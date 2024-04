L’influence croissante de l’IA sur les parcours éducatifs des jeunes

Selon une récente étude de Diplomeo, une majorité impressionnante de jeunes de 16 à 25 ans intègre l'intelligence artificielle dans leurs études et leur orientation. Cet engouement révèle comment les nouvelles technologies façonnent les méthodes d'apprentissage et les décisions de carrière des jeunes.

L'IA, un outil quotidien pour la génération Z

L'intelligence artificielle s'est rapidement intégrée dans la vie quotidienne des jeunes. Avec 79% des 16-25 ans utilisant des outils d'IA, son impact est significatif dans les études. Plus de la moitié de ces jeunes utilisent l'IA au moins une fois par mois, notamment pour la production de contenu éducatif et la correction de fautes.

Orientation, l'IA sous-utilisée ?

Malgré son utilisation généralisée dans les études, l'IA semble moins présente dans l'orientation des jeunes. Seulement 28% des sondés l'utilisent pour choisir leur parcours éducatif. En outre, chez les 17-20 ans, l'IA est plus couramment utilisée pour suggérer des métiers et des formations. Cela souligne une division d'âge dans l'adoption de cette technologie.

Rédaction de lettres de motivation, l'IA en assistance

La lettre de motivation reste un domaine où l'IA commence à jouer un rôle important, avec 44% des jeunes s'en servant pour peaufiner leurs candidatures. Bien que ce chiffre indique une adoption notable, il soulève également des questions sur l'équilibre entre assistance technologique et expression personnelle authentique.

Différence dans l'utilisation de l'IA

L'étude montre également des différences de genre dans l'utilisation de l'IA. Bien que les femmes utilisent aussi fréquemment l'IA que les hommes pour les études, elles le font moins régulièrement et sont moins enclines à l'utiliser pour des tâches spécifiques comme la révision ou l'organisation de leur travail.

Selon les études, 82% des femmes déclarent utiliser l'IA dans le cadre de leurs études, tandis que 75% des hommes utilisent cette technologie pour rédiger des devoirs. Cependant, elles sont moins nombreuses (32%) que leurs homologues masculins (38%). Ces outils leur permettent davantage de rectifier leurs erreurs (56 %) et de s'organiser (18 %). Par contre, les femmes sont peu favorables à l'utilisation de l'IA pour réviser (29% contre 49% chez les hommes).

L'intégration de l'IA dans les études et l'orientation de la génération Z illustre une transformation majeure dans le paysage éducatif. Alors que l'adoption de l'IA continue de croître, il reste essentiel de surveiller son impact sur l'équité et l'authenticité dans le parcours éducatif et professionnel des jeunes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

