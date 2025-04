Meta lance Edits : l’appli de montage vidéo IA qui va faire oublier CapCut ?

Edits de Meta propose des outils créatifs assistés par IA, gratuits et sans filigrane, pour le montage vidéo.

Après le retrait temporaire de CapCut des boutiques d’applications américaines, Meta annonce, en janvier 2025, le développement d’Edits. L’application est enfin disponible depuis le 22 avril, après un report par rapport à la date initialement prévue en mars.

Une application qui défie CapCut

Comme CapCut, Edits cible les créateurs de contenus courts. Cette application de Meta intègre des outils gratuits pour monter des vidéos destinées à Instagram, Facebook ou YouTube Shorts.

Edits se distingue par l’exportation sans filigrane, offerte gratuitement. À l’inverse, CapCut impose un abonnement Pro pour retirer le sien.

L’appli de ByteDance conserve l’avantage d’une bibliothèque de templates plus riche. Celle de Meta compense par une intégration directe à Instagram.

Adam Mosseri, patron d’Instagram, précise toutefois que des fonctionnalités payantes pourraient être ajoutées.

Meta mise sur l’IA pour démarquer Edits

Pour se différencier, Meta mise sur des fonctionnalités boostées à l’IA pour Edits. Ces derniers rivalisent même avec les options payantes de CapCut.

L’outil « Animer », par exemple, transforme des images statiques en vidéos dynamiques. La fonction « Découpages » isole des objets avec un suivi précis, tandis que l’option « Écran vert » change les arrière-plans.

Une timeline permet d’ajuster les clips au millimètre. Meta propose aussi des sous-titres automatiques et une bibliothèque musicale issue d’Instagram pour. Les utilisateurs peuvent ensuite partager directement leurs vidéos sur les plateformes Meta.

Priorité à l’organisation et à l’inspiration

Disponible sur iOS et Android, Edits propose aussi des outils pour structurer le travail et stimuler la créativité sans passer par des solutions externes. « Projets » organise brouillons et créations en un seul endroit.

« Idées » permet de noter des concepts pour de futures vidéos. La fonction « Inspirations » donne accès aux tendances audio populaires, aidant les créateurs à planifier leurs contenus.

Meta prévoit d’enrichir Edits avec un outil « Modifier » pour ajuster l’apparence des vidéos via l’IA. « Image clé » offrira un contrôle précis sur la position des clips.

De nouvelles polices, animations et effets sonores sont également annoncés pour maintenir l’intérêt des utilisateurs.

