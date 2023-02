ChatGPT : voici les métiers les plus menacés d’un grand remplacement par l’IA

ChatGPT est un puissant outil, mais risque aussi de faire disparaître certains métiers. Découvrez quels sont les professions les plus menacées par un « grand remplacement » par l’IA dans les années à venir…

L’intelligence artificielle ChatGPT est déjà utilisée par de nombreux professionnels, afin d’automatiser le travail au quotidien. Cet outil est exploité pour le marketing, mais aussi par les agents immobiliers pour la rédaction d’annonces.

Même les étudiants s’en servent pour rédiger leurs dissertations, et les cybercriminels pour créer des malwares. Il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent avec ChatGPT, et vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.

Cette innovation technologique majeure pourrait bien initier un grand chamboulement, et Bill Gates est convaincu qu’elle va changer le monde. Comme à chaque révolution industrielle, des métiers vont être remplacés ou supprimés pendant que de nouvelles professions émergent.

Face à la puissance du chatbot d’OpenAI et des IA similaires comme Google Bard, une question évidente se pose : quels métiers vont être remplacés, et dans combien de temps ?

Programmeur informatique

ChatGPT peut facilement écrire du code informatique pour programmer des applications et des logicielles. Cette IA est capable de déceler les erreurs dans le code rédigé par des humains, et convertir des idées formulées en langage naturel en code.

Pour l’heure, il s’agit plutôt d’un assistant que d’un remplaçant pour les programmeurs. Toutefois, dans un avenir proche, l’IA va s’améliorer et risque de faire disparaître ce métier en le rendant inutile.

Différents métiers de la tech comme développeur logiciel, développeur web ou même Data Scientist sont très demandés à l’heure actuelle, mais pourraient être prochainement automatisés par l’IA.

Elle est capable de produire du code plus rapidement, permettant d’accomplir des travaux avec moins d’employés. Même OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisage déjà de remplacer ses propres ingénieurs logiciels…

Journaliste

Les métiers de l’univers des médias comme journaliste, rédacteur technique, publicitaire ou tout autre rôle impliquant la création de contenu sont directement menacés par ChatGPT et les outils similaires.

Pour cause, l’IA est capable de lire, écrire et comprendre les données basées sur le texte. Au fil du temps, sa capacité à analyser et interpréter le langage et l’information va s’améliorer. Selon l’économiste Paul Krugman, ChatGPT est déjà capable d’écrire « plus efficacement que les humains ».

D’ailleurs, l’industrie des médias a déjà commencé à expérimenter le contenu généré par IA. Le site web BuzzFeed a annoncé son intention d’utiliser ChatGPT pour produire de nombreux dossiers.

De même, CNET a utilisé un outil similaire pour écrire des dizaines d’articles. Même si des corrections ont dû être apportées par la suite, les améliorations futures vont permettre de remplacer totalement l’humain dans ce domaine.

Certes, un robot n’est pas capable de faire preuve d’esprit critique indispensable au journaliste. Mais à l’heure actuelle, combien de journalistes humains possèdent encore cette qualité ?

Assistant juridique

Dans le domaine du droit et de la justice, les métiers comme parajuriste ou assistant juridique sont dans le collimateur de l’IA.

Ces professions consistent principalement à consommer de larges volumes d’informations, à les synthétiser et à les présenter de façon plus digeste.

Or, il s’agit là encore d’une tâche à la portée de ChatGPT. Les données sont structurées, textuelles, et peuvent donc être aisément traitées par l’IA générative.

De manière générale, ChatGPT menace tous les métiers liés au langage. Toutefois, là encore, un certain degré de jugement humain est requis pour comprendre ce que requiert un client ou un employeur.

Analyste de marché

Les analystes de marché sont très utiles pour collecter des données, identifier des tendances et les utiliser pour concevoir une compagne marketing efficace ou suggérer de nouvelles idées de produit.

Toutefois, l’IA excelle pour l’analyse de données et la prédiction de résultats. Par conséquent, ce métier pourrait être entièrement automatisé dans un avenir proche.

Enseignant

Partout dans le monde, les enseignants s’inquiètent de voir leurs étudiants exploiter ChatGPT pour faire leurs devoirs à leur place ou tricher aux examens. Toutefois, ils devraient surtout s’inquiéter de se faire voler leur poste par l’IA.

Selon Pengchen Shi du Rochester Institute of Technology, interrogé par le New York Post, le chatbot peut déjà donner des cours très facilement.

Les seules limites actuelles sont les bugs techniques et les erreurs factuelles que commet l’IA, mais ces obstacles peuvent être surmontés rapidement.

Dès lors, rien n’empêchera de remplacer les enseignants par des robots à l’exception d’une volonté de protéger leurs emplois et de maintenir un contact humain dans les établissements scolaires…

Analyste financier

Les métiers du secteur de la finance comme analyste ou conseiller personnel sont également menacés par ChatGPT. Pour cause, ces professions requièrent de manipuler de larges volumes de données numériques.

Or, l’IA est capable d’identifier des tendances sur un marché, de mettre en lumière les performances des différents investissements d’un portefeuille, de communiquer et d’utiliser d’autres données pour prédire un meilleur mélange d’investissement.

Par conséquent, même si ces professionnels sont hautement rémunérés à l’heure actuelle, une large part de leur travail peut être automatisée…

Trader

Les « loups de Wall Street » risquent de retourner chasser dans la forêt, remplacés par ChatGPT. De nombreux traders utilisent déjà ce chatbot pour créer des algorithmes d’automatisation.

Les débutants dans les banques d’investissement sont particulièrement menacés, puisqu’ils passent deux ou trois ans après leurs études à travailler comme des robots sur Excel. Aucune des tâches qui leur sont confiées n’est hors portée de l’IA.

Graphiste

Si ChatGPT est spécialisé dans le langage et le texte, les graphistes doivent faire face à un autre type d’IA : les outils « text-to-art » tels que DALL-E, StableDiffusion ou MidJourney.

Ces plateformes permettent de générer des images impressionnantes à partir d’un simple texte. En décembre 2022, trois professeurs de Harvard ont publié un article pointant du doigt la façon dont DALL-E risque de bouleverser toute l’industrie du graphisme.

Des millions de personnes sont désormais capables de créer et manipuler des images, et l’économie pourrait s’en trouver chamboulée. Selon ces experts, les récentes avancées dans l’IA vont induire une période difficile de souffrance économique pour les métiers impactés et les professionnels peinant à s’adapter.

Secrétaire

Une large part du métier de secrétaire consiste à écrire des emails ou à gérer des emplois du temps, notamment pour planifier ou annuler des rendez-vous.

Or, ChatGPT peut très facilement rédiger de tels contenus. Il n’y a pas de créativité impliquée, et il est plus efficace de confier cette tâche à l’IA que de charger une personne de s’en charger manuellement. Les postes de secrétaire les plus basiques sont donc directement menacés.

Comptable

Jusqu’à présent, le métier de comptable était perçu comme une profession très stable. Pourtant, même cette activité est mise en péril par l’IA.

Selon Brett Caraway de l’Université de Toronto, les métiers intellectuels sont particulièrement menacés par cette nouvelle technologie. A ses yeux, ceci concerne notamment les comptables et les avocats.

Cet expert s’attend à ce que cette innovation perturbe profondément le marché de l’emploi et la politique. Il estime que certains professionnels ont déjà été mis au chômage par l’IA.

Agent de service client

Voilà déjà plusieurs années que les entreprises utilisent des robots pour leurs services clients. En vous rendant sur un site web, vous avez probablement déjà communiqué avec un chatbot vous proposant son assistance.

Avec ChatGPT et d’autres IA similaires, cette tendance va inévitablement s’accentuer. Selon une étude publiée en 2022 par Gartner, les chatbots seront le principal canal de service client pour 25% des entreprises d’ici 2027.

Vous connaissez désormais les métiers les plus menacés par ChatGPT et les IA similaires. Malgré la volonté politique et l’intérêt économique de préserver les emplois, l’automatisation sera la voie la plus viable pour les entreprises et il sera difficile de les empêcher de l’emprunter.

Afin d’éviter de subir ce remplacement, il est recommandé de suivre des formations pour acquérir de nouvelles compétences en vue d’une éventuelle reconversion.