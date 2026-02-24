Les IA sont prises d’assaut par tous les hackers : Google lance une alerte rouge

L’alerte est sérieuse. En 2026, les modèles d’IA ne sont plus seulement des outils, ils sont devenus les cibles des hackers. Selon les experts en cybersécurité de Google, les pirates ne cherchent plus seulement à voler des données, ils tentent désormais de voler l’intelligence elle-même.

Pendant longtemps, j’ai vu l’IA comme un accélérateur de productivité. Aujourd’hui, la réalité est plus brutale. En intégrant ces modèles d’IA au cœur de leurs opérations, les entreprises ont créé une nouvelle surface d’attaque qui attire déjà des hackers, des groupes organisés et même des acteurs étatiques. Cette année, la nature des menaces change car l’IA est désormais à la fois l’arme et la cible.

Les modèles d’IA, nouvelle cible stratégique des hackers

La grande nouveauté, c’est que les attaquants ne cherchent plus uniquement à pénétrer un système pour voler une base de données ou déployer un rançongiciel. Leur objectif se déplace vers le modèle d’IA lui-même.

Une technique inquiète particulièrement les experts. Il s’agit de l’extraction de modèle, parfois appelée distillation. Plutôt que de pirater un serveur, le hacker utilise un accès légitime et envoie des centaines de milliers de requêtes à l’IA. En analysant ses réponses, il reconstitue progressivement son fonctionnement.

Ainsi, on peut tenter de cloner un modèle qui a coûté des milliards à entraîner… sans jamais déclencher une alerte classique. Ce type d’attaque transforme l’IA en actif industriel exposé, au même titre qu’un brevet ou un secret technologique. Et pour les entreprises qui misent tout sur leurs modèles propriétaires, le risque est énorme.

Google identifies over 100k prompts used in distillation attacks https://t.co/Axwuh4WTBx — Angsuman Chakraborty ✪ (@angsuman) February 24, 2026

L’IA accélère aussi les cyberattaques

Ce qui m’a frappé dans cette alerte, c’est le fait que l’IA est aussi devenue un accélérateur pour les cybercriminels. Des groupes liés à des États comme la Russie, la Chine, l’Iran ou la Corée du Nord l’utilisent déjà dans leurs opérations quotidiennes. Bien sûr, elle permet de rédiger des emails de phishing plus crédibles. Mais l’impact va beaucoup plus loin.

L’IA peut analyser un secteur, étudier une entreprise, comprendre son contexte local, traduire ses communications et imiter son ton interne en quelques minutes. Ce travail de reconnaissance prenait autrefois des semaines.

Par conséquent, les attaques sont plus rapides, plus ciblées et plus crédibles. Et dans le domaine du ransomware, la vitesse fait toute la différence. Plus un attaquant agit vite, plus il a de chances de se propager avant que les équipes de sécurité ne réagissent.

La cybercriminalité devient de plus en plus automatisée

Je pense que nous entrons dans une nouvelle phase. Celle des menaces automatisées. Dorénavant, des systèmes planifient, testent et exécutent des campagnes avec une intervention humaine minimale.

Mais le problème, c’est l’asymétrie. Les entreprises doivent respecter des processus, des validations et des règles de gestion des risques. Les hackers, eux, expérimentent sans contrainte et si leur IA échoue, ils recommencent. Toutefois, si celle d’un défenseur échoue, l’incident peut coûter des millions.

Cette réalité explique pourquoi les experts insistent sur un point. La seule réponse crédible est l’automatisation de la défense. Les équipes de sécurité utilisent déjà des outils capables de détecter des anomalies en temps réel ou d’anticiper des vulnérabilités, comme l’illustrent les travaux détaillés sur le blog Cloud Google autour des usages adversariaux de l’IA.

Dans cette course, l’humain garde le contrôle stratégique, mais la vitesse d’exécution appartient à présent aux algorithmes.

Ce que les entreprises sous-estiment encore avec l’IA

À mes yeux, le vrai enjeu dépasse la cybersécurité classique. Beaucoup d’organisations ont intégré des modèles d’IA dans leur service client, leur production ou leurs outils internes… sans adapter leur stratégie de sécurité.

Or chaque API exposée, chaque accès utilisateur, chaque intégration avec un modèle externe peut devenir un point d’entrée. Les entreprises ne doivent donc plus considérer l’IA comme un simple logiciel, mais une infrastructure critique.

Cela implique de surveiller les volumes de requêtes, de limiter les usages anormaux, de protéger les modèles contre l’extraction et de contrôler finement les accès. Mais surtout, je pense que cela demande un changement de mentalité. Ils doivent sécuriser l’IA dès sa conception, et non après son déploiement.

Ainsi, l’IA transforme la cybersécurité en course de vitesse entre machines. Les attaquants gagnent aujourd’hui en agilité, mais les défenses évoluent aussi rapidement.

La vraie question pour les mois à venir est alors de savoir à quelle vitesse les entreprises vont adapter leurs architectures. Nous pouvons aussi nous attendre à une pression réglementaire plus forte autour de la protection des modèles et des usages.

En 2026, protéger ses données ne suffit plus. Il faut désormais protéger son intelligence. Et pour beaucoup d’acteurs, cette prise de conscience arrive encore un peu tard.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.