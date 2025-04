Fertilité : cette thérapie FIV rajeunit les ovules même après 40 ans

Fonder une famille reste un rêve pour beaucoup, mais le chemin de la FIV est semé d’embûches. Une start-up allemande veut redonner espoir grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire.

Depuis la naissance du premier bébé par fécondation in vitro il y a plus de 40 ans, les progrès sont incontestables. Toutefois, le parcours reste difficile émotionnellement et financièrement pour de nombreuses patientes. De nombreux essais de FIV échouent et laissent les couples face à des déceptions successives et parfois irréversibles.

Ovo Labs, une start-up basée en Allemagne, souhaite changer la donne. Fondée par trois experts en fertilité, elle développe des thérapies pour « rajeunir » les ovules humains et accroître les chances de conception. La promesse est audacieuse, mais l’espoir est immense pour toutes celles qui tentent de devenir mères.

Une recherche de vingt ans au service des ovules

S’appuyant sur deux décennies de recherches sur la fertilité, Ovo Labs a conçu trois traitements capables de réduire les erreurs génétiques. L’objectif est clair : augmenter la proportion d’ovules viables, et ainsi prolonger la fenêtre de reproduction pour les femmes.

« Nous voulons permettre à davantage de couples d’avoir des enfants au moment qui leur convient », explique Melina Schuh, cofondatrice d’Ovo Labs. Schuh est une figure de proue de la fertilité mondiale, affiliée à l’Institut Max Planck de Munich, ce qui donne un poids considérable à ce projet.

Aux côtés de Schuh, deux autres experts : Agata Zielinska, spécialisée en fertilité polono-britannique, et Oleksandr Yagensky, expert en biotechnologie. Ensemble, ils entendent transformer l’approche actuelle de la FIV.

Premiers résultats prometteurs, mais longue route réglementaire

La technologie d’Ovo Labs a déjà montré des résultats positifs sur les ovules de souris âgées. De plus, des tests sur des ovules humains isolés ont également prouvé leur faisabilité. Pourtant, un long chemin reste à parcourir avant d’obtenir une validation clinique officielle.

Par conséquent, le processus d’autorisation de nouveaux traitements médicaux est notoirement complexe et lent. Ovo Labs devra aussi rassembler des financements suffisants pour franchir toutes les étapes réglementaires.

À ce titre, la start-up vient de réussir sa première levée de fonds externe. Elle a récolé 4,6 millions d’euros. Ce financement a été mené par Creator Fund et Local Globe, avec la participation de plusieurs investisseurs notables du secteur.

Une mission portée par la science et la détermination

Jamie Macfarlane, fondateur du Creator Fund, salue l’initiative : « C’est inspirant de voir des scientifiques européens de ce calibre s’attaquer à un défi aussi fondamental. »

Schuh et Zielinska ont longtemps travaillé ensemble à la Bourn Hall Clinic. Ce centre, considéré comme le premier au monde pour la FIV, leur a permis d’acquérir une expertise précieuse. Leur recherche a permis d’éclairer pourquoi la qualité ovocytaire diminue avec l’âge et quelles pistes thérapeutiques pourraient en découler.

Selon la London Egg Bank, plus de 70 % des ovules d’une femme de 40 ans présentent des anomalies génétiques. En réduisant ce pourcentage, Ovo Labs pourrait offrir à des milliers de femmes une chance réelle de réussir leur parcours de FIV.

