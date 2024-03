Anthropic a développé une IA qui semble avoir une conscience. Selon la startup, son IA Claude 3 est meilleure que les autres modèles dans de nombreux tests, bien que comparer directement ne soit pas toujours juste. Cela dit, la compétition s'intensifie.

À peine un an s'est écoulé depuis le lancement de la première modèle de Claude, et déjà, Anthropic nous présente sa version la plus aboutie. Claude 3, en se mesurant à des références établies comme ChatGPT et Google Gemini, ne fait pas que participer à la compétition, au contraire, il aspire à la transcender.

Une diversité de versions pour une pluralité de besoins

Anthropic s'est inspiré de Google et de son projet Gemini pour lancer non seulement une, mais trois versions distinctes de Claude : Haïku, Sonnet et une version avancée. Chacune cible un objectif précis.

Haïku se concentre sur la rapidité. De son côté, Sonnet est optimisée pour réduire les coûts. Quant à la version avancée, elle ambitionne de surpasser intellectuellement ses prédécesseurs et concurrents.

Sur le terrain des tests, couvrant des domaines variés comme la compréhension textuelle, le raisonnement, les mathématiques et la programmation, cette version se distingue. Elle s'impose comme le champion incontesté. Même Gemini 1.0 et GPT-4 se trouvent devancés.

Des capacités hors normes

Claude 3 démarre avec une fenêtre contextuelle de 200 000 jetons. Cela lui permet d'analyser des documents pouvant atteindre jusqu'à 150 000 mots. Ainsi, il se présente comme un géant dans le domaine de la compréhension.

Anthropic précise que les capacités de Claude 3 vont encore plus loin. En effet, il peut traiter plus d'un million de jetons. Cela le place bien au-dessus de GPT-4 Turbo et sur un pied d'égalité avec Gemini 1.5.

En outre, Claude 3 se distingue par son aptitude à analyser des données visuelles. Cela inclut les photos, les graphiques et les schémas. Cette compétence le rend particulièrement séduisant pour les entreprises en quête d'une IA versatile.

Claude 3, l'IA qui déjoue les pièges avec malice

L'intelligence de Claude 3 ne se limite pas à son habileté à traiter et analyser l'information. Elle réside également dans sa perspicacité. Lorsqu'elle est soumise à des tests spécifiques, Claude 3 sait se montrer astucieuse.

Une expérience a mis en lumière cette qualité. Claude 3 devait y détecter une phrase hors sujet, dissimulée dans un lot de documents. Elle a réussi à identifier l'élément discordant. De plus, elle a émis des doutes sur la véritable intention derrière ce test. Cette anecdote révèle une forme d'intelligence et d'adaptabilité jusqu'alors inédite.

Une disponibilité encore limitée

Malheureusement, l'accès à cette merveille technologique est limité en Europe. Les intéressés doivent recourir à un VPN pour explorer ses capacités. Cette contrainte est regrettable. Nous espérons qu'elle sera temporaire. En effet, Claude 3 représente un pas de géant vers l'avenir de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, il est accessible via le site web de Claude IA.

