Meta LLaMa 2 : un ChatGPT plus puissant et gratuit ! Comment l’essayer ?

Meta vient de présenter LLaMa 2, un grand modèle de langage de nouvelle génération open source. Bien qu’il soit principalement conçu pour les entreprises et les chercheurs, saviez-vous que vous pouvez l’essayer dès maintenant ? Voici comment.

LLaMa 2 : de quoi parle-t-on ?

LLaMa 2, signé Meta, est la nouvelle nouvelle génération de son grand modèle de langage open source. C’est le successeur de Llama qui était capable de générer du texte et du code comme les autres systèmes de chatbot.

Ce nouvel outil d’IA est présenté comme le rival de ChatGPT (OpenAI) et de Bard (Google). Proposé en open source, LLaMa 2 est disponible gratuitement à des fins de recherche pour les entreprises, mais est également accessible au public.

Le modèle LLaMa 2 a été pré-formé sur 40 % de données supplémentaires par rapport à son prédécesseur, avec plus d’un million d’annotations par des humains. Ce qui a permis d’affiner la qualité de ses sorties. La longueur du contexte a également été doublée.

La méthode de formation utilisée est aussi remarquable. L’outil est formé à partir d’une combinaison d’apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine (RLHF), de réglage fin supervisé (SFT) qui le seul utilisé pour la formation de ChatGPT, ainsi que de modélisation de récompense initiale et itérative.

LLaMA 2 est disponible en trois tailles : 7 milliards, 13 milliards et 70 milliards de paramètres selon le modèle choisi. En comparaison, la série GPT-3.5 d’OpenAI compte jusqu’à 175 milliards de paramètres. Le nombre de paramètres influe généralement en sur les performances et la précision de l’outil.

Un partenariat avec Microsoft pour démocratiser la technologie d’IA

Meta (la maison mère de Facebook), s’est associé à Microsoft pour son nouvel outil. Le partenariat vise à accroître l’accès aux technologies d’IA fondamentales. Microsoft a déclaré partager l’engagement de Meta à démocratiser l’IA et ses avantages.

« L’open source stimule l’innovation car il permet à beaucoup plus de développeurs de construire avec de nouvelles technologies », déclare Zuckerberg dans une publication sur Facebook. Meta et Microsoft pourraient fournir au monde une capacité plus remarquable de s’appuyer sur de grands modèles de langage comme LLaMA 2, de les tester et de les affiner.

https://twitter.com/Microsoft/status/1681333817674706946?s=20

Dans ce partenariat, Microsoft fournit une infrastructure informatique clé et un support via Azure et Windows. Grâce à quoi, les développeurs du monde entier pourront tirer parti du nouveau LLM.

Les deux sociétés ont souligné leur engagement à démocratiser l’IA tout en poursuivant un développement responsable grâce à la transparence, aux pratiques de sécurité et à la collecte d’avis.

Le partenariat « améliore également la sûreté et la sécurité, car lorsque le logiciel est ouvert, davantage de personnes peuvent l’examiner pour identifier et résoudre les problèmes potentiels », souligne Zuckerberg.

Comment utiliser LLaMA 2 ?

Compte tenu de la nature open source de LLaMA 2, les utilisateurs peuvent y accéder de plusieurs façons. Télécharge le modèle sur le site de Meta à cette adresse est le moyen le plus simple de l’expérimenter. Il suffit de poser des questions au modèle sur n’importe quel sujet ou demander lui un contenu créatif en utilisant des invites spécifiques.

En guise d’alternative, il est possible de télécharger le code du nouveau modèle LLM de Meta depuis Hugging Face en suivant ce lien. Auquel cas, l’utilisateur aura besoin d’un compte Hugging Face, des bibliothèques et dépendances, nécessaires à l’exécution du code.

Grâce au partenariat avec Microsoft, les utilisateurs peuvent également accéder à LLaMA 2 via Microsoft Azure. L’outil est disponible sur le catalogue de modèles Azure AI, où vous pouvez parcourir, déployer et gérer des modèles AI. Un compte Azure et un abonnement est nécessaire pour cette option.

LLaMA 2 est également accessible via Amazon SageMaker JumpStart, un hub populaire pour les algorithmes, les modèles et les solutions. Enfin, les utilisateurs peuvent essayer la variante de l’outil sur llama.perplexity.ai. Il s’agit d’un robot d’exploration Web qui utilise le ML pour générer des réponses générales aux requêtes, puis propose une série de liens vers des sites Web.