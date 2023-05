Claude : un assistant IA plus sûr

Claude est une nouvelle intelligence artificielle soutenue par Google. Elle émerge en tant que concurrent pour la suprématie des chatbots, défiant ChatGPT d’OpenAI.

Les chatbots IA sont très discutés depuis le lancement de ChatGPT, et de nombreuses grandes entreprises investissent dans ce domaine. Anthropic, la start-up en intelligence artificielle créée par des anciens d’OpenAI, a présenté Claude, son nouveau chatbot IA. La société soutenue par Google affirme que Claude repose sur une technologie appelée « IA constitutionnelle ». Cette technologie est guidée par un ensemble de principes éthiques qui différencient Claude des autres chatbots IA sur le marché. Dans cet article, découvrez toutes les informations à connaître sur cette IA.

Qu’est-ce que Claude AI ?

Claude est un assistant IA de nouvelle génération qui excelle dans la génération de texte, l’écriture de code et l’assistance aux utilisateurs. Sa conception vise à être utile, honnête et inoffensive. Cependant, Claude est un chatbot capable de gérer les requêtes. Il rejette clairement les entrées préjudiciables et mal intentionnées de manière objective. Ainsi, les utilisateurs peuvent être assurés que les résultats de Claude ne sont pas nuisibles ou malveillants. De plus, Claude est équipé de nombreuses fonctionnalités et capacités, notamment l’aide à la rédaction, la génération de code, les questions-réponses et la créativité.

En quoi diffère-t-il de ChatGPT ?

Claude AI se distingue de ChatGPT à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il a une compréhension détaillée de lui-même, de ses créateurs et des principes éthiques qui ont guidé sa conception. De plus, sa fenêtre contextuelle plus grande lui permet de rappeler des informations sur 8 000 jetons. En plus, il utilise un processus novateur appelé « Constitutional AI ». Ce processus s’appuie sur un modèle plutôt que sur des humains pour générer les classements initiaux des résultats affinés. Ainsi, cette IA peut fournir des résultats plus précis et rapides.

En revanche, ChatGPT est un assistant IA conçu pour répondre aux questions et paraître humain. Initialement présenté sous le nom d’Assistant, il a été renommé « ChatGPT ». Il utilise un processus d’apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine (RLHF). Les humains classent les sorties générées à partir de la même invite. Par conséquent, le modèle apprend ces préférences pour les appliquer à d’autres générations.

Qu’est-ce que l’IA constitutionnelle ?

Ainsi, Anthropic utilise l’approche « IA constitutionnelle » pour aligner les systèmes d’IA sur les intentions humaines. ChatGPT répond aux questions en utilisant un ensemble de principes simples comme guide. En plus, Anthropic a élaboré une « constitution » d’environ 10 principes pour créer Claude. Cette constitution a servi de base à son modèle d’IA constitutionnelle.

Bien que les principes ne soient pas rendus publics, Anthropic a déclaré qu’ils reposaient sur les concepts de bienfaisance, de non-malfaisance et d’autonomie. La société a utilisé un système d’IA pour l’auto-amélioration basée sur les principes constitutionnels. Le système rédige des réponses à diverses demandes et les révise en fonction de la constitution.

L’IA a sélectionné les réponses conformes à la constitution parmi des milliers de requêtes pour former Claude. Cependant, Anthropic a admis que l’IA a des limites révélées lors de la bêta fermée. Ces limites incluent une compétence inférieure en mathématiques et en programmation par rapport à ChatGPT. L’IA peut également donner des instructions douteuses et inventer des noms pour des substances chimiques inexistantes.

Les détails exacts sur le fonctionnement de l’assistant IA Claude ne sont pas encore révélés. Cependant, un document de recherche fournit des informations techniques supplémentaires sur l’IA constitutionnelle de la société. C’est un modèle pré-entraîné de 52 milliards de paramètres, selon le document. Le modèle est autorégressif et a été formé sans supervision sur un grand corpus de texte, similaire au GPT-3 d’OpenAI.

Anthropic affirme que Claude est un modèle de nouvelle génération plus grand, avec des choix architecturaux similaires à ceux publiés dans les documents de recherche. Tout comme ChatGPT, Claude utilise également l’apprentissage par renforcement (RL) pour improviser sur les sorties et améliorer les résultats. Néanmoins, cette IA constitutionnelle différencie le modèle de l’architecture GPT d’OpenAI.

Claude promet d’être un assistant IA sûr

Claude IA offre une variété de fonctions, telles que la synthèse, la recherche, l’écriture créative et collaborative, les questions-réponses et le codage. Le chatbot effectue plusieurs tâches de conversation et de traitement de texte avec précision, fiabilité et prévisibilité. Contrairement à d’autres IA, Claude produit rarement des sorties nocives. Ainsi, il est un assistant plus sûr et plus facile à converser. De plus, l’utilisateur peut personnaliser la personnalité, le ton et le comportement du chatbot, ce qui offre une expérience plus personnalisée et complète.

Deux versions de l’IA

La version béta de Claude a été fermée fin 2022, mais Anthropic travaille avec des partenaires pour son intégration. On peut déjà l’apprécier sur DuckDuckGo, Notion et Quora. Contrairement à ChatGPT et Prometheus, il n’est pas disponible directement au grand public. Anthropic le déploie auprès des entreprises en deux versions : Claude, un modèle de haute performance et Claude Instant, une version plus légère, rapide et moins coûteuse. Les prix pour les entreprises souhaitant exploiter Claude s’établissent pour Claude Instant à 0,43 dollar par million de caractères en entrée et 1,45 dollar par million de caractères en sortie. Pour Claude, les prix sont de 2,90 dollars par million de caractères en entrée et 8,60 dollars par million de caractères en sortie. Les écarts de tarifs entre les deux versions suggèrent que la prestation est différente.

Claude est déjà chez DuckDuckGo, Notion et Quora

Claude a été testé pendant plusieurs mois par Anthropic avec des partenaires tels que Notion, Quora et DuckDuckGo. Grâce à ces partenariats, des applications innovantes ont été développées dans des domaines tels que l’écriture, la recherche et la conversation. Les modèles linguistiques derrière ChatGPT et Claude ont été utilisés pour mettre au point ces outils. DuckDuckGo s’est appuyé sur les innovations d’Anthropic pour développer DuckAssist, qui fournit un résumé en quelques lignes en réponse à une question. Les innovations derrière Claude sont également présentes dans Notion AI, l’assistant à l’écriture pour les professionnels, et dans Poe, le robot conversationnel de Quora. Les internautes peuvent converser avec Poe via une application mobile ou un navigateur, de la même manière qu’avec ChatGPT. Les partenariats avec des sociétés réputées ont permis à Anthropic de tester Claude et de développer des applications innovantes.

Claude est disponible en accès anticipé sur son site Web, avec deux modèles disponibles : Claude-v1 et Claude Instant. Les utilisateurs peuvent voir Claude en action via des partenaires de renom tels que Quora, DuckDuckGo et Notion. Par exemple, Quora a intégré OpenAI GPT-4 et Claude-v1.2 dans sa nouvelle application Poe. Ces abonnés peuvent bénéficier de 300 messages GPT-4 et 1 000 messages Claude+ par mois, avec des limites de vitesse de messagerie, de disponibilité des bots et de qualité.

De même, DuckDuckGo utilise cette IA dans sa nouvelle fonctionnalité DuckAssist, qui transforme les résultats de recherche en réponses en langage naturel en utilisant Wikipedia. Cette fonctionnalité est actuellement disponible gratuitement via le navigateur de bureau et les extensions de navigateur.

Claude est un assistant IA unique qui permet de générer facilement de nouveaux modèles d’IA grâce à son processus d’IA constitutionnelle. En créant un ensemble de principes sous-jacents qui guident la génération de résultats affinés, Claude permet la création rapide et facile de nouvelles formes d’intelligence artificielle.

Les développeurs peuvent améliorer le modèle pré-formé avec des données supplémentaires. Ce processus, nommé transfert de connaissances, permet de créer de nouvelles modèles d’IA avec relativement peu de données. Les principes fondamentaux du modèle sont utilisés comme référence pour orienter les développeurs. Ces nouveaux modèles s’alignent sur les principes éthiques et la conception du modèle. Son processus d’IA constitutionnelle offre un cadre clair en proposant aux développeurs un outil puissant pour générer facilement de l’IA qui s’aligne sur les principes éthiques et la conception du modèle.

À quoi peut bien servir cet énième chatbot ?

Claude, l’assistant conversationnel se distingue des chatbots classiques. En effet, contrairement à Bing, You ou My AI de Snapchat, Claude ne repose pas sur GPT-3.5 ou GPT-4. Cette IA est utilisée pour le résumé, la recherche, l’écriture créative et collaborative, les questions-réponses, le codage, etc.

Son interface ressemble à celle de ChatGPT. De plus, il est intégré à plusieurs services, tels que Poe de Quora, Notion AI, DuckDuckGo ou Robin AI. Notion AI utilise les capacités créatives de Claude pour résumer des notes, améliorer le style d’écriture, faire de la traduction, rallonger un texte, etc.

Il est capable de rédiger, résumer, traduire et expliquer des concepts complexes en termes simples. C’est pourquoi Robin AI utilise Claude pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les contrats juridiques. Depuis le déploiement de Claude, Robin AI constate un plus grand engagement de la part des utilisateurs.

Quels sont ses atouts ?

Claude se démarque des autres chatbots sur le marché grâce à sa capacité de compréhension améliorée. Le chatbot peut comprendre le langage naturel, même dans des contextes techniques ou spécialisés. Il a la capacité de résumer et d’expliquer des concepts complexes de manière simple.

En outre, il est conçu pour être plus sûr et plus fiable que ses concurrents, grâce à l’accent mis sur l’éthique et la moralité. Ce chatbot est adaptable aux besoins de l’utilisateur, avec des options pour personnaliser le ton et la personnalité. Enfin, l’interface intuitive de Claude facilite grandement son utilisation. Elle offre des fonctionnalités telles que la génération de résumés, la réponse aux questions et la création de code.