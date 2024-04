Anthropic : tout savoir sur le challenger qui a dépassé OpenAI

Avec les investissements, la performance de son IA Claude, et l'originalité de ses stratégies, Anthropic a su rivaliser avec OpenAI. Mais son émergence ne va pas s'arrêter là. Découvrez sans tarder cette entreprise de référence dans le secteur de la high-tech.

ChatGPT a toujours été le chatbot numéro un depuis sa création. Il a su répondre aux requêtes des utilisateurs, même les plus complexes. Toutefois, la rivalité est le mot d'ordre dans le monde de l'IA. Bard est alors une des intelligences artificielles capables de devancer l'outil d'OpenAI. Mais il ne faut pas négliger Claude d'Anthropic. Cette dernière a tous les atouts pour prendre la place de leader dans le secteur de l'IA. Un outil polyvalent, qui sera sans doute une référence d'ici peu.

Anthropic: une entreprise fondée par d'anciens spécialistes d'OpenAI

Elon Musk n'était pas le seul à quitter le navire d'OpenAI. Après une différence de vision et de valeurs, Daniela et Dario Amodei ont fondé Anthropic. Les deux spécialistes étaient frères et sœurs, et occupaient des postes clés dans les rangs d'OpenAI. Dario Amodei était même le vice-président de la recherche chez l'entreprise de Sam Altman.

L'ingénieur Tom Brown, et Sam McCandlish faisaient aussi partie des premiers à se lancer dans l'aventure d'Anthropic.

Anthropic est alors une entreprise IA orientée vers la sécurité des modèles de langage. Les recherches se focalisent sur les commentaires humains. Depuis quelques années, l'entreprise a annoncé sa vocation commerciale.

Depuis son lancement, Anthropic a levé des milliards de dollars d'investissement. Le premier placement était de 500 millions de dollars de la part de Sam Bankman-Fried. Google a injecté 1,5 milliard de dollars. Amazon a rejoint le mouvement, avec plus de 4 milliards de dollars.

De son côté, Anthropic s'est engagé à utiliser Amazon Web Service comme fournisseur de stockage cloud. L'entreprise doit aussi former les puces Trainium et Inferentia d'Amazon.

Quelles sont les valeurs d'Anthropic ?

L'entreprise adopte une approche assez particulière. Au lieu d'exploiter principalement une base de données massives, l'intelligence artificielle d'Anthropic utilise la compréhension innée des humains, la psychologie et la dynamique sociale. C'est le concept d'IA constitutionnelle. Pour Anthropic, cette approche est incontournable afin de créer un assistant capable d'imiter le comportement humain.

La sécurité de l'utilisateur est un engagement de taille pour l'entreprise. Pour protéger les données, Anthropic utilise des systèmes de filtrages, ainsi que des environnements de formation contrôlés. L'IA apprend alors de ses erreurs.

L'intelligence artificielle de l'entreprise vise aussi à fournir des réponses raisonnables aux utilisateurs. Pour y arriver, elle analyse la physique intuitive, la psychologie, ainsi que les normes sociales. Cette IA s'aligne aux valeurs humaines. L'outil a été conçu pour se conformer à l'éthique et aux préférences de l'usager.

En cas de doute, l'IA d'Anthropic peut dire « Je ne sais pas ». Cette approche allège le rapport de force entre la technologie et l'utilisateur humain. Comme quoi, l'intelligence artificielle reste un outil, et les ingénieurs d'Anthropic ont l'intention de surfer sur ce concept.

Focus sur Claude, l'IA d'Anthropic

La performance de Claude, ainsi que les valeurs de l'entreprise ont su attirer les investisseurs. Amazon a injecté des milliards de dollars dans les caisses d'Anthropic. Google a aussi participé au mouvement. Claude est même en cours d'intégration à Chrome. Cet exploit de Claude se base avant tout sur un de ces principes. En effet, l'IA garantit la sécurité des données.

Le fruit de plusieurs années de recherche

Les spécialistes d'Anthropic se sont focalisés sur une IA constitutionnelle. Ils n'ont pas voulu s'éloigner des principes humains pour créer leur outil.

Claude 2.0 est alors une des IA les plus performantes à son époque. Elle était le modèle de base des applications les plus complexes. Mais Anthropic ne voulait pas s'arrêter là. L'entreprise a déjà Claude 2.1 et Claude 3.

Today, we're announcing Claude 3, our next generation of AI models.



The three state-of-the-art models—Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, and Claude 3 Haiku—set new industry benchmarks across reasoning, math, coding, multilingual understanding, and vision. pic.twitter.com/TqDuqNWDoM — Anthropic (@AnthropicAI) March 4, 2024

Des fonctionnalités clés pour se démarquer dans le secteur de la high-tech

Claude d'Anthropic adopte une approche assez particulière. L'IA se focalise sur un traitement de langage naturel appelé Efficient Zero-shot Learner (EZ Learner). Cette stratégie permet de fournir les réponses les plus précises possibles. D'un autre point de vue, le concept d'EZ Learner illustre l'originalité de cette IA.

En effet, Claude est capable d'engager des conversations sur plusieurs sujets. Elle va traiter ces bases de données, raisonner sur ses réponses, et apprendre de ses erreurs. De ce fait, il sera plus facile de répondre aux requêtes avec une précision extraordinaire.

L'apprentissage généralisé est aussi une fonctionnalité clé de Claude. À partir d'une seule conversation, l'IA peut se former afin de développer ses compétences.

Par ailleurs, cette IA demande l'intervention de l'utilisateur humain. Si elle n'arrive pas à trouver une réponse, elle peut s'en remettre aux jugements et aux valeurs de l'usager.

Certes, l'utilisateur sera le maître à bord lors de ses aventures avec l'IA d'Anthropic. Toutefois, il existe plusieurs manières pour tester cet outil. Pour les essayer, l'intéressé doit se rendre sur la plateforme en ligne de Claude, ou sur l'application iOS.

L'IA Claude peut expliquer un sujet avec des mots simples. C'est son atout majeur. Mais la performance de l'IA ne s'arrête pas là. Elle peut aussi raisonner pour analyser des hypothèses. Ici, l'utilisateur peut proposer des scénarios fictifs afin de tester les capacités de l'IA. Dans certains cas, l'IA peut adopter une approche particulière sur les questions nuancées. Elle est capable de peser le pour et le contre avant de donner des conclusions. Cette approche se base sur la capacité de jugement de l'IA.

L'IA est-elle gratuite ?

Il est tout à fait possible d'utiliser Claude gratuitement. Toutefois, cette option ne donne pas accès à toutes les fonctionnalités. Il faut souscrire à des offres payantes pour les utiliser.

Anthropic a alors lancé Claude Pro en septembre 2023. À 18,48 euros par mois, l'utilisateur aura accès aux nouvelles options de l'IA. L'intéressé bénéficie alors de 100 000 à 200 000 jetons. Le chiffre précis dépend de la version utilisée.

Claude Anthropic et ChatGPT, les deux rivales dans l'ère de l'IA actuelle

L'IA d'OpenAI a toujours été une référence dans le domaine de l'IA. Elle était une des pionnières, et a su attirer les investisseurs dans son camp. De plus, cet outil propose plusieurs fonctionnalités clés pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

Mais ChatGPT n'est plus seul dans son terrain de jeu. Maintenant, les utilisateurs peuvent s'orienter vers Claude d'Anthropic. Cette IA offre des solutions efficaces pour les usagers.

Ces deux IA ont des différences notables, surtout dans leurs fonctionnalités. Toutefois, elles se complètent afin de faciliter plusieurs tâches dans la vie quotidienne.

Modèle de langage

ChatGPT mise sur ses modèles GPT-3.5 et GPT-4 pour alimenter son chatbot. Le premier dispose de 175 milliards de paramètres. À noter que cette version est gratuite pour tous les utilisateurs. La version la plus performante a plus de 1500 milliards de paramètres.

De son côté, Claude a un modèle LLM à 137 milliards de paramètres. Elle affiche alors une prestation similaire à Llama 2 de Meta.

Manipulation des données

Certes, Claude d'Anthropic conserve les conversations de l'utilisateur. Toutefois, l'entreprise affirme qu'elle supprime les prompts, ainsi que les réponses dans les 90 jours après la saisie. L'intéressé a la possibilité de garder ses informations s'il le veut.

De son côté, ChatGPT a toujours été flou concernant ce sujet. L'IA d'OpenAI sauvegarde les données de l'utilisateur. Elle utilise ensuite ces dernières pour former l'outil. Les défenseurs de la confidentialité sur internet ont déjà alerté OpenAI à propos de cette situation. Affaire à suivre.

Qualité des réponses

Pour plusieurs utilisateurs, Claude est capable de fournir les réponses fiables. En effet, elle constitue ses répliques en affinant sa base de données. De plus, cette IA connaît ses limites.

ChatGPT doit se former constamment pour obtenir une meilleure réponse. L'IA se concentre parfois sur les commentaires des utilisateurs pour ajuster ses répliques.

L'avenir d'Anthropic

L'entreprise mère de l'IA Claude n'en est qu'à ses débuts. Les milliards de dollars d'investissement contribueront à son émergence dans les années à venir. Même avec ces atouts, Anthropic veut rester fidèle à ses valeurs. En effet, l'entreprise publie toujours ses avancées sur son site web. Résultats de recherche, éventuelles mises à jour, ou tout simplement des actualités. L'objectif est d'assurer la transparence entre l'utilisateur et l'IA.

Pour développer sa technologie, Anthropic se focalise sur quatre pôles de recherche : sécurité, créations d'outils adaptés aux utilisateurs, approche systématique de la formation et la collaboration.

Anthropic ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a récemment lancé Claude 3. Cette version annonce déjà l'ambition de l'entreprise. Elle a l'intention de devenir le numéro 1 dans son dôme. En effet, Claude 3 est capable de surpasser GPT-4.

La compétition est alors annoncée avec cette innovation d'Anthropic. La concurrence va logiquement réagir afin de rester dans la course. OpenAI vient de lancer Sora, et son API pour les entreprises. Les autres firmes, comme Google, Microsoft et Meta vont aussi dévoiler leurs jeux. Dans tous les cas, cette rivalité sera bénéfique pour l'utilisateur. On entre enfin dans l'ère de la high-tech, où l'IA sera le centre des attentions.

