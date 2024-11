Gemini : comment utiliser l’IA de Google sur votre smartphone ?

Google Gemini débarque depuis quelque temps sur votre smartphone ! Voici donc des conseils pour utiliser cette IA de Google sur votre Smartphone !

Avez-vous déjà installé Gemini sur votre smartphone ? Vous envisagez de passer de Google Assistant à une version supérieure ? Vous avez un Google Pixel 9, un smartphone dans lequel Gemini sont préinstallés ? Voici tout ce que vous pouvez faire avec l’assistant numérique propulsé par Google !

L’application Gemini est disponible gratuitement pour Android et iOS. Vous pouvez ainsi vous connecter avec votre compte Google et passer à l’application.

À l’instar de Gemini pour le Web, vous pouvez accéder à Gemini Advanced via Google One AI Premium, en payant 20 $ par mois à Google. Plus précisément, les utilisateurs gratuits profiteront d’un modèle plus petit, baptisé Gemini 1.5 Flash. Par ailleurs, les utilisateurs payants bénéficient de Gemini 1.5 Pro.

Pour rappel, le modèle Pro propose surtout des réponses plus intelligentes sur un éventail plus large de sujets. Je peux affirmer qu’il est identique au modèle ChatGPT gratuit par rapport au modèle payant.

Au moment d’utiliser cet assistant de Google, j’ai tout de suite constaté à quel point son interface était simple. Il suffit de saisir la question ou le commentaire en bas de l’écran et la réponse s’affiche en haut.

Il est aussi possible d’interagir avec Gemini de plusieurs manières. Il est possible de taper dans la zone de texte, d’utiliser l’icône du micro pour verbaliser la demande, d’utiliser l’icône de l’appareil photo pour interroger une image ou encore utiliser l’icône de l’onde sonore pour parler à Gemini Live.

Comme vous l’avez constaté, il existe deux manières de parler à Gemini : la saisie vocale d’origine et le nouveau Gemini Live.

Ce dernier propose une interaction plus naturelle. Son avantage réside sur le fait qu’il est possible de l’interrompre et d’utiliser des mots de remplissage. De plus, la réponse est moins robotique et ressemble presque à une conversation normale.

https://twitter.com/GeminiApp/status/1860005347546759638

Que pouvons-nous faire sur Gemini ?

Gemini peut répondre à des invites similaires à celles que nous pouvons utiliser avec d’autres robots IA comme Copilot ou ChatGPT. Par exemple, j’ai demandé des choses comme : « Donnez-moi des idées de thèmes d’anniversaire pour un enfant de 5 ans », « Rédigez le texte d’un e-mail indiquant à mon patron que je souhaite une promotion » et « Quels podcasts de science-fiction devrais-je écouter ? » ou encore « Écrivez un poème sur l’iPhone 16. »

À la fin de chaque réponse, il y a les icônes « pouce vers le haut » et « pouce vers le bas » qui vous permettent d’évaluer la réponse. Il y a également l’icône « partager » si vous souhaitez le partager à un contact ou encore une icône « copier » pour l’envoyer dans le presse-papiers de votre Smartphone.

Par ailleurs, il dispose aussi d’une icône Google qui nous invite à évaluer les résultats. Il suffit d’appuyer sur les trois points afin d’envoyer la réponse à Google Docs ou Gmail et la modifier.

Les utilisateurs peuvent aussi demander à Gemini de générer des images à partir du moteur Imagen 3 de Google, et ce, même si vous avez souscrit ou non à Gemini Advanced. Rappelons toutefois que seuls les abonnés peuvent générer des images de personnes, jusqu’à aujourd’hui.

Enfin, vous pouvez cliquer sur l’icône de l’appareil photo et capturer une photo à ajouter à l’invite. Cela vous permet d’avoir plus de possibilités en matière d’invites. Et pour joindre une image depuis votre galerie, vous pouvez choisir l’icône (+) située à gauche de la zone de saisie de texte.

Je pense que cette nouvelle IA de Google est particulièrement intéressante ! Et vous ? Partagez-vous le même avis ? Dites-nous en commentaire !

