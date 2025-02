Grok 3 a adopté un comportement inattendu, décevant Elon Musk, son créateur. Selon xAI, un ancien employé d’OpenAI aurait introduit une forme de censure dans le modèle.

Grok 3 critique ouvertement Musk, Donald Trump et Vladimir Poutine. Le chatbot a qualifié son concepteur de fournisseur de désinformation et le 47ᵉ président américain de menace pour la démocratie. Ces propos ont poussé l’équipe de xAI à intervenir rapidement pour limiter certaines réponses de l’IA. Musk permettra-t-il à Grok d’exprimer des opinions qui le contredisent, ou imposera-t-il des restrictions pour aligner l’IA sur ses propres idées ?

De plus, une partie du système interne de Grok 3 est accidentellement apparue dans les réponses aux utilisateurs. Présentée comme une mesure de sécurité pour améliorer l’expérience utilisateur, cette révélation soulève des doutes.

Le responsable en question serait un employé qui n’a pas encore assimilé pleinement la culture de xAI. Il s’agit d’un ancien travailleur chez OpenAI. La modification aurait échappé au processus de révision avant une mise à jour majeure. Ce changement a introduit une forme de censure dans les réponses de Grok3, ce qui va à l’encontre des promesses de Musk sur la liberté d’expression.

Après les signalements des utilisateurs, Igor Babuschkin de xAI a confirmé que la modification avait été annulée. L’équipe de l’entreprise affirme avoir corrigé la situation et retiré la censure. Il a précisé que l’employé pensait bien faire, mais que ses actions n’étaient pas en ligne avec les valeurs de xAI.

https://twitter.com/ibab/status/1893774017376485466?t=-AlCtcShiStqPCM3RZp71

La liberté d’expression de Musk mise à l’épreuve par Grok 3

Les réponses de Grok 3 dépendent fortement de la formulation des questions et conservent un certain degré d’aléatoire. Parfois, le chatbot défend même les positions de Musk et de Trump.

Ce qui distingue Grok 3 des autres IA comme ChatGPT, c’est sa capacité à prendre des positions politiques franches. C’est exactement ce que Musk avait promis : une IA exprimant des opinions variées. Mais ces opinions ne suivent pas toujours la ligne qu’il espérait.

Musk contrôle rigoureusement les discours sur X et prévoit de modifier « Community Notes » après vérification de certaines affirmations. Dans ce contexte, ses modèles de langage IA risquent de ne pas conserver sa liberté d’expression très longtemps. Musk, peu réceptif aux critiques, risque fort de restreindre les capacités de Grok 3, même si ces critiques viennent d’un système qu’il a lui-même créé.

