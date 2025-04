Google annonce un keynote inédit spécial Android ! Que va-t-il dévoiler ?

Google semble souhaiter donner une vitrine dédiée à Android. Mais alors, Google I/O réserve-t-il d’autres innovations ?

Le 28 avril 2025, Google dévoile The Android Show : I/O Edition. Cette conférence inédite est diffusée en direct sur YouTube, une semaine avant la Google I/O. L’émission, animée par se focalisera sur les nouveautés liées à Android, dont Android 16 et d’autres avancées attendues.

Un nouvel événement dédié pour Android

Comme son nom l’indique, cet événement met Android à l’honneur. Sameer Samat, président de l’écosystème Android, animera cette conférence.

Diffusée en direct sur YouTube le 13 mai 2025 à 10 h heure du Pacifique, soit vers 19 h à Paris. Sa dissociation de Google I/O laisse présager un programme dense. Ainsi, Google a dû dédier un événement à part pour Android 16.

Lancée en janvier 2025 sur les appareils Pixel compatibles, sa version bêta introduit des nouveautés marquantes. À savoir des applications adaptatives à tous formats d’écran, texte vertical, mises à jour en direct.

La version définitive, quant à elle, est attendue en juin et devrait affiner l’expérience utilisateur et renforcer l’intégration aux services Google. The Android Show pourrait en révéler la date exacte, tout en dévoilant des fonctionnalités inédites.

Google I/O et The Android Show, une complémentarité

The Android Show pourrait aller au-delà d’Android 16 en dévoilant aussi des avancées sur Wear OS 6, avec des promesses d’améliorations de performances.

Malgré tout, Google I/O, prévu les 20 et 21 mai 2025, reste l’événement phare de la firme. Il couvre l’intelligence artificielle, le matériel et les services.

Certaines annonces, notamment autour de Gemini, l’IA de Google, pourraient figurer dans les deux rendez-vous. Wear OS 6 et Android XR alimentent également les spéculations.

Android XR, dédié à la réalité étendue, cible casques et lunettes immersives, tandis que Gemini devrait s’intégrer plus largement à Android. Google Maps et Circle to Search pourraient également bénéficier de mises à jour significatives.

