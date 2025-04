Panne d’électricité géante en Espagne : faut-il craindre la même chose en France ?

La panne électrique majeure qui a touché l’Espagne, le Portugal et une partie de la France le 28 avril, est désormais résolue, et le courant revient progressivement. Suite à cet incident, de nombreuses interrogations subsistent quant à ses causes.

Une panne électrique de grande ampleur a touché la France et l’Espagne à 12h33, et le Portugal à 11h33 en raison du décalage horaire. Les capitales espagnole et portugaise ont été privées d’électricité, ce qui a entraîné une paralysie quasi totale de ces deux nations. Bien que l’origine probable de cet incident semble se situer au niveau du réseau électrique européen, les raisons précises de cette panne demeurent inconnues d’après les informations disponibles.

Une panne d’électricité géante qui a semé le chaos

La panne a provoqué d’importantes perturbations. En effet, les métros et les trains ne fonctionnaient plus, tout comme les lignes téléphoniques, les DAB et les feux de signalisation. Et ce n’est qu’un aperçu des conséquences de cet incident.

Une panne électrique d’une ampleur inhabituelle a plongé plus de 50 millions d’habitants de la péninsule ibérique dans une confusion totale.

Après la panne, le ministre de l’Intérieur espagnol a décrété l’état d’urgence. Par la suite, le Premier ministre Pedro Sanchez s’est rendu chez le gestionnaire du réseau électrique national, Red Electrica, afin de suivre de près les mesures prises pour résoudre la situation.

De son côté, le cabinet portugais a convoqué une réunion d’urgence à la résidence du Premier ministre.

Toujours à la recherche de l’origine de la panne ?

D’après le distributeur portugais E-Redes, cité par le journal portugais Expresso, l’origine de la panne résiderait dans « un problème avec le système électrique européen ».

Par conséquent, la société était obligée de couper l’électricité dans plusieurs zones pour stabiliser le réseau d’après ses déclarations.

D’ailleurs, le site web du réseau électrique espagnol a constaté une diminution considérable de la demande électrique à travers le pays durant l’après-midi. La preuve est la courbe de charge qui a chuté de 27 500 MW à environ 15 000 MW.

Le responsable des opérations chez Red Electra qualifie cet événement d’« exceptionnel et extraordinaire ». En revanche, le gestionnaire du réseau espagnol a préféré ne pas apporter plus de détails sur les causes de la panne.

Par ailleurs, le centre national de cybersécurité portugais a déclaré dans un communiqué qu’aucun élément ne suggère que la panne soit due à une cyberattaque.

Une panne qui a touché une partie infime de la France

La France a également été touchée par cette panne, toutefois, elle a été épargnée. En effet, si l’Espagne et le Portugal sont en bout de ligne, la France se trouve au cœur des maillages électriques européens.

On pourrait cependant s’interroger sur l’existence d’un dispositif de secours en France pour faire face à une défaillance de cette ampleur.

Les sites stratégiques, notamment ceux d’importance vitale, disposent de générateurs de secours pour assurer une continuité de service.

L’hôpital Foch, par exemple, est équipé de groupes électrogènes. Ce qui permet la prise en charge des patients en cas de besoin.

En cas d’incident à l’échelle nationale, le gestionnaire du réseau électrique se dit prêt. Il assure avoir des solutions d’urgence mobilisables rapidement, notamment au niveau local, dès la moindre alerte.

