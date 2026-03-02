Ports USB publics : ce que le FBI recommande aux voyageurs

Si vous passez régulièrement par un aéroport, vous avez sûrement déjà branché votre téléphone sur une prise USB en attendant votre vol. Ce réflexe anodin peut pourtant transformer quelques minutes de recharge en accès direct à vos données personnelles les plus sensibles.

« Batterie faible. » Ce message apparaît souvent entre deux vols lors d’escales prolongées fatigantes. Pourtant, brancher son téléphone sur une prise USB d’aéroport reste risqué pour vos données personnelles sensibles. Ce geste banal peut exposer vos informations confidentielles à des cybercriminels organisés et discrets. Les aéroports constituent régulièrement des cibles privilégiées pour des attaques numériques particulièrement efficaces. Ainsi, un simple câble branché quelques minutes peut compromettre votre sécurité numérique personnelle.

Caleb Barlow, vice-président chez IBM Security, alerte clairement sur cette menace persistante. Il expliquait dans Forbes en 2019 une comparaison particulièrement frappante pour illustrer le danger. « Brancher un appareil sur un port USB public, c’est un peu comme utiliser une brosse à dents trouvée au bord de la route », déclarait-il. Autrement dit, vous ignorez totalement l’origine réelle et l’intégrité technique de cette connexion publique.

Le “juice jacking”, une technique qui vise tous les smartphones

Ce phénomène porte un nom précis : le « juice jacking ». Il désigne une méthode de piratage ciblant spécifiquement les bornes publiques de recharge USB. Concrètement, des pirates modifient certains ports afin d’injecter des programmes malveillants invisibles. Ensuite, ces logiciels infectent immédiatement les appareils connectés sans déclencher d’alerte évidente. Par conséquent, les cybercriminels récupèrent mots de passe, photos personnelles et données bancaires sensibles.

Tous les smartphones restent concernés, qu’ils fonctionnent sous Android ou iOS. La connexion USB permet simultanément l’alimentation électrique et le transfert de données numériques. Comme le précisent nos confrères du magazine Geo, ce double usage crée la vulnérabilité exploitée. « Une fois infecté, un téléphone peut voir ses mots de passe récupérés à distance », détaillent-ils. Dans certains cas, le logiciel malveillant verrouille même complètement l’appareil, empêchant toute utilisation normale.

Les ports USB intégrés aux sièges d’attente constituent des cibles fréquentes pour ces attaques. De même, les bornes gratuites des centres commerciaux présentent des risques comparables pour les utilisateurs. Ainsi, les stations de recharge proposées dans certains hôtels attirent également les cybercriminels opportunistes.

Le FBI met officiellement en garde les voyageurs

Le FBI a officiellement alerté le public sur cette pratique préoccupante. En avril 2023, le bureau de Denver publiait un avertissement sur Twitter. L’agence recommandait explicitement d’éviter toute connexion à des ports USB publics accessibles. Les attaques liées au juice jacking progressent régulièrement selon les autorités américaines. Cette mise en garde confirme que la menace dépasse largement le simple scénario théorique alarmiste.

Les réflexes simples pour éviter les mauvaises surprises

Premièrement, emportez toujours votre propre chargeur ainsi que votre câble personnel sécurisé. Ensuite, privilégiez une prise électrique classique plutôt qu’un port USB intégré au mobilier public. De plus, vous pouvez utiliser un adaptateur spécifique bloquant tout transfert de données numériques. Cet accessoire autorise uniquement la recharge électrique sans échange d’informations sensibles.

Si un message demande d’autoriser le partage de données, refusez immédiatement cette requête. Sélectionnez systématiquement l’option « charge uniquement » proposée par votre appareil connecté. Toutefois, débranchez idéalement votre téléphone dès apparition de cette notification inattendue. La rapidité de réaction limite fortement les risques d’infection numérique.

Autre solution particulièrement efficace : utiliser une batterie externe personnelle durant vos déplacements. Ainsi, vous évitez toute connexion directe avec une infrastructure publique potentiellement compromise.

Attention également au Wi-Fi public des aéroports

Par ailleurs, le Wi-Fi gratuit des aéroports présente aussi des dangers numériques sérieux. Un pirate peut intercepter les données transitant entre votre appareil et le réseau public. Sont notamment visés les identifiants, mots de passe et coordonnées bancaires confidentielles. Par conséquent, privilégiez vos données mobiles plutôt qu’un réseau Wi-Fi public non sécurisé. Certes, cette solution peut coûter temporairement plus cher lors de vos déplacements. Cependant, elle protège efficacement vos informations personnelles contre des interceptions malveillantes.





