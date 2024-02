GPT-4 Turbo : Tout savoir sur la nouvelle IA rutilante d’OpenAI

GPT-4 Turbo débarque ainsi avec seulement quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. Mais les habitués sauront apprécier celles-ci.

Le modèle de dernière génération d’OpenAI est disponible depuis novembre dernier. GPT-4 Turbo ne révolutionne rien par rapport à son prédécesseur. Néanmoins, les utilisateurs vont sans doute se satisfaire des quelques performances renforcées. Pour l’heure, Microsoft Copilot constitue la seule alternative gratuite pour profiter de la nouvelle IA rutilante.

Dans les grandes lignes, GPT-4 Turbo retient davantage d’informations par rapport à GPT-4. Il repose également sur des données plus récentes. Notons que ces dernières portent jusqu’en avril 2023. De plus, sa fenêtre de contexte a une capacité de 128 000 tokens, soit 300 pages de texte dans une seule invite.

À en faire oublier GPT-4 ?

La grosse amélioration en passant de GPT-4 à GPT-4 Turbo est l’extension de la connaissance. Cette amélioration profite considérablement aux utilisateurs, notamment ceux qui veulent faire des recherches sur des sujets plus récents. Le nouveau modèle peut ainsi proposer des informations à jour.

D’autre part, la capacité de la fenêtre de contexte détermine le volume d’informations dont peut se souvenir le modèle. L’intelligence artificielle mémorise des passages antérieurs de la conversation ou du document, afin de générer des réponses pertinentes. La fenêtre de contexte de GPT-4 ne prend en charge que 32 000 tokens, quatre fois moins que celle de Turbo.

Moins cher pour les développeurs, mais plus précis

GPT-4 et la version Turbo peuvent effectuer pratiquement les mêmes tâches. En revanche, le nouveau modèle offre des réponses ou des résultats plus cohérents. L’amélioration des connaissances et le renforcement de la fenêtre de contexte y sont pour beaucoup de choses.

Par ailleurs, le modèle de dernière génération d’OpenAI revient à moins cher pour les développeurs. Par rapport à son prédécesseur, les tarifs sont trois fois moins chers pour les jetons d’entrée, et deux fois moins coûteux pour les jetons de sortie. GPT-4 Turbo est moins coûteux à exploiter pour la startup californienne. Cela explique cette baisse des prix.

D’autre part, la nouvelle IA rutilante est meilleure pour suivre des instructions spécifiques. Il est notamment possible de lui demander de toujours répondre dans un format particulier. De plus, la version Turbo propose un nouveau mode JSON pour les développeurs.

GPT-4 Turbo, disponible gratuitement avec Copilot

Pour utiliser GPT-4 Turbo, vous avez les options suivantes :

Abonnement Chat GPT Plus ou Enterprise – Si vous avez un abonnement à Chat GPT Plus ou Enterprise, vous pouvez accéder au nouveau modèle.

– Si vous avez un abonnement à Chat GPT Plus ou Enterprise, vous pouvez accéder au nouveau modèle. Développeurs avec un accès à l’API GPT-4 – Si vous êtes un développeur et que vous avez déjà un accès à l’ API GPT-4 , vous pouvez utiliser GPT-4 Turbo via gpt-4-1106-preview dans l’API.

– Si vous êtes un développeur et que vous avez déjà un accès à l’ , vous pouvez utiliser GPT-4 Turbo via dans l’API. Azure OpenAI Service – Pour cela, vous devez avoir un abonnement Azure et un accès valide à Azure OpenAI dans l’abonnement. La demande d’accès s’effectue via un formulaire disponible sur la plateforme.

– Pour cela, vous devez avoir un abonnement Azure et un accès valide à Azure OpenAI dans l’abonnement. La demande d’accès s’effectue via un formulaire disponible sur la plateforme. Bing ou Copilot – Le nouveau modèle est accessible gratuitement sur le moteur de recherche Bing ou sur le site de Copilot, le chatbot génératif de Microsoft.

Une petite précision s’impose pour Copilot. La version gratuite du chabot n’active GPT-4 Turbo que pendant les heures creuses. En revanche, la version payante offre un accès prioritaire pendant les heures de pointe.

