téléchargement de certains fichiers jugés malveillants. Ces dossiers sont susceptibles de contenir des virus ou d’endommager le système. Par ailleurs, il arrive que certains logiciels partagent des données personnelles ou modifient des paramètres administratifs sans autorisation. Toutefois, si les programmes jugés utiles ne présentent pas de danger, il est possible de forcer Chrome à les télécharger.

Pour ce faire, il faut aller dans le menu de Chrome et chercher les options « Téléchargements ». Le raccourci clavier Ctrl + J permet également d’accéder à ce menu. Il convient de souligner que si l’utilisateur tente de télécharger un fichier que Chrome considère comme malveillant, il propose juste de le supprimer. Toutefois, en accédant au menu précédent, il existe une option « Convertir le fichier dangereux », qui se trouve sous le fichier bloqué.

Pour terminer, il suffit de confirmer l’opération en cliquant sur « Garder quand même ». Cette opération débloque le fichier et le rendre téléchargeable, mais sous risque.

Les alternatives à Zone Téléchargement

Il existe de nombreuses alternatives à Zone Téléchargement pour le téléchargement direct. Toutes ne se valent pas, mais voici une sélection des meilleures.

Liberty Land

Le site web Liberty Land permet le streaming et le téléchargement de films en Français ou en VO, totalement gratuitement. Il suffit de chercher un film par titre via la barre de recherche, ou par catégories au sein d’un vaste catalogue. Vous pourrez aussi consulter des mangas, de la musique, des jeux, des logiciels ou encore des eBooks.

Le streaming s’effectue via les plateformes VK, Youwatch, Exashare et Putlocker. Le téléchargement, lui, est réalisé par le biais d’Uptobox, DL.free, 1fichier ou Openload.

Wawacity

Wawacity fait aussi partie des sites populaires de streaming et de téléchargement direct en français. Il abrite des films, des séries ou des dessins animés. Son contenu se classe par genre. Les abonnées peuvent ainsi découvrir de nouveaux films selon leurs envies et se laisser surprendre.

Extrem Down

Pour regarder des contenus BDRiP et BluRay en haute définition, Extrem Down figure parmi les solutions incontournables. Cette plateforme compte parmi les plus visitées en France.

Elle permet de découvrir des films à télécharger directement. Le contenu étant classé par qualité et popularité, vous pourrez vous laisser conseiller par l’avis des autres utilisateurs. Un moteur de recherche interne vous permet également de trouver un film en particulier. Il y a aussi des séries, des documentaires, des mangas et même des jeux.

eMule Island

Peu d’internautes utilisent encore eMule, mais cette plateforme existe toujours. Cette plateforme permet d’accéder à des sources de liens pour télécharger toutes sortes de contenus.

Elle permet également de regarder des films en streaming, si vous ne souhaitez pas avoir recours au téléchargement. Vous êtes libre de parcourir le vaste catalogue de contenus proposés.

Les meilleurs sites de téléchargement et de streaming légaux

Pour lutter contre le téléchargement illégal, rien de tel que de promouvoir les plateformes légales. En effet, la plupart des internautes se tournent vers Zone Telechargement par manque d’alternative crédible.

Actuellement de nombreuses plateformes ont vu le jour, permettant d’accéder à de vastes contenus à moindre coût. Voici quelques-unes des meilleures d’entre elles, en fonction du contenu que vous recherchez.

Google Play Films

Play Films est un service légal, étant donné qu’il faut payer pour chaque vidéo à regarder. Il offre un choix de contenus beaucoup plus large que MyTF1 VOD. Cette dernière permet de télécharger ou regarder des films et des séries contre paiement.

En effet, cette alternative à Zone Téléchargement jouit de nombreuses fonctionnalités. Par exemple, le téléchargement se fait directement depuis une Smart TV Android. En outre, elle propose des contenus à louer pour une durée déterminée.

Par ailleurs, Google prépare l’arrivée d’une sélection de films mis en ligne gratuitement pour ses utilisateurs. La seule contrepartie serait de regarder des publicités.

En effet, XDA Developers a repéré une ligne de code contenant les mots « des centaines de films, seulement quelques publicités », ce qui impliquerait la disponibilité de films gratuits. Cependant, rien n’indique que Play Films proposera effectivement un tel contenu. Reste à savoir si le contenu proposé proviendra de catalogues classiques ou de nouveautés.

Netflix

Avec son service de streaming, Netflix a montré qu’une alternative au téléchargement illégal est possible. Pour un abonnement de 7,99 € par mois, l’abonné peut accéder à un immense catalogue de films et de séries en illimité.

Cette plateforme permet de retrouver aussi bien de grands classiques du cinéma que des créations originales financées par Netflix et produites par différents réalisateurs. D’ailleurs, le catalogue s’enrichit constamment de nouveaux films chaque mois.

Grâce à une intelligence artificielle, Netflix est en mesure de connaître les goûts et les préférences de chacun afin de proposer des programmes susceptibles de vous plaire. Les aficionados du téléchargement illégal diront que ce service n’est pas aussi intéressant que Zone Téléchargement. En effet, ce dernier offre un accès gratuit à tout un catalogue de films et de séries. Cependant, cette plateforme offre la possibilité à son abonné de partager son compte avec des amis et ainsi d’accéder au contenu pour une somme extrêmement modeste.

Enfin, même si Netflix se présente avant tout comme un service de streaming, il permet de sauvegarder du contenu pour le regarder hors ligne. Il n’y a donc pas de réelle différence avec le téléchargement.

Amazon Prime Video

Amazon propose une autre alternative à Download Zone pour regarder des films et des séries en toute légalité. Son service se distingue des autres plateformes de streaming, comme Netflix. Lancée en 2006 sous le nom d’Amazon Instant Video, l’offre SVOD du géant du e-commerce est disponible en 2 formules.

Ainsi, elle peut être incluse dans son offre Prime. En plus de l’accès à un catalogue de films et de séries, ce service offre d’autres avantages, notamment la livraison gratuite en 1 jour et Prime Music. L’abonnement Prime coûte 72 € par an ou 5,99 € par mois.

La deuxième option pour profiter d’Amazon Prime Video consiste à s’abonner uniquement au service de SVOD. Dans ce cas, l’abonnement coûte 36 € par an ou 3 € par mois. Dans les deux cas, il y a un essai gratuit de 30 jours.

Du côté de la vidéothèque, Amazon propose un catalogue riche, tant en termes de volume que de variété de contenus. Cependant, la grande majorité des œuvres sont américaines et proviennent des studios hollywoodiens. Comme Netflix, Amazon propose également des œuvres inédites, estampillées Prime Originals, dont une série adaptée du Seigneur des Anneaux. Cependant, contrairement à Netflix, certains titres de Prime Video sont uniquement disponibles à l’achat, une plateforme qui mélange SVOD et PVOD.

Quoi qu’il en soit, son prix très abordable rend cette option particulièrement intéressante pour les habitués de Zone Téléchargement qui souhaitent se lancer dans la légalité.

Disney+

Disney+ fait partie des plateformes de diffusion en continu permettant notamment de sauvegarder certains titres en différé. Elle a été conçue par la société Disney et propose un large éventail de séries à succès et de films des chaînes de production telles que Star Wars, Marvel, Pixar etc.

Dans ce domaine, plusieurs collections de films de qualité supérieure ont remporté un grand succès auprès des fans. La souscription à un programme démarre à 6,99 euros mensuels. Cette formule propose une quantité suffisante de programmes éducatifs adaptés aux besoins des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte.

Salto

Ce site français fournit gratuitement plusieurs émissions, et donne accès à des rediffusions exclusives de séries et de films. Quant au service Salto, il fonctionne sur abonnement, et ses tarifs changent selon le nombre des utilisateurs qui s’y connectent. À titre d’exemple, pour une à quatre places, il faut compter environ 7 euros jusqu’à 13 euros de frais mensuels. À savoir que la souscription à un abonnement pour un mois gratuit est possible.

Cette alternative rassemble une gamme de programmes hexagonaux. Celle-ci met à disposition une offre composée de contenus français, mais aussi d’émissions étrangères.

Compte tenu des contraintes liées à la pandémie, le projet de production inédite et en exclusivité a été suspendu. Par conséquent, Salto ne propose pas pour le moment de contenus originaux.

Torrent, P2P… quelles sont les autres méthodes de téléchargement ?

La plupart des internautes préfèrent les sites de téléchargement direct comme Zone Téléchargement. En effet, cette solution leur permet de contourner la surveillance de l’HADOPI. De plus, les Autorités françaises ne peuvent en effet pas récupérer l’adresse IP associée au contenu si le serveur utilisé se trouve à l’étranger.

Par ailleurs, il existe des solutions alternatives, comme le « Peer To Peer », souvent abrégé en « P2P ». Ce dernier repose sur le principe du partage. Les utilisateurs peuvent télécharger le contenu qu’ils souhaitent à condition de partager leurs téléchargements afin que d’autres puissent les télécharger à leur tour.

Le torrent fait également partie des solutions P2P les plus populaires. Dans ce cas, les fichiers ne sont pas stockés sur les serveurs de l’hébergeur, mais sur les ordinateurs des autres internautes. Cette approche se base sur le libre-service.

Autrefois très populaire, le P2P perd progressivement de sa notoriété en France. Ceci tient au fait que l’HADOPI surveille de près les téléchargements de Torrent. En cas de téléchargement de contenus protégés, un pirate peut être sanctionné par courrier, ce qui peut conduire à la coupure de son accès Internet.

D’autre part, le principe des « Newsgroups » était l’une des méthodes les plus populaires il y a quelques années. Pour ce faire, il suffisait de payer un abonnement à un serveur de newsgroups afin de télécharger des contenus par fragments. Un logiciel permettait ensuite d’assembler les morceaux. Cette méthode fiable et sûre a été abandonnée au profit du téléchargement direct.

Zone-Téléchargement : quels sont les risques du téléchargement direct ?

Les sites de téléchargement direct comme ZT présentent plusieurs risques. En effet, le téléchargement de contenus protégés par le droit d’auteur constitue une pratique illégale. De fait, si l’internaute télécharge des films sur un tel site, il s’expose à des poursuites judiciaires.

Les risques juridiques à télécharger illégalement sur Zone Téléchargement

En effet, il est interdit par la loi de télécharger des contenus, films, séries TV ou encore logiciels, protégés par des droits d’auteur. En France, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI) s’occupe de gérer tout contenu illicite sur le web.

Si l’HADOPI repère vos activités illégales sur Zone Téléchargement, vous recevrez un mail d’avertissement qui vous ordonne de les arrêter. Si, dans les prochains 6 mois, vous êtes repéré de nouveau, l’Autorité vous renvoie un second mail. Après 3 tentatives d’avertissement, vous risquez d’être poursuivi en justice et condamné. Les peines peuvent aller d’une amende de 1 500 euros pour « négligence caractérisée » à 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement pour « contrefaçon ».

Selon la gravité du délit, HADOPI était aussi en droit de couper votre connexion Internet, ce qui n’est plus le cas à ce jour.

Les risques de virus à télécharger sur Zone Téléchargement

En plus de ces risques juridiques, la pratique du téléchargement direct pose un certain nombre de problèmes en termes de cybersécurité. En utilisant la plateforme de téléchargement direct sur Zone Téléchargement, vous risquez de tomber sur des fichiers pouvant contenir des virus.

Par ailleurs, le danger principal à utiliser ZT est le fait de tomber sur un des clones du site. En effet, des pirates profitent des nombreux changements d’adresse du site pour tromper les internautes avec des sites qui imitent l’apparence et les fonctionnalités du ZT. Or, au moment de télécharger un fichier, les internautes peuvent en même temps installer un virus sur leur machine. D’où l’importance de toujours vérifier qu’on est sur la bonne adresse de Zone Téléchargement.

Zone Téléchargement lance un nouveau site : » On A Regardé pour Vous «

Les créateurs de Zone Téléchargement ont mis en ligne, fin 2020, un nouveau site baptisé On A Regardé pour Vous. Celui-ci ne fait pas partie des plateformes de téléchargement illégal, mais plutôt se présente comme étant un portail communautaire consacré au cinéma.

Via cet espace, les visiteurs ont la possibilité de discuter et de partager des séries et films sous forme de fiches. De leur côté, les autres membres peuvent les consulter afin de faire part de leurs opinions dans les commentaires ou en cliquant sur J’aime ou Je n’aime pas. Par ailleurs, ce site permet également de créer une liste de contenu à voir, et de profiter du programme de diffusion des épisodes à venir, généré automatiquement.

Suivant le principe de fonctionnement du BetaSeries, les utilisateurs ont accès à des fiches descriptives simples. Ils peuvent aussi aller plus loin, en demandant par exemple des explications très complètes sur les séries ou les films. Il permet également de solliciter la présentation de recommandations similaires à celle d’un film préféré. Le site se divise en effet entre les « propositions » et les » demandes » . Cette nouvelle plateforme est donc totalement légale, à l’opposé de Zone Téléchargement.

Toutefois, pour la faire connaître, des tuiles apparaissent sur ZT-ZA pour inciter les internautes à découvrir “On A Regardé pour Vous”. Il faut dire que les deux sites sont complémentaires. Ainsi, si un visiteur découvre un film ou une série qui l’intéresse sur “On A Regardé pour Vous”, il peut ensuite le télécharger sur ZT-ZA.

Qu’est-ce qu’un hébergeur et quels sont les meilleurs ?

Les sites de téléchargement direct, tels que Zone-Telechargement, n’hébergent pas les contenus en question. En fait, ils fournissent simplement des liens permettant de télécharger le contenu. Ces liens permettent à l’internaute de récupérer le contenu souhaité sur les serveurs des hébergeurs spécialisés. Il existe de nombreux hébergeurs sur le web, mais certains sont plus populaires que d’autres. Parmi les plus célèbres, citons Uploaded, RapidGator et 1File.

Les conditions d’utilisation varient d’un hébergeur à l’autre. La plupart du temps, les téléchargements sont accordés gratuitement, mais dans une certaine mesure. Au-delà d’une limite de volume ou de fréquence, il faut souvent souscrire à une version payante.

Cet abonnement permet d’utiliser les services sans aucune restriction. Par exemple, il devient possible de télécharger des fichiers très volumineux, comme des films Blu-ray.

Les vitesses de téléchargement sont illimitées. Par ailleurs, il n’y a plus de limite quotidienne au nombre de fichiers téléchargés.

En revanche, il faut faire attention au choix de l’hébergeur à partir duquel on effectue les téléchargements. Il faut savoir que les hébergeurs français, comme 1Fichier, sont soumis à la législation française.

Zone-telechargment.al : le clone légal de Zone Téléchargement

Depuis la fermeture de Zone Téléchargement en 2016, de nombreux clones de ce célèbre site de téléchargement ont fait surface. Ce qui n’est pas surprenant, car ce site est l’un des sites de téléchargement illégal de vidéo les plus populaires en France. Il attire des centaines de sites clones chaque mois et une dizaine de milliers de personnes.

Parmi les nombreux clones de Zone Téléchargement, un se démarque. Il s’agit de zone-telechargement.al. Si tous les autres sites fournissent des copies illégalement piratées, celui-ci ne fournit que des liens vers des plateformes tout à fait légales de téléchargement et de streaming.

En effet, le site www.zone-telechargement.al, lancé en 2017, reprend la même structure que zone-annuaire.com et d’autres clones. Mais contrairement à ces sites Web, tous les liens que les développeurs proposent sur le site sont légaux. Les backlinks de films ou de séries vous fournissent ces fonds pour vous permettre d’acheter des DVD sur Amazon ou de les regarder sur des plateformes de VOD comme Canal +. Le site Zone-Telechargement.al, créé par Blue Efficience, avec pour objectif de promouvoir les propositions législatives.

Malheureusement, la plateforme semble avoir fermé ses portes depuis.

Si certains le prétendent, les sites de DDL comme Zone-Telechargement ne génèrent pas beaucoup d’argent. Alors comment gagnent-ils de l’argent ? Eh bien, les hébergeurs de fichiers gagnent de l’argent principalement grâce à la publicité générée par le site.

Pour d’autres, ils gagnent de l’argent en distribuant des logiciels malveillants. Il s’agit d’un concept courant sur les sites de torrents. Il arrive que les auteurs de ces logiciels reçoivent une généreuse rétribution pour leurs efforts.

Les « uploaders » constituent un autre type d’activité. Ils ressemblent à des distributeurs de logiciels malveillants et téléchargent de faux films ou CD dans l’espoir de recevoir un paiement avant de se faire prendre. Ils téléchargent ou créent des sites web et gèrent des contenus qui génèrent des revenus publicitaires.

En principe, il ne s’agit pas d’un revenu important. Toutefois, les grandes plateformes contenant des milliers de fichiers peuvent générer beaucoup de clics. En outre, le revenu est basé sur le taux de clics et les visites sur le site.

Mais la principale source de revenus de Zone de Téléchargement provient des revenus publicitaires, comme la grande majorité des sites Web 2.0 à but lucratif. Mais ces revenus restent généralement modestes et produisent souvent une perte nette par rapport aux coûts d’hébergement. Cela explique pourquoi même certains sites torrent relativement importants comptent sur les dons pour une partie de leurs revenus.

Zone Téléchargement : que signifie HDRip, WEBRip ou DVDRip ?

Les abonnés des sites illégaux comme Zone Téléchargement remarquent souvent l’existence de différents formats peu courants. Parmi eux, le HDRip, le DVDRip et le WEBRip. Mais quelle est leur signification ?

En fait, le Rip fait référence au contenu récupéré pour en faire un exemplaire sous un format différent. La désignation change suivant la version de la source. En effet, les contenus que l’utilisateur de Zone Téléchargement sélectionne sur cette plateforme varient suivant la taille et de la qualité de la vidéo.

À titre d’exemple, ils utilisent parfois un DVDRIP ou un WEBRIP pour un documentaire ou une série TV. En revanche, pour visionner un film sur un poste de télévision, ils se tournent plutôt vers la qualité HD.

DVDRIP

Cet acronyme désigne une vidéo issue d’un DVD. Ces fichiers présentent une qualité assez bonne. Sa taille oscille aux alentours de 700 Mo permettant une gravure sur CD.

BDRIP

Le BDRIP désigne un enregistrement provenant d’un disque Blu-ray. Il dispose d’une taille plus importante et d’une qualité généralement supérieure, étant donné que la vidéo vient d’une source haute définition (HD).

HDRIP

Ce contenu a été extrait via des sources HD.

WEBRIP

Le WEBRIP est une séquence tirée du web, généralement un site web de vidéo.

VF, VM, VO, VOST et VOSTF : que signifient ces termes sur Zone Téléchargement ?

Il est possible de découvrir les acronymes suivants sur certains sites de streaming comme Zone Téléchargement : VF, VM, VO, VOST et VOSTF. Mais que signifient-ils et en quoi se distinguent-ils les uns des autres ?

De manière générale, ces cinq acronymes désignent les différentes versions des films étrangers proposées aux spectateurs.

VO : Version Originale

Ce sigle indique que la version du film en question est présentée dans sa langue d’origine. Le fait de voir des titres dans leur version originale correspond à un visionnage sans doublage. Cela implique qu’il est projeté dans la même langue que celle du tournage.

VF : Version française

De nombreux domaines utilisent ce terme, parmi lesquels le cinéma et la télévision. Il désigne des films ou des séries dont les dialogues ont été traduits et réenregistrés en français.

VOSTF : Version Originale Sous-Titres Français

Il s’agit d’un contenu diffusé dans sa version originale, accompagné par des sous-titres français dans la partie inférieure de l’écran.

VOST : Version Originale Sous-Titrée

Dans ce cas, le film garde sa langue d’origine, avec des sous-titres correspondant aux dialogues en bas de l’écran.

VM : Version Multilingue

Ce concept signifie que le film est disponible à la fois dans sa version originale, sous-titrée en français ou doublée en français. Outre les chaînes de télévision françaises, il est souvent présenté par différentes plateformes de streaming ces dernières années.

Qu’est-ce que le téléchargement direct ?

Le téléchargement direct ou Direct Download Link (DDL) représente un lien hypertexte permettant de télécharger un fichier directement depuis un système d’hébergement tel que Zone Téléchargement. Basé sur un modèle « client-serveur », le « client » clique sur le lien pour récupérer le fichier choisi et le stocke directement sur son appareil. Cependant, ce type de liens fait l’objet de diverses utilisations, tant légitimes qu’illégales.

En fait, certaines entreprises y ont recours légalement pour permettre à leurs clients de télécharger facilement divers fichiers à partir d’un site web. Notamment de manuels numériques, de logiciels et de pilotes pour le support matériel. Toutefois, un lien de téléchargement direct peut être utilisé pour distribuer des logiciels illégaux ou malveillants.

Cette pratique met à la disposition du grand public de nombreux films, albums de musique et jeux vidéo protégés par des droits d’auteur. Non seulement cela viole la propriété des droits, mais cela peut entraîner des poursuites pénales. Ces poursuites sont engagées au titre du vol à l’encontre de ceux qui téléchargent ou partagent ces programmes.

Le partage de fichiers entre pairs était autrefois un moyen populaire pour les utilisateurs d’Internet de partager des fichiers et des médias. Comme il viole souvent la propriété des droits d’auteur, de nombreuses entreprises sévissent contre ces services. De nombreux utilisateurs ont commencé à utiliser un lien direct pour partager un fichier.