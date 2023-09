Travailler dans l’IA : Google lance une flopée de formations à découvrir d’urgence

Vous rêvez de travailler dans l’intelligence artificielle ? Google Cloud vient de lancer toute une nouvelle série de formations, dont deux totalement gratuites ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir !

L’intelligence artificielle est la technologie la plus révolutionnaire de ces dernières années, et s’apprête à bouleverser le monde du travail en profondeur.

Toutefois, si beaucoup s’inquiètent du grand remplacement du travail humain, l’intelligence artificielle va aussi créer une ribambelle de nouveaux emplois.

En se formant dès à présent, il est possible d’acquérir des compétences qui seront de plus en plus recherchées dans les années à venir. C’est donc une opportunité à saisir de toute urgence.

Afin de vous y aider, Google vient de lancer une série de ressources de formations centrées sur l’IA générative et les outils comme Bard ou ChatGPT. Deux nouveaux parcours d’apprentissage ont été ajoutés à Google Cloud Skills Boost.

New #generativeAI training content is here! 🤩



Whether you’re executive-level, an IT decision maker, in a non-technical role, or a technical practitioner, we have videos, courses, and labs to help you learn about the power of gen AI ↓https://t.co/HijBYxcad3 — Google Cloud Tech (@GoogleCloudTech) September 18, 2023

Introduction à l’IA générative : une formation totalement gratuite avec badge numérique à la clé !

Le cursus « Introduction to Generative IA » (introduction à l’IA générative) propose des cours non-techniques à destination des professionnels du marketing, de la vente, ou encore des ressources humaines.

Ce programme est totalement gratuit, et ne vous prendra que 45 minutes ! Il permet de découvrir les principes permettant d’utiliser l’IA de façon responsable, et les manières dont l’IA générative peut impacter les entreprises.

Vous pourrez ensuite continuer avec les cours « Introduction to Large Language Models » (introduction aux larges modèles de langage) et « Introduction to Responsible AI » (introduction à l’IA responsable).Comptez deux heures pour la formation complète.

À l’issue du parcours, vous pourrez obtenir le badge numérique Generative AI Fundamentals (fondamentaux de l’IA générative). Vous pourrez l’exhiber tel un trophée sur votre CV et vos réseaux sociaux pour démontrer vos connaissances.

IA générative pour développeurs : une formation conçue pour les professionnels

De son côté, le parcours « Generative AI For Developers » (IA générative pour développeurs) inclut des ateliers de prise en main et des cours conçus pour les développeurs et les ingénieurs logiciels, les Data Scientists et les professionnels du machine learning.

Pour commencer ce cursus, vous devez impérativement compléter les cours « Introduction à l’IA Responsable » et « Fondamentaux de l’IA générative ».

Notez que ce parcours n’est pas gratuit. Des crédits Google Cloud sont indispensables pour les ateliers techniques les plus avancés sur les services comme Generative AI Studio et Vertex AI.

Toute une gamme d’ateliers de prise en main permet de gagner de l’expérience pratique en travaillant directement sur Google Cloud.

Avec un seul crédit, vous pourrez accéder aux ateliers Generative AI Studio, Vertex AI et Qwik Start. Vous pourrez aussi apprendre à concevoir des prompts avec PaLM. Afin d’essayer Gen AI App Builder et Model Garden, vous aurez en revanche besoin de cinq crédits.

Un abonnement Google Cloud Innovators Plus ouvre l’accès à tous les cours sur l’IA générative, et une année complète de formation à la demande via le programme Google Cloud Skills Boost.

Vertex AI : une formation en collaboration avec DeepLearning.AI

Si vous avez déjà tenté de vous former au Machine Learning, vous connaissez probablement Andrew Ng et sa formation gratuite destinée aux débutants.

À présent, Google Cloud a collaboré avec son organisation DeepLearning.AI pour créer un nouveau cours intitulé « Understanding and Applying Text Embeddings with Vertex AI ».

Il s’agit là encore d’un cours gratuit permettant de découvrir des notions telles que la classification, la détection d’intrus, le clustering de texte ou la recherche sémantique.

Chacun de ces parcours offre un mélange de théorie et d’expérience pratique, avec des cours en vidéo, des ateliers de prise en main, et l’opportunité d’obtenir des badges de compétences !

À l’avenir, Google promet de régulièrement mettre à jour ses ressources de formation pour s’assurer de suivre le rythme de l’évolution rapide dans le secteur de l’IA.

Pour commencer dès maintenant votre initiation à l’IA générative, ne perdez pas une seconde et rendez-vous sur la plateforme Google Cloud Skills Boost !