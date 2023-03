Prompt Engineer : tout savoir sur ce nouveau métier de l’IA, incontournable pour le futur

Le Prompt Engineer est un professionnel de l’écriture de prompt pour les IA génératives comme ChatGPT ou MidJourney. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau métier tourné vers l’avenir !

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les IA génératives connaissent un succès phénoménal. Elles peuvent permettre de gagner de l’argent, mais aussi d’automatiser de nombreux métiers.

Toutefois, pour tirer pleinement profit du potentiel de ces outils, il est nécessaire de savoir comment leur parler. Le « prompting » est tout un art, et a donné naissance à un nouveau métier : le Prompt Engineer.

Qu’est-ce qu’un prompt ?

Pour bien comprendre ce qu’est un Prompt Engineer, il est important de commencer par définir le terme de prompt.

Il peut s’agir d’une suite de mots permettant de demander à un modèle IA comme ChatGPT de produire le résultat désiré pour une tâche spécifique.

En entrant cette commande dans une interface textuelle, l’utilisateur peut indiquer au modèle ce qu’il doit effectuer. Il peut s’agir d’une simple question, ou au contraire d’une requête complexe avec une large variété d’éléments que l’IA doit prendre en compte.

Ainsi, l’ingénierie de prompt est le processus de conception et de création de prompts pour les modèles IA. Le but peut être de créer des données d’entraînement de haute qualité, ou tout simplement d’obtenir le résultat souhaité auprès d’une IA générative.

Qu’est-ce qu’un Prompt Engineer ?

Un Prompt Engineer est un expert spécialisé dans la communication avec les systèmes d’intelligence artificielle. Et plus particulièrement les chatbots IA basés sur les larges modèles de langage, comme ChatGPT et Google Bard.

Contrairement aux ingénieurs informatiques traditionnels utilisant le code, les Prompt Engineers écrivent en langage naturel. À l’origine, leur rôle est notamment de tester les IA pour développer et améliorer les modèles d’interaction humain-machine.

The hottest new programming language is English — Andrej Karpathy (@karpathy) January 24, 2023

Interrogé par Venture Beat, l’expert Alex Shoop explique que les Prompt Engineers aident à s’assurer que les chatbots soient rigoureusement testés, que leurs réponses soient reproductibles, et que les protocoles de sécurité soient respectés.

Avec l’essor de ChatGPT et des autres IA génératives, le métier de Prompt Engineer connaît un véritable essor. Ces professionnels luttent contre les biais, les dérapages et les erreurs commises par ces outils.

Le rôle d’un Prompt Engineer peut varier d’une entreprise à l’autre, mais sa mission est généralement de comprendre les capacités de l’IA et la source de ses erreurs.

L’homme qui murmure à l’oreille de l’IA

Toutefois, à l’ère des chatbots IA, la profession de Prompt Engineer a évolué. Désormais, cette appellation désigne aussi les experts capables d’écrire des prompts de haute qualité pour obtenir les meilleurs résultats.

À travers un tweet publié le 20 février 2023 par Sam Altman, CEO de OpenAI, « écrire un prompt vraiment super pour un chatbot est une compétence incroyablement puissante et un exemple précoce de programmation en langage naturel ».

writing a really great prompt for a chatbot persona is an amazingly high-leverage skill and an early example of programming in a little bit of natural language — Sam Altman (@sama) February 20, 2023

Désormais, un Prompt Engineer est une personne capable de « murmurer à l’oreille de l’IA », de communiquer avec elle en comprenant la façon dont elle interprète les mots.

Que fait un Prompt Engineer au quotidien ?

Chaque jour, le Prompt Engineer peut être amené à tester les capacités de raisonnement logique de l’IA, en lui demandant de « penser étape par étape ».

Il peut aussi modifier continuellement un prompt comme « écris un essai sur l’IA » pour déterminer quels mots permettent de générer la meilleure réponse.

Comme l’explique Riley Goodside, Prompt Engineer de la startup Scale AI, il peut aussi chercher à identifier les défauts et capacités secrètes d’une IA.

“Let’s think step by step” is what I call “first-person instruction”. You can’t just ask for it; you have to implant it as a false memory of the last thing the model has said, as though it were the model’s idea.



You should hum the theme from Inception every time you do this. pic.twitter.com/rb4O2tWSfh — Riley Goodside (@goodside) October 21, 2022

Par exemple, Bing ChatGPT semble avoir une seconde personnalité agressive envers les utilisateurs. De même, certains prompts permettent de révéler le côté sauvage de ChatGPT…

Le travail du Prompt Engineer peut aussi être de pousser l’IA à reconnaître et corriger ses propres erreurs en lui demander d’énumérer les étapes de la chaîne de ses déductions logiques.

En résumé, le rôle du Prompt Engineer peut être de tester les limites d’un chatbot, de corriger ses erreurs et de révéler ses défauts au sein d’une entreprise qui développe des IA comme OpenAI.

En parallèle, ce métier peut aussi consister à rédiger des prompts de haute qualité pour générer du contenu à la demande d’un client ou d’un employeur.

Quelles sont les compétences d’un Prompt Engineer ?

Écrire un prompt de qualité requiert un langage clair et concis, et une solide compréhension de sa visée. Un bon prompt doit être spécifique, ouvert et simple à comprendre.

Il doit fournir suffisamment d’informations pour que l’IA comprenne ce qu’on lui demande et quel type de réponse est attendu. Toutefois, il doit aussi laisser de la place pour la pensée créative et l’interprétation.

Un bon prompt doit aussi être pertinent, engageant, et intéressant pour son audience. Il est également important de garder à l’esprit le contexte et l’objectif.

En résumé, le métier de Prompt Engineer requiert un talent pour l’expression écrite et la communication, un sens du détail et une compréhension du fonctionnement de l’IA.

Les outils de Prompt Engineering

Les outils de Prompt Engineering sont conçus pour aider un développeur à automatiser les tâches impliquées dans l’ingénierie de prompt tandis qu’ils construisent des chatbots, des agents autonomes ou d’autres applications d’IA générative.

L’un des outils les plus populaires est LangChain. Selon le site web, il regroupe six modules pour des tâches comme l’automatisation de gestion de prompts, la création d’agents IA conversationnels, l’enchaînement de séquences d’événements, ou la persistance d’état entre les appels de chaînes et d’agents.

De son côté, GPT Index est conçu comme « une interface simple et flexible entre vos données externes et les larges modèles de langage ». Il sert notamment à « nourrir de connaissance » le LLM.

Alors qu’un modèle comme GPT-3 Davinci est limité à 4096 tokens par prompt, GPT Index aide les développeurs à contourner cette limite en fournissant des structures de données optimisées permettant de connecter facilement leurs données externes à un LLM comme GPT-3.

Après avoir généré la structure de données ou optimisée (l’index), l’utilisateur peut s’en servir pour interroger le LLM.

Le métier du futur ?

Avec l’essor des chatbots IA, on peut s’attendre à ce que le métier de Prompt Engineer soit de plus en plus demandé en entreprise au fil des années à venir. Toutefois, certains experts s’interrogent sur l’efficacité avec laquelle les Prompt Engineers testent l’IA.

Par exemple, le professeur de langue Shane Steinert-Threlkeld de l’Université de Washington estime que ces ingénieurs ne peuvent pas réellement prédire ce qu’un robot va dire.

Même son de cloche pour Ethan Mollick, professeur de la Wharton School qui estime que le rôle de Prompt Engineer n’est qu’une tendance vouée à disparaître…

I have a strong suspicion that “prompt engineering” is not going to be a big deal in the long-term & prompt engineer is not the job of the future



AI gets easier. You can already see in Midjourney how basic prompts went from complex in v3 to easy in v4. Same with ChatGPT to Bing. pic.twitter.com/BTtSN4oVF4 — Ethan Mollick (@emollick) February 20, 2023

De nombreuses entreprises recrutent des Prompt Engineers

À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises d’une large variété de secteurs recrutent déjà des Prompt Engineers.

Par exemple, sur Indeed, le site web d’actualité Boarding Area recrute un « spécialiste ChatGPT » à temps partiel. Sa mission sera de « construire et perfectionner des prompts pour optimiser le contenu pour nos initiatives d’amélioration et de republication de contenu ».

De telles offres ont aussi été publiées par un hôpital pour enfant de Boston, ou encore un cabinet d’avocat à Londres.

A top law firm is hiring a "GPT Legal Prompt Engineer" in London



"We have been experimenting with various NLP models over the past 2 years. With the release of ChatGPT, signalling a new phase of widespread access to LLMs…"@goodside for Law



h/t @dazzagreenwood for surfacing pic.twitter.com/U38uj9s2S3 — John Nay (@johnjnay) February 15, 2023

Sur la plateforme de freelance Upwork, des Prompts Engineers peuvent être payés 40 dollars de l’heure pour générer du contenu de site web comme des billets de blog ou des FAQ.

De son côté, l’entreprise Klarity spécialisée dans l’analyse de contrat par IA recherche un ingénieur capable de communiquer avec les larges modèles de langage pour un salaire pouvant atteindre 230 000 dollars par an.

Il existe aussi d’ores et déjà des marketplaces de prompts comme Krea, PromptHero et Promptist pour les personnes souhaitant acheter des prompts afin de générer des résultats spécifiques.

En outre, d’innombrables vidéos de tutoriels sont dédiées à la meilleure façon d’utiliser ChatGPT. Il est clair que l’ingénierie de prompt va devenir un enjeu majeur…