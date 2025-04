GPT-4.1 : voici tout ce que peut faire la dernière IA d’OpenAI avant GPT-5

Avant même la sortie de GPT-5, OpenAI fait sensation avec son modèle amélioré : GPT-4.1.

Alors qu’on attendait une révolution, OpenAI prend tout le monde à contre-pied avec GPT-4.1. On ne le retrouve pas dans ChatGPT, ni dans une version pensée pour impressionner le grand public. C’est une IA pensée pour les professionnels, qui cache bien plus de choses qu’on ne le pense.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Conçu spécialement pour le codage, ce nouveau modèle n’est pas une mise à jour classique. Zoom sur cette révolution…

GPT-4.1 OpenAI : une IA pensée pour les pros du code

Ce nouveau modèle se décline en trois formats : Standard, Mini et Nano. Il ne s’utilise pas dans ChatGPT, mais uniquement via l’API d’OpenAI. Ce système permet à des entreprises et développeurs de créer leurs propres outils grâce à l’intelligence artificielle. GPT-4.1 s’adresse clairement à une cible très spécifique.

Le GPT-4.1 standard brille par sa capacité à allier performance et efficacité. Il comprend mieux, réagit plus vite et s’adapte plus facilement. C’est le cas aussi avec la version Mini, qui est plus performante que GPT-4o Mini, malgré une légère hausse de latence.

Quant à la version Nano, elle ne joue pas dans la même cour : elle va droit au but, sans réfléchir trop longtemps. Elle est faite pour des tâches simples, rapides mais bien faites.

Selon l’entreprise, ces modèles surpassent GPT-4o dans toutes les tâches liées au codage. Ils suivent mieux les instructions, génèrent du code plus précis et s’exécutent plus vite.

Ce qui impressionne le plus, c’est leur mémoire : un million de jetons, soit plus de 750 000 mots. C’est énorme ! Pour ceux qui travaillent avec des bases de données complexes ou des documents très longs, c’est une vraie révolution.

Ce choix s’inscrit dans une stratégie plus large. OpenAI, comme Google ou Anthropic, développe à la fois des outils grand public et des modèles plus techniques.

Une avancée technique avant le grand saut de GPT-5

Notons que GPT-4.1 n’est peut-être pas destiné à tous, mais il montre le chemin que prend OpenAI. En misant sur des modèles plus légers, plus rapides et moins chers, l’entreprise cherche à rendre ses outils plus efficaces. Il propose une alternative plus stable que GPT-4.5, ce qui pousse OpenAI à envisager de retirer cette version dès juillet.

OpenAI JUST launched GPT-4.1 with a 1M token context



Outperforming GPT-4o on all major benchmarks



Everything you need to know: pic.twitter.com/aBp4WQGkBm — Devin AI News and Productivity Tools (@toolandtea) ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2025

Sam Altman, patron d’OpenAI, a reconnu que la stratégie de nommage était confuse. Il promet des clarifications d’ici l’été. Son message laisse entendre que GPT-5 approche. Si tout se passe bien, sa sortie pourrait avoir lieu dans quelques mois.

En attendant, GPT-4.1 montre ce que l’intelligence artificielle peut déjà accomplir.

Alors, que pensez-vous de la séparation entre modèles API et ChatGPT ? Bonne idée selon vous, ou choix trop technique ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.