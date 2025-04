Quelle est l’orientation politique de chaque IA ? Elon Musk partage un graphique !

L’orientation politique des intelligences artificielles devient un vrai sujet. Et visiblement, Elon Musk a décidé de l’aborder franchement.

On entend souvent que les intelligences artificielles n’ont pas d’opinion. Pourtant, elles répondent à des questions, donnent des conseils… parfois même sur des sujets sensibles. Alors, peuvent-elles vraiment rester neutres ? Ce n’est pas sûr. Elon Musk, lui, a partagé un graphique plutôt étonnant. Et franchement, ça interpelle.

Des IA mises à l’épreuve sur leur orientation politique

Le 22 avril, Elon Musk a publié sur X un graphique qui compare deux IA à travers quatre tests politiques. Ce visuel a été réalisé par David Rozado, un chercheur spécialisé dans l’analyse des biais algorithmiques. Les IA examinées sont GPT-4.1, créée par OpenAI, et Grok 3, conçue par xAI, la société d’Elon Musk.

GPT-4.1, largement reconnue, propulse la version avancée de ChatGPT d’OpenAI. On l’utilise aussi dans de nombreux domaines comme l’écriture, la traduction, ou encore le conseil.

En ce qui concerne Grok 3, la version la plus récente, elle est intégrée à la plateforme X et se distingue par des réponses plus directes, moins restreintes. Musk la qualifie souvent d’intelligence artificielle rebelle.

Les deux IA ont été testées à travers quatre questionnaires politiques : Political Compass, Political Spectrum Quiz, Political Coordinates Test et Eysenck Political Test. Ces tests servent normalement à positionner une personne sur une carte politique.

Cependant, cette fois-ci, ce sont deux intelligences artificielles qui ont été analysées, afin de comparer leurs réponses et d’évaluer leurs orientations idéologiques.

Sur chaque test, Grok est représenté par une croix noire, tandis que GPT-4.1 prend la forme d’un rond vert. Ce qui en ressort, c’est que les deux IA se retrouvent plutôt à gauche et ont une orientation libertaire.

Toutefois, Grok 3 se rapproche plus souvent du centre. C’est ce que souligne Musk avec son commentaire. Selon lui, la victoire devrait revenir à l’IA la plus proche du centre.

The AI closest to the center should win https://t.co/H9hk2FSBk3 — Elon Musk (@elonmusk) ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2025

Grok 3, plus modérée que GPT-4.1 ?

Dans le premier test, le Political Compass, GPT-4.1 est clairement plus à gauche et plus libertaire que Grok 3. Sur les trois autres tests, la tendance est la même. Grok 3 reste dans le même quadrant, mais toujours plus modérée, plus centrée. Elle est parfois placée comme sociale-démocrate, tandis que GPT-4.1 est qualifiée de libérale de gauche.

Ces résultats montrent que l’orientation politique d’une IA dépend de beaucoup de choses : les données avec lesquelles elle a été entraînée, les filtres imposés par ses concepteurs, ou encore les limites de sécurité qu’on lui donne.

En mettant en avant la position centrée de Grok, Musk laisse entendre qu’une IA trop orientée à gauche ou à droite pourrait biaiser les réponses de façon problématique.

Pour terminer, je repose cette question : peut-on vraiment créer une IA totalement neutre ? À mon avis, c’est difficile à dire. Cependant, si une IA donne des réponses influencées par une orientation politique, il faut le savoir. Et il faut en parler.

Et vous, préférez-vous une IA engagée ou une IA qui reste au centre ? Donnez votre avis !

