OpenAI se prépare à lancer GPT-4.1 : qu’est-ce que cela implique ?

GPT-4.1 d’OpenAI, une famille de modèles d’IA améliorés, est disponible via l’API.

OpenAI a lancé GPT-4.1, une famille de modèles d’IA optimisés pour le codage, les contextes longs et les agents autonomes. Disponibles depuis le 14 avril 2025, ces outils s’adressent particulièrement aux développeurs et aux entreprises.

GPT-4.1 surpasse son prédécesseur chez OpenAI

Le GPT-4.1 d’OpenAI surpasse GPT-4o en codage, suivi d’instructions et traitement de contextes longs. En effet, GPT-4.1 affiche des performances en codage de 54,6 % sur SWE-bench Verified. Soit une amélioration de 21,4 % par rapport à GPT-4o.

Ces modèles gèrent jusqu’à 1 million de jetons de contexte, soit huit fois la base de code React. En outre, les modèles réduisent les erreurs de codage à 2 %, contre 9 % pour son prédécesseur.

GPT-4.1 excelle dans le suivi d’instructions complexes, atteignant 38,3 % sur MultiChallenge. Les modèles se distinguent également dans le raisonnement multi-étapes, atteignant 61,7 % sur Graphwalks.

Toute une gamme d’IA

Cette nouvelle gamme d’OpenAI inclut trois variantes : GPT-4.1, GPT-4.1 mini et GPT-4.1 nano. Ces IA permettent d’automatiser des tâches complexes, de l’ingénierie logicielle à l’extraction d’informations, avec une précision accrue.

GPT-4.1 mini réduit la latence de moitié et les coûts de 83 %. Ce modèle est idéal pour des applications rapides, comme les chatbots.

GPT-4.1 nano, le plus compact, atteint 80,1 % sur MMLU et convient à des tâches telles que la classification ou l’autocomplétion. Chaque modèle répond à des besoins précis, rendant la gamme d’IA accessible et efficace pour divers projets.

De plus, GPT-4.1 excelle dans la compréhension multimodale, atteignant notamment 72,0 % sur Video-MME pour les longues vidéos. La variante GPT-4.1 mini, quant à elle, surpasse GPT-4o dans les benchmarks visuels.

Performance à tarif compétitif

OpenAI rend GPT-4.1 accessible via son API. L’entreprise facture son modèle principal à 2 dollars par million de jetons en entrée et 8 dollars en sortie. GPT-4.1 mini est proposé à 0,40 dollar en entrée et 1,60 dollar en sortie.

Enfin, la variante nano est à 0,10 dollar en entrée et 0,40 dollar en sortie. Une remise de 75 % s’applique sur les contextes mis en cache.

Pour autant, GPT-4.1 fait face à des rivaux de taille. Google Gemini 2.5 Pro atteint 63,8 % sur SWE-bench, devançant légèrement GPT-4.1 en codage.

Anthropic Claude 3.7 Sonnet, avec 62,3 % sur SWE-bench, séduit les entreprises par sa fiabilité. En outre, DeepSeek V3, un modèle chinois, propose des coûts compétitifs et des performances en hausse.

Mais comme GPT-4.1 offre de meilleures performances à moindre coût, OpenAI prévoit ainsi de déprécier GPT-4.5 Preview le 14 juillet 2025. Cette transition accorde trois mois aux développeurs pour migrer.

