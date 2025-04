Oblivion Remastered : top 10 des bugs les plus drôles de ce jeu culte

Ils auraient pu tout corriger, tout lisser, tout moderniser. Mais non. Bethesda a préféré faire un clin d’œil appuyé à son propre passé en relançant un remastered d’Oblivion avec ses bugs les plus mythiques.

Vingt ans après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion revient ainsi avec une version remastered qui fait battre le cœur des fans old school. Les graphismes améliorés, l’interface revisitée… et surtout, ils ont conservé certains des bugs les plus emblématiques du jeu original. Ces petits ratés qui nous faisaient lever les yeux au ciel ou éclater de rire sont toujours là et c’est volontaire. Voici un petit top 10 des bugs les plus drôles que vous pouvez retrouver dans Oblivion Remastered, version 2025 !

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est enfin là avec ses bugs

Dans un dialogue, une doubleuse bafouille et dit en plein enregistrement : « Attendez, laissez-moi la refaire », avant de recommencer sa phrase. Le problème, c’est que les deux versions ont été gardées dans le jeu original et maintenant aussi dans Oblivion Remastered !

Vous vous souvenez des moteurs physiques des années 2000 ? Il suffisait de frôler un objet pour que tout parte en vrille. Dans Oblivion Remastered, ce charme a aussi été préservé.

En pleine infiltration, j’ai également vu un garde courir droit dans un mur pendant 30 secondes. Les PNJ peuvent aussi se battre entre eux sans raison, faire tomber leur épée puis paniquer en la cherchant.

This is why I love this game. The whole interaction was wild. Marauder just giving the gaurd the business. And the guard could give two shits.



Then the trash talking at the end. 😂#OblivionRemastered

April 23, 2025

Toujours fidèle au poste, on retrouve aussi le choix des races. Jouer un Argonien, par exemple, vous permet de respirer sous l’eau et de résister au poison.

Des murs qui clignotent, des visages qui fondent, etc. On se croirait ainsi dans un tableau de Dali. Certaines textures refusent de charger correctement, surtout lors des transitions jour/nuit.

Et puis, vous entendez aussi une conversation, mais il n’y a personne dans la pièce. Et quand vous cherchez, vous réalisez que le gars parle depuis l’autre côté d’un mur

Le mobilier n’est pas votre ami dans Oblivion Remastered. Essayez de vous asseoir et votre personnage risque de faire un triple salto carpé avant d’atterrir à côté.

Par ailleurs, la caméra dans Oblivion Remastered c’est un véritable sketch. Parfois, en pleine discussion avec un PNJ, elle zoome sur un buisson ou vous filme en contre-plongée dramatique sans aucune logique.

It's quite funny when you talk to NPCs on Horseback in Oblivion Remastered pic.twitter.com/P9plXF1tTp — DansGaming (@Dansgaming)

April 24, 2025

Un petit bug récent celui-là ! Certains reflets dans les miroirs ou l’eau montrent autre chose. Un PNJ absent, un ciel rose fluo, ou de temps en temps rien du tout. Il arrive aussi qu’un bug supprime la limite de charge. Ainsi, vous trimballez 23 armures complètes et 86 épées.

En vrai, c’est ça qu’on aime

Oblivion Remastered c’est donc un hommage assumé à un jeu bancal, mais inoubliable. Les bugs ne sont plus des défauts, ce sont des easter eggs à part entière. Et franchement, quand tout semble lisse et parfait, un peu de chaos, ça fait du bien.

Alors oui, il y a des moments où nous cela nous énerve. Mais la plupart du temps ? Nous rions aussi et nous nous disons que c’était vraiment ça, l’esprit Oblivion.

Si vous aussi, vous avez repéré des bugs encore plus fous que ceux de mon top 10 n’hésitez pas à les partager en commentaire !

