Windows 11 envahi de publicités pour Copilot : les utilisateurs ne vont pas être ravis

Microsoft a décidé d’insérer des publicités pour son service payant Copilot dans Windows 11, ce qui pourrait causer un certain mécontentement parmi les utilisateurs.

Pour rappel, Microsoft Copilot, une IA gratuite, a été conçue par Microsoft. Mais l’option d’un abonnement payant existe, offrant aux utilisateurs un éventail élargi de fonctionnalités et de privilèges, dont l’accès à GPT-4 Turbo ainsi qu’une qualité supérieure de génération d’images. Ce service est proposé à un tarif mensuel de 22 euros. L’objectif de Microsoft avec cette offre est de la rendre accessible à l’ensemble des utilisateurs de Windows 11.

Une intrusion désagréable pour les utilisateurs ?

Souhaitant promouvoir son abonnement payant à l’intelligence artificielle Copilot, l’entreprise a choisi d’afficher des publicités directement dans les différents paramètres de Windows 11. En faisant cela, Microsoft risque de se mettre à dos une partie de ses utilisateurs, surtout ceux qui sont déjà satisfaits des fonctionnalités gratuites offertes par Copilot.

Pour certains, l’apparition de pubs dans un système d’exploitation peut être considérée comme intrusive et inopportune. Une solution alternative serait de donner aux utilisateurs, lors de l’installation ou la configuration de Windows 11, le choix d’accepter ou de refuser les notifications publicitaires relatives au service.

Pendant ce temps, on a récemment appris qu’un malware exploitant une faille de Windows, nommée CVE-2023-36025. Cela avait permis à des malwares comme Mispadu et Phemedrone Steal d’accéder aux informations bancaires des utilisateurs et de dérober plus de 90 000 données. Les bonnes pratiques en matière de sécurité passent par une veille active et des mises à jour fréquentes pour éviter toute exploitation malveillante.

Plutôt que d’imposer des pubs dans le système, il serait probablement plus judicieux pour Microsoft d’adopter une approche moins intrusive pour promouvoir leur offre, tout en conservant comme priorité la sécurité des systèmes et des données des utilisateurs.

