Le premier bébé par injection de sperme robotique est né !

Un sperme robotique, une aiguille, un laser, de l’intelligence artificielle et un bébé en parfaite santé. Pour la première fois, une machine a entièrement réalisé une fécondation humaine, sans main humaine au microscope. Bienvenue dans l’ère de la procréation automatisée.

Dans le monde de la fécondation assistée, une page vient d’être tournée à la manière d’un gros update logiciel. Un bébé est né suite à une injection de sperme effectuée non pas par un embryologiste chevronné, mais par la robotique et l’IA. Le tout opéré à distance, depuis deux villes séparées par 3 700 kilomètres. Une équipe de chercheurs a donc osé confier à la technologie l’une des étapes les plus délicates de la reproduction humaine.

La technologie fait des bébés

Nous venons littéralement d’assister à une première mondiale ! C’est la naissance d’un bébé conçu grâce à une injection de sperme robotique.

Un petit flashback pour comprendre l’exploit ! Depuis les années 1990, la technique de l’ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde) permet d’introduire un seul spermatozoïde directement dans un ovule à l’aide d’une aiguille vraiment très fine.

C’est donc une sorte de micro-chirurgie délicate, effectuée par des pros formés au millimètre près. Sauf que là, c’est un système piloté qui a automatisé tout ce processus. Et depuis deux villes différentes, New York et Guadalajara.

Ainsi, l’équipe derrière ce coup de génie, Conceivable Life Sciences, a réussi à créer une plateforme qui exécute toute la procédure ICSI de 23 étapes en tout. Et cela, sans aucune intervention humaine directe. De la sélection du spermatozoïde à son immobilisation par laser, jusqu’à son injection dans l’ovule.

A 40-year-old woman in Mexico has given birth to the world’s first baby conceived through an AI-powered IVF procedure.



This is the first time an AI system has performed all 23 steps of the ICSI procedure — including sperm selection and injection — without human hands. pic.twitter.com/nwJ4gZPnab — Pop Base (@PopBase)

Une injection de sperme robotique en dix minutes chrono

L’expérience s’est donc déroulée avec une patiente de 40 ans dont les précédentes tentatives de FIV avaient échoué. Le sperme robotique a fécondé cinq ovules de donneuses, pendant que trois autres servaient de témoins pour une injection ICSI manuelle classique.

Par conséquent, quatre embryons se sont développés normalement avec la version robotisée. Ils ont transformé l’un d’eux en blastocyste, congelé, puis réimplanté. Et neuf mois plus tard, un petit garçon en parfaite santé est né.

Ce bébé est donc le tout premier ambassadeur d’une nouvelle ère dans la médecine reproductive. Je pense que l’IA et la robotique pourraient offrir une chance à bien plus de familles, avec plus de précision, moins de stress pour les patients et des résultats reproductibles.

Le plus fou dans l’histoire, c’est que chaque injection télécommandée a pris moins de dix minutes. Et ce n’est que la version expérimentale ! Les chercheurs pensent pouvoir accélérer encore le processus. Plusieurs techniques comme la culture d’embryons, la congélation ou même le tri des spermatozoïdes sont également en cours d’automatisation dans les labos les plus avancés.

Par ailleurs, le robot sélectionne lui-même les meilleurs spermatozoïdes, immobilise leur partie médiane (grâce à un laser) et les injecte avec une précision chirurgicale. Selon le professeur Mendizabal-Ruiz, « l’IA agit avec une finesse supérieure à ce que l’humain peut atteindre ».

Et vous, vous validez ce level-up de la médecine ? L’IA, la robotique et la procréation peuvent-elles vraiment faire bon ménage ? Je suis curieuse de lire vos réflexions dans les commentaires !

