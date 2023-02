Prompt : définition et signification

La définition du mot « prompt » dans le domaine de l’IA est souvent mal comprise, même parmi les professionnels du secteur. Pourtant, les prompts sont les meilleurs moyens pour entraîner les modèles de langage et améliorer leur capacité à créer des résultats précis et pertinents.

En termes d’Intelligence Artificielle, la création de modèles de langage performants est une priorité. Cela permet aux machines de communiquer de façon fluide et naturelle avec les utilisateurs. Et c’est ici que les prompts entrent en jeu. Il s’agit d’un court texte qui permet d’initier une conversation ou une tâche avec un système de langage naturel.

Quelle est la définition du mot “Prompt” ?

Par définition, un prompt est généralement une courte phrase ou une consigne donnée à un modèle de langage ou à un autre système d’IA pour qu’il génère une réponse en conséquence. Cette réponse peut-être sous forme de texte, d’image ou même d’une vidéo.

Plus précisément, un prompt peut être considéré comme une entrée textuelle qui sert de point de départ à un modèle de langage ou à un autre système d’IA pour générer une réponse. Les prompts peuvent être utilisés pour diverses requêtes, telles que la traduction automatique, la réponse à des questions, la génération de texte créatif et bien d’autres.

Par exemple, pour générer une réponse à une question donnée, un prompt pourrait être une courte phrase décrivant la question, telle que « Quelle est la capitale de la France ? ». Le modèle de langage ou le système d’IA serait ensuite capable de générer une réponse appropriée en fonction de cette entrée.

Les prompts sont souvent utilisés en combinaison avec des techniques d’apprentissage supervisé pour entraîner des modèles de langage à générer des réponses plus précises et pertinentes en fonction des entrées données.

A quoi peut servir un prompt ?

Les prompts permettent de générer du texte, comme des articles de presse, des poèmes, des scripts, des dialogues et même des histoires. Ils s’utilisent également pour créer des images et des vidéos à partir de descriptions textuelles en utilisant des modèles comme DALL-E ou Midjourney. Ces modèles peuvent être utilisés pour générer des images pour des publicités, des présentations ou des projets artistiques.

En outre, avec un prompt, vous pouvez générer des traductions de textes en différentes langues. Les modèles de traduction automatique tels que Google Translate utilisent des prompts pour générer des traductions de qualité. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les échanges internationaux.

Enfin, les prompts peuvent être utilisés pour générer des prévisions et des prédictions en utilisant des modèles d’IA de prédiction. Par exemple, des modèles basés sur des réseaux de neurones peuvent être utilisés pour prédire les tendances de vente. Ils peuvent également définir les comportements des consommateurs.

Quels sont les différents types de prompts ?

Les prompts sont des phrases ou des mots-clés qui servent à guider les modèles d’IA dans la création de contenu. Ils peuvent être de différents types pour répondre à des besoins spécifiques. Par conséquent, les prompts sont classés en différents types :

Descriptif , utilisé pour donner une description précise et détaillée d’un sujet ;

Informatif , fournissent des informations sur un sujet en particulier ;

Narratif , conçus pour créer des histoires et des scénarios ;

Opinion , utilisée pour exprimer des sentiments et des croyances personnelles ;

Persuasif , utilisés pour convaincre l’audience d’une idée ou d’un point de vue ;

Recherche , permettent de guider les modèles d’IA dans la recherche de réponses à des questions spécifiques.

Les différents types de prompts permettent de générer du contenu qui est pertinent, personnalisé et adapté aux objectifs de l’utilisateur. En assimilant le type de prompt demandé, les modèles d’IA peuvent produire du contenu pertinent et efficace.

Comment un prompt facilite-t-il l’interaction avec une IA ?

Les prompts sont des outils de communication essentiels pour interagir avec une intelligence artificielle de manière plus efficace et intuitive. Ils permettent de fournir à l’IA des instructions spécifiques sous forme de phrases simples et directes, afin qu’elle puisse comprendre les intentions de l’utilisateur et fournir des réponses pertinentes.

Par conséquent, les prompts peuvent prendre la forme de questions, d’instructions ou de descriptions de scénarios, selon le contexte d’utilisation. Ils permettent aux utilisateurs de personnaliser leur interaction avec l’IA en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Dans ce cadre, l’utilisateur possède un contrôle plus élevé et une flexibilité sur l’utilisation de l’outil.

L’avantage des prompts est qu’ils sont très simples à utiliser et ils ne nécessitent aucune connaissance technique avancée. Ils sont également très utiles pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser des interfaces plus complexes, comme les programmes informatiques.

De plus, les prompts peuvent être utilisés pour diverses applications. Cela peut être la rédaction de textes, la traduction de langues étrangères ou encore la création de contenu en ligne. Ils permettent de gagner du temps et de l’efficacité en éliminant la nécessité d’entrer des informations complexes dans l’IA. Cette dernière peut alors fournir des réponses plus rapides et plus précises.

Comment choisir les mots clés pour génerer des prompts ?

La définition d’un prompt repose sur l’utilisation de mots clés pertinents pour exprimer clairement l’intention de l’utilisateur. Pour cela, il est recommandé d’utiliser des verbes d’action spécifiques qui décrivent l’action souhaitée, telle que « rédiger », « ajouter », « supprimer », « envoyer », etc. Il est également utile de formuler des termes spécifiques au contexte, tels que des noms de fichiers, de répertoires, de documents ou de paramètres.

Par ailleurs, les mots clé doivent correspondent aux fonctions et capacités de l’IA. Par exemple, si l’IA est capable de convertir des unités de mesure, il est important d’utiliser des termes tels que « convertir » ou « transformer » dans le prompt. Si l’IA est capable de rechercher des informations, des termes tels que « rechercher », « trouver » ou « obtenir » peuvent être utilisés.

Enfin, il est recommandé d’éviter les termes ambigus et vagues. Cela peut entraîner des erreurs ou des incompréhensions dans le modèle de langage. De plus, les termes ambigus ont une signification incertaine ou multiple. Cela peut rendre difficile pour le système de comprendre ce que l’utilisateur attend de lui. Les mots clés doivent être suffisamment précis pour que l’IA comprenne clairement ce qui est demandé.