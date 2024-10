OpenAI Realtime API : 10 cas d’usage totalement fous inventés par les internautes

OpenAI a récemment lancé son API Realtime. En une semaine seulement, les développeurs ont utilisé cette API pour inventer des cas d’usage étonnants.

L’OpenAI Realtime API vient à peine d’être lancée, et déjà les internautes font preuve d’une créativité incroyable pour l’utiliser. Malgré une période difficile avec des départs au sein de l’équipe dirigeante, OpenAI montre que son élan ne faiblit pas.

La nouvelle API débloque un monde de possibilités pour les développeurs. Découvrons comment elle révolutionne les interactions avec l’intelligence artificielle à travers 10 cas d’usage incroyables.

Des interactions plus fluides avec l’OpenAI Realtime API

OpenAI, sans doute, pousse toujours plus loin les limites de l’intelligence artificielle. Avec son API Realtime, les échanges deviennent incroyablement fluides, presque comme parler à un ami.

En plus, cette API révolutionne les assistants personnels en permettant des dialogues plus naturels. Les utilisateurs, depuis, interagissent sans aucun délai perceptible.

Cela change tout ! Alors, imaginez des conversations téléphoniques avec une latence quasi nulle. Bien sûr, cette réactivité ouvre des perspectives pour des applications où la rapidité devient cruciale, rendant les assistants vocaux encore plus performants et intuitifs.

La mise en cache des invites pour plus d’efficacité

Outre les autres avancées, il s’agit d’une innovation que je trouve particulièrement impressionnante : la mise en cache des invites. En stockant des états déjà calculés, le modèle peut, sans doute, les réutiliser rapidement. Je suis convaincu que cela réduit non seulement les coûts, mais booste également les performances.

Depuis cette amélioration, les interactions gagnent en fluidité, surtout pour gérer des documents volumineux. OpenAI, bien sûr, suit la tendance d’autres acteurs comme Anthropic.

La mise en cache, en revanche, rend l’interaction beaucoup plus fluide. En plus, cette fonctionnalité diminue la latence, et, d’après moi, cela économise un temps précieux et des ressources essentielles. Les développeurs, en même temps, bénéficient de solutions optimisées, sans sacrifier la qualité.

Voici 10 exemples surprenants qui montrent la puissance de cet outil

Maîtrisez le Web et vos applications avec l’API Realtime d’OpenAI

Un internaute, en connectant l’API, contrôle désormais son navigateur avec sa voix. Cette innovation rend la navigation plus intuitive et accessible.

De son côté, un autre développeur, en utilisant l’API en temps réel, a créé un assistant vocal en 5 minutes. Il est immédiatement tombé sous le charme de l’outil.

2. Make your own voice assistant apphttps://t.co/i2IauR0Rbe — Min Choi (@minchoi) October 8, 2024

Grâce à la nouvelle API, il est désormais possible de converser en temps réel avec n’importe quel site web. Propulsée par l’API et @firecrawl_dev, cette fonctionnalité est tout simplement impressionnante ! Les utilisateurs, en plus, obtiennent des informations instantanément.

Un autre utilisateur utilise l’API pour converser avec ses propres fichiers PDF. En effet, avec des outils comme llama_index, ces échanges documentaires se font instantanément.

Désormais, des ressources permettent de construire avec la même technologie utilisée pour ChatGPT Advanced Voice. Les développeurs, grâce à cela, peuvent créer des applications vocales avancées avec plus de facilité.

En plus, un package Swift simplifie la création d’applications iOS en gérant les aspects complexes comme les WebSockets. Ainsi, les développeurs peuvent se concentrer pleinement sur leur application iOS avec l’API en temps réel.

6. Build iOS apps with Realtime APIhttps://t.co/zAEKksC58D — Min Choi (@minchoi) October 8, 2024

Prototyper des applis web et vocales en un rien de temps ? Oui, grâce à OpenAI !

Un package Python permet, en seulement quelques lignes de code, de créer facilement des applications web avec l’API d’OpenAI. Les développeurs peuvent prototyper rapidement leurs idées et gagner du temps précieux.

D’autres ont poussé encore plus loin ! Avec l’agent vocal ReAct, développé grâce à @LangChainAI et OpenAI API, il est possible de créer des expériences vocales sur mesure. Cet agent simple, en plus de raisonner, peut exécuter des actions variées.

Sur la plateforme Replit, un développeur a recréé la console en temps réel avec le code d’exemple d’OpenAI. Il suffit de forker, cliquer sur exécuter, puis entrer sa clé OpenAI.

Par ailleurs, un autre projet repose sur Chainlit Realtime, qui prend en charge des interactions audio dans des applications spécifiques. Grâce aux WebSockets, les communications deviennent plus rapides. Elle offre aux développeurs la possibilité de créer des assistants intelligents et réactifs.

10. Realtime audio interactions in Chainlit appshttps://t.co/uM4d9QfxFn — Min Choi (@minchoi) October 8, 2024

Selon vous, lequel de ces cas d’usage est le plus impressionnant ? N’hésitez pas à commenter et échanger vos impressions !

