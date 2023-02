Comment gagner de l’argent avec ChatGPT ? Guide complet, vidéos et tutoriels

Il existe de nombreuses méthodes pour gagner de l’argent à l’aide de ChatGPT, à condition de savoir l’utiliser à bon escient. Découvrez une sélection d’idées de business basées sur cette IA dans différents domaines…

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT fait les gros titres. Et pour cause : ce chatbot basé sur l’IA GPT-3 d’OpenAI est capable de répondre à n’importe quelle question, de générer tout type de contenu textuel et d’automatiser de nombreuses tâches.

Cerise sur le gâteau : cet outil est actuellement disponible gratuitement sur le web, même si une version « Plus » payante est déjà en préparation. Alors, venons-en aux faits sans perdre une seconde : est-il possible d’exploiter ChatGPT pour gagner de l’argent ?

La réponse est un grand oui. Par exemple, un jeune hacker est récemment parvenu à découvrir un bug à 40 000 dollars dans un logiciel grâce à cette IA. Un écrivain pour enfants est parvenu à publier une histoire écrite et illustrée par le chatbot.

Les agents immobiliers l’utilisent pour automatiser leur travail, au même titre que les traders. De nombreuses personnes parviennent s’enrichir facilement en l’utilisant.

À travers ce dossier, découvrez plusieurs idées de business pour générer des revenus à l’aide de ChatGPT. Toutefois, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de pistes à suivre, d’une source d’inspiration pour lancer vos propres projets.

De nombreux influenceurs ont commencé à vendre monts et merveilles, promettant à leurs audiences de s’enrichir sans effort en utilisant ce chatbot. Toutefois, la plupart de ces contenus exagèrent largement pour attirer l’attention.

Il n’existe pas à l’heure actuelle de formule magique pour devenir millionnaire grâce à l’IA, mais elle peut permettre de gagner un temps précieux et d’étendre le champ des possibles…

Créer un algorithme de trading automatique

De nombreux traders ont déjà adopté ChatGPT pour créer des algorithmes d’automatisation, tant sur le marché traditionnel que pour les cryptos. Alors qu’il était autrefois nécessaire de maîtriser Python pour créer un tel programme, l’IA permet à n’importe qui d’en faire de même.

Il suffit d’entrer les paramètres et objectifs de votre stratégie de trading, et le chatbot peut générer des scripts en se basant sur ces entrées. Ceci permet d’automatiser l’exécution des achats et ventes selon les signaux et conditions définies.

Après avoir créé votre outil, vous pourrez l’utiliser sur une plateforme de trading autorisant l’automatisation. Parmi les meilleures, on peut citer IBKR et Thinkorswim. Vous pourrez trouver de nombreux tutoriels sur YouTube et sur le web, mais faites-nous savoir en commentaire si vous voulez un dossier complet sur ce sujet !

Écrire des scénarios de livres

Plusieurs écrivains utilisent déjà l’IA pour générer des livres. En décembre 2022, un designer californien dénommé Ammaa Reshi a par exemple utilisé ChatGPT pour écrire un livre pour enfant intitulé « Alice and Sparkle » et l’a illustré avec MidJourney.

Il a ensuite mis en ligne son livre sur Amazon Kindle en version numérique, et l’a fait publier sur papier avec un autre service Amazon appelé KDP.

En 72 heures, le livre était écrit, illustré et publié au format numérique et papier. Il a eu le temps d’en vendre 841 copies, avant qu’Amazon décide de suspendre temporairement les ventes.

Rien ne vous empêche de créer un livre illustré ou une bande dessinée. Ces pratiques sont toutefois controversées, car elles risquent de mettre en péril les illustrateurs professionnels. Par ailleurs, la qualité de l’histoire et des dessins peuvent laisser à désirer.

Sans aller jusque là, vous pouvez également demander à ChatGPT de vous suggérer des titres, des idées de scénario, des dialogues ou des plans de structure pour compléter ou enrichir vos fictions.

Publier des livres blancs et des e-books professionnels

Il est très facile de générer des tutoriels et des guides d’instructions, ou des textes sur des sujets techniques avec ChatGPT. En trouvant une thématique pertinente, vous pouvez créer des ebooks et des livres blancs afin de les vendre sur Amazon ou d’autres plateformes.

Vous pouvez également utiliser d’autres outils pour ajouter des infographies, automatiser la mise en page et les illustrations. Combiner les IA reste à l’heure actuelle le meilleur moyen de générer des revenus grâce à cette technologie.

En utilisant un outil comme MurfAI, vous pouvez également générer automatiquement des versions audio de vos livres. Ceci vous permettra de les vendre sur des plateformes comme ACX ou Findaway Voices et autres marchés de livres audio.

Créer des vidéos YouTube

L’un des talents de ChatGPT est de compiler les informations sous forme de script de vidéo pour YouTube ou d’autres plateformes. Vous pouvez lui demander d’écrire un script à partir d’informations que vous lui fournissez, ou de créer directement un script sur un sujet.

Par la suite, vous pouvez utiliser ces scripts pour créer vos vidéos. Il est également possible de vendre des scripts à des YouTubers.

En combinant plusieurs outils comme ChatGPT, Pictory et MurfAI, vous pouvez facilement créer des vidéos complètes et les publier sur YouTube afin d’accumuler des revenus grâce aux pubs.

Créer des formations vidéo

L’outil Synthesia permet de créer une vidéo en laissant un acteur numérisé dicter votre texte. En le combinant avec ChatGPT, vous pouvez très rapidement créer des formations vidéo sur n’importe quel sujet.

Il est ensuite possible de vendre ces formations sur des plateformes comme Udemy, Skillshare, Coursera ou EDX. Bien évidemment, seul un contenu de qualité répondant à une demande forte pourra trouver le succès.

Faire la chasse aux bugs ou Bug Bounty

En laissant ChatGPT analyser les codes informatiques de différents logiciels, un hacker éthique est parvenu à détecter des bugs. L’IA lui a indiqué le rôle du code, son fonctionnement, mais aussi les failles qu’il comporte et les risques associés.

En utilisant cette méthode, il a réussi à « redécouvrir » une faille Facebook déjà identifiée par le hacker Youssef Samada. Cette faille permet de prendre contrôle de n’importe quel compte Facebook dès que l’utilisateur clique sur un lien spécifique. Lorsque ce bug avait été découvert, la firme américaine avait versé une récompense de 42 000 dollars.

Il est donc tout à fait possible de chercher des bugs dans les applications et sites web, même si vous n’avez pas d’expertise en programmation. Il suffit de demander à ChatGPT d’inspecter le code à votre place. En cas de découverte de failles, vous pouvez être rémunéré dans le cadre des programmes de Bug Bounty des entreprises.

Créer des sites web pour les entreprises

Il existe de nombreuses plateformes permettant de créer très facilement un site web pour une entreprise, à l’instar de Wix ou WordPress. Désormais, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour automatiser la création de contenu textuel pour de tels sites web.

Vous pouvez donc proposer des services de création de sites web pour des restaurants, des avocats ou encore des cabinets de comptable. Il suffit de décrire le type d’entreprise à l’IA. Elle pourra même vous aider à coder une fonctionnalité spécifique !

Produire du contenu pour réseaux sociaux

Une présence sur les réseaux est devenue impérative pour les entreprises, mais peut vite devenir contraignante. Grâce à l’IA, vous n’aurez plus besoin de consacrer de temps à l’optimisation de votre contenu pour ces plateformes.

Le métier de Community Manager est devenu indispensable pour la plupart des marques, afin de gérer leur image et leur relation client via les réseaux sociaux.

Pour qu’un contenu rencontre le succès sur les réseaux sociaux, il est nécessaire de respecter des codes spécifiques. Or, ChatGPT peut vous aider à adopter ce format.

Toutefois, rien n’empêche de laisser ChatGPT générer des contenus attrayants pour les différentes plateformes sociales. Vous pouvez ainsi gagner du temps et gérer de nombreuses communautés.

Le chatbot est capable d’adopter le ton idéal pour capter l’attention des internautes lorsqu’ils déroulent leurs fils d’activité. Il peut donc vous apporter une précieuse assistance pour la gestion de vos comptes sur Twitter, Instagram ou Facebook.

Répondre à des questions sur Quora et autres plateformes

Certains sites web proposent une rémunération pour répondre à des questions, à l’instar de Quora et autres sites de tutorat comme StudyPool. Pour de nombreuses questions, il est possible de faire appel à ChatGPT pour répondre à votre place.

Tout du moins, l’IA peut venir compléter votre expertise ou vos connaissances personnelles ou vous aider à formuler votre réponse. Il est toutefois important de vérifier la pertinence du contenu…

Sur le Quora France, vous ne pouvez pas être payé pour répondre à des questions. En revanche, votre participation active peut vous permettre de vous faire repérer pour le programme d’affiliation. Vous pourrez alors être payé pour poser des questions, proportionnellement à l’audience qu’elles attirent. Sur la version anglaise de la plateforme, il est possible d’être rémunéré pour vos réponses.

ChatGPT pour le codage

Le codage informatique n’est pas accessible à n’importe qui. De nombreuses personnes sont repoussées par la syntaxe des langages de programmation, et ceci les empêche de donner vie à leurs idées d’applications ou d’outils. Il est généralement nécessaire de faire appel à un développeur.

Toutefois, pour les projets les plus simples, il est tout à fait possible d’utiliser ChatGPT. Ceci permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

En demandant à l’IA, vous pouvez par exemple coder un outil de calcul de taux d’intérêt. Vous pouvez préciser le langage de programmation souhaité, en fonction du cas d’usage.

Vous pouvez ensuite copier le code et l’utiliser. En guise de prompt, il suffit de demander à ChatGPT de vous aider à coder un outil en précisant la tâche à accomplir.

Inventer des noms et slogans pour les entreprises

Certaines entreprises sont prêtes à payer cher pour trouver un nom ou un logo parfait. Avec ChatGPT, vous pouvez facilement trouver des noms originaux et les vendre sur une plateforme comme NamingForce.

Si vous créez vous-même une entreprise ou un produit, pensez aussi à vous aider de cette IA pour trouver un nom ou d’autres idées. Elle pourra souvent proposer des idées auxquelles vous n’auriez pas pensé.

Fournir des services de traduction

Avec Google Traduction, le métier de traducteur était déjà en péril. Désormais, ChatGPT est capable de traduire n’importe quel texte dans une multitude de langages et même d’en changer le ton ou de réarranger les mots.

Toutefois, pour le moment, de nombreuses entreprises n’ont pas encore conscience de l’existence de cet outil. Il est donc possible de proposer vos services de traducteur sur une plateforme de freelance telle que Fiverr ou Guru. C’est un moyen très simple de générer des revenus en attendant que tout le monde soit capable d’exploiter l’IA….

Il vous suffit de copier/coller un texte sur la boîte de dialogue de ChatGPT, et de lui demander de le traduire dans la langue de votre choix. Bien évidemment, mieux vaut vérifier le résultat avec un deuxième outil.

Construire un chatbot basé sur l’API ChatGPT

De nombreux logiciels permettent de créer des chatbots à partir d’une base de connaissance. Rien ne vous empêche d’utiliser ChatGPT pour produire une base de connaissance sur la thématique de votre choix, puis de créer un chatbot basé dessus.

Vous pourrez ensuite vendre ce chatbot à d’autres entreprises. Il est aussi possible de créer votre propre service payant d’assistant virtuel ou de service client. Par exemple, vous pouvez créer un assistant virtuel ou un coach sportif IA et le commercialiser sous forme d’application mobile.

Écrire des annonces immobilières ou Airbnb

Les agents immobiliers utilisent déjà massivement ChatGPT. Cet outil leur permet de créer très facilement des descriptions de propriétés en quelques secondes seulement, en tapant quelques mots-clés.

Il est aussi utilisé pour les publications sur les réseaux sociaux, ou la rédaction de documents légaux. Les tâches répétitives liées à cette profession comme les réponses aux questions fréquemment posées ou les calculs peuvent également être automatisés.

Si vous souhaitez vous lancer dans une carrière d’agent immobilier, ChatGPT peut vous permettre de gagner un temps précieux pour accroître votre productivité et vos résultats. De même, vous pouvez l’utiliser pour créer une conciergerie AirBnB dans votre ville !

ChatGPT pour la rédaction SEO

La publication de contenu SEO sur le web peut être une source de revenus, mais il n’est pas toujours facile de trouver des idées. Grâce à ChatGPT, vous pouvez très facilement générer des listes d’idées sur n’importe quel sujet.

Les propriétaires de blogs peuvent utiliser cet outil pour créer plus de contenu, augmenter leur trafic et donc accroître leurs revenus liés à la publicité ou aux ventes de produits.

En plus de donner des idées générales d’articles sur un sujet, l’IA peut aussi approfondir ses propres idées pour en générer toujours plus. Il s’agit donc d’une source d’inspiration intarissable.

De la même façon, l’IA peut suggérer des idées de sous-parties à ajouter à un dossier pour le compléter. Ceci permet de rédiger des dossiers extrêmement complets, et de se hisser parmi les meilleurs résultats sur les moteurs de recherche comme Google.

Il est possible d’utiliser ChatGPT pour générer des idées pour votre blog, ou pour ceux de vos clients si vous êtes freelancer ou si vous travaillez pour une agence.

Un bon exemple de prompt est : « je cherche des idées pour un article de blog sur tel sujet, peux-tu m’aider ? ». Le chatbot pourra vous fournir une liste d’idées en quelques instants.

Créer des titres pour vos articles

Dans le domaine du SEO, le titre d’un article est important. Or, ChatGPT peut vous aider à trouver des titres plus attractifs pour vos articles. Il suffit de lui demander de réécrire un titre, en précisant le style souhaité.

Cette approche peut vous aider à améliorer vos titres. Vous pouvez aussi fournir ce service à vos clients, si vous êtes un freelancer ou une agence de marketing.

Exemple de prompt : « j’ai écrit un article avec ce titre, peux-tu me suggérer une alternative qui retienne mieux l’attention ? ». Vous n’avez plus qu’à faire confiance au talent data-driven du chatbot.

Rédiger des articles

Cette IA n’est pas seulement capable de générer des idées d’articles ou des titres : elle peut également rédiger automatiquement un premier brouillon.

Après avoir choisi une idée d’article dans la liste fournie, vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger le contenu ou de construire un plan. Il sera probablement nécessaire de perfectionner le texte, mais ce premier jet permet de gagner un temps précieux.

En guise de prompt, vous pouvez utiliser « je prévois d’écrire un billet de blog sur tel sujet, peux-tu m’aider à créer un plan listant les points principaux que je dois traiter ? ».

Mettre à jour le contenu existant

Au fil des années, les us et coutumes ont changé sur le web. Certains contenus anciens sont désormais obsolètes, tant sur le fond que sur la forme.

Avec ChatGPT, il est possible de réécrire automatiquement des sections, d’ajouter de meilleures introductions ou même de créer des FAQ pour les billets de blogs existants.

Cet outil IA permet donc de simplifier les mises à jour et les améliorations SEO. Les freelancers peuvent aussi proposer ce service à d’autres entreprises pour leurs blogs ou leurs sites web.

Précisons toutefois qu’il existe déjà des outils capables de détecter si un contenu est rédigé par ChatGPT. Veillez donc à tester les textes rédigés avant de les publier.

Rédiger des textes vendeurs

À l’aide de ChatGPT, vous pouvez très facilement transformer un texte purement informatif comme une page Wikipedia en un texte convaincant et enthousiasmant.

Ceci est idéal pour le marketing ou la vente. Vous pourrez utiliser ces textes retravaillés pour un blog ou un email. En tant que freelancer, il est possible de proposer ce service. Un exemple de prompt : « j’ai besoin d’écrire un texte publicitaire pour promouvoir tel produit, peux-tu m’aider ? ».

Demander à ChatGPT des idées pour gagner de l’argent

Vous êtes venus sur cette page pour découvrir des idées pour gagner de l’argent à l’aide de ChatGPT. Toutefois, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous donner des idées pour gagner de l’argent.

Déjà à l’heure actuelle, le chatbot peut vous donner de nombreuses idées pour vous enrichir facilement sur le web ou vous lancer dans une activité lucrative. Pourtant, il ne s’agit pour l’instant que d’une version hors ligne.

Lorsque cette IA sera connectée, elle pourra consulter internet pour vous donner des réponses. Dès qu’une personne aura une bonne idée de business, ChatGPT sera donc capable de vous la suggérer…

Devenir expert ou consultant ChatGPT et proposer vos services

ChatGPT offre des possibilités incroyables, mais il reste nécessaire de savoir l’utiliser correctement. Si vous avez un talent particulier pour l’écriture de prompts, vous pouvez vendre vos services.

Il est également possible de partager votre expertise en créant des formations dédiées à ChatGPT. Si votre enseignement est réellement utile, vous pourrez rapidement vous forger une réputation et connaître le succès grâce à cette activité.

Investir dans ChatGPT et les autres IA

Si vous croyez au potentiel de ChatGPT et des IA génératives, pourquoi ne pas investir dès maintenant dans cette technologie ? Même si OpenAI n’est pas cotée en bourse, vous pouvez par exemple acheter des actions Microsoft. Rappelons que le géant américain compte investir 10 milliards de dollars dans l’entreprise pour injecter l’intelligence artificielle dans ses produits.

Quelques conseils pour gagner de l’argent avec ChatGPT

Voici quelques conseils si vous souhaitez générer des revenus grâce à ChatGPT. Veillez à utiliser ces outils de manière légale et éthique, notamment en respectant les règles de protection des données personnelles.

Gardez en tête que ChatGPT reste un outil limité, incapable de remplacer l’expertise et le jugement humain. Avant de publier des textes produits par ce chatbot, vérifiez s’ils passent les tests de plagiats de logiciels comme Originality.ai.

Si vous fournissez des services à l’aide de ChatGPT, mieux vaut vous assurer que vos clients n’aient pas de réticence à utiliser l’IA. Certaines entreprises se méfient de ces technologies, et la transparence est donc préférable.

Un autre point à retenir est que ChatGPT est actuellement accessible à n’importe qui. Même si de nombreuses personnes ignorent les possibilités offertes, il sera difficile de gagner de l’argent en exploitant uniquement par cet outil. Mieux vaut trouver une façon pertinente et inventive de combiner plusieurs IA différentes comme ChatGPT et MidJourney…