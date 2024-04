Impôts, justice, forêts… : la France annonce la révolution IA du service public

Le Premier ministre a informé mardi matin les nouveautés adoptées par l'État pour faciliter plusieurs démarches administratives, dont les services publics, l'éducation, la fiscalité ou encore l'environnement.

Lors de sa visite à Sceaux, le Premier ministre, Gabriel Attal a annoncé le déploiement de plusieurs outils d'intelligence artificielle pour optimiser la productivité des services publics. En effet, l'utilisation de l'IA générative va faciliter la réalisation des démarches, voire révolutionner les services publics. Focus sur tout ce qui devrait désormais changer grâce à cette nouvelle initiative !

Albert, l'IA qui va révolutionner l'administration fiscale

« Je vous annonce que nous avons développé une intelligence artificielle souveraine, française, qui va révolutionner nos services publics et que nous mettons désormais au service des Français », a révélé le Premier ministre à Sceaux.

L'adoption des outils d'intelligence artificielle sera avant tout bénéfique pour l'administration fiscale. Le gouvernement annonce le déploiement de l'IA appelée Albert, dont la mission principale est d'analyser les demandes en ligne. Il se charge aussi de répondre automatiquement à la place des fonctionnaires. Pour rappel, ce service reçoit chaque année plus de 16 millions de demandes.

Cette solution a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle permet de faciliter les démarches. Par ailleurs, elle va diminuer le temps de réponse et simplifier la tâche des agents du fisc. « L'analyse de la réglementation sera automatisée, les réponses drastiquement accélérées et le travail des agents rendu moins pénible et plus intéressant », précise Gabriel Attal.

Notez que l'administration fiscale utilise depuis l'année dernière l'IA pour éliminer les fraudes fiscales, particulièrement pour les piscines non déclarées. « Depuis l'an passé, l'IA a révolutionné la lutte contre les fraudes fiscales en détectant automatiquement un certain nombre de biens non déclarés sur les bases de données publiques. L'IA souveraine développée par l'administration fiscale a repéré 140.000 cas de fraude et récupéré 40 millions d'euros », rappelle le Premier ministre.

D'autres outils IA essentiels pour différents services

Ces outils d'IA développés par l'État seront également utilisés pour soutenir d'autres services. Pour les Dreal ou Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ils serviront à accélérer la transition écologique. L'IA va en général « préinstruire » 4 000 projets environnementaux chaque année.

« Il s'agit de projets qui font des centaines parfois des milliers de pages et dont l'instruction est aujourd'hui très longue », annonce le Premier ministre. Ce qui se révèle par conséquent un réel gain de temps et d'argent pour l'administration. Par la même occasion, l'outil permettra d'avancer plus vite vers la transition écologique.

Par ailleurs, une IA baptisée Aristote servira d'appui aux révisions pour les étudiants. Dès la rentrée en septembre, elle va élaborer des quiz depuis les supports de cours. Elle mettra également des évaluations en fonction des niveaux de chaque étudiant, pour une révision personnalisée.

Un autre outil IA servira aussi à convertir « le son des vidéos en sous-titres » pour les étudiants en situation de handicap. Il va développer en général plus de 3.000 heures de cours.

Enfin, le gouvernement prévoit de développer une IA qui sera utilisée dans la retranscription des audiences judiciaires ainsi que les comptes-rendus médicaux. Elle assiste aussi les personnes qui déposent des plaintes.

« Tant et tant d'autres cas d'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois: de la détection des incendies et feu de forêts par drones augmentés à la gestion RH des personnels de la fonction publique », a conclu Gabriel Attal.

