L’IA, nouvel enjeu de la cybersécurité : arme à double tranchant pour les entreprises

Une étude OpinionWay pour Vade révèle que l’intelligence artificielle (IA) bouleverse l’équilibre des forces dans la cybersécurité. Attaques plus sophistiquées, défense renforcée, le rôle de l’IA divise les dirigeants d’entreprises.

Les résultats d’une récente étude menée par OpinionWay pour Vade, entreprise spécialisée dans la cybersécurité, mettent en lumière un paradoxe troublant. L’intelligence artificielle renforce la cybersécurité des entreprises, elle facilite également les cyberattaques.

L’IA, une menace autant qu’une protection

L’étude révèle une perception partagée parmi les dirigeants interrogés. Cette enquête a été réalisée auprès de 500 dirigeants français d’entreprises de plus de 10 salariés. Elle soulève des questions essentielles sur l’avenir de la cybersécurité à l’ère de l’IA. Près d’un tiers (30 %) d’entre eux estiment que l’IA favorise les cyberattaques. 28 % pensent qu’elle renforce la cybersécurité de leur organisation. Pour 33 %, l’IA agit dans les deux camps à parts égales. Cela illustre une complexité croissante dans le paysage de la cybersécurité.

Un dirigeant interrogé souligne : « L’IA est une arme à double tranchant, elle peut être utilisée pour protéger mais aussi pour attaquer. » Les petites entreprises, en particulier celles avec 10 à 19 salariés, estiment majoritairement que l’IA contribue à un jeu d’équilibre entre menace et défense.

Les PME, premières victimes des cyberattaques

Les entreprises de taille moyenne (20 à 49 salariés) semblent les plus vulnérables face aux cybermenaces. Selon l’étude, 61 % de ces structures ont déjà subi au moins une cyberattaque, un chiffre nettement supérieur à la moyenne globale de 50 %. Elles sont également 37 % à penser que l’IA donne un avantage aux cybercriminels. En comparaison, les grandes entreprises, mieux armées pour se défendre, perçoivent un équilibre plus stable entre les risques et les bénéfices apportés par l’IA. Ainsi, seulement 16 % des grandes entreprises considèrent que l’IA profite principalement aux attaquants.

Un autre point crucial soulevé par l’étude est l’évolution des cyberattaques rendue possible par l’IA. Près de 73 % des dirigeants interrogés reconnaissent que l’IA a permis aux cybercriminels de rendre leurs attaques plus sophistiquées. Cette proportion grimpe à 79 % parmi les entreprises qui ont déjà été attaquées. Les attaques assistées par IA, telles que le phishing et la compromission des emails professionnels (BEC), inquiètent particulièrement les dirigeants, qui y voient des menaces de plus en plus difficiles à contrer.

Malgré ces préoccupations, l’IA reste perçue comme un outil indispensable dans la lutte contre les cybermenaces. Environ 81 % des entreprises intègrent déjà des solutions basées sur l’IA pour protéger leurs systèmes. Les priorités concernent le filtrage des emails, la détection des menaces avancées et l’amélioration des politiques de sécurité.

