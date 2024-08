Les cybercriminels s’attaquent aussi aux enfants de moins de 10 ans, faites attention !

Le vol d'identité ne touche pas seulement les adultes. Il s'étend aussi aux enfants sans qu'ils ne s'en rendent compte. Récemment, une entreprise a subi une cyberattaque et les données d'une fille de 9 ans ont été compromises. Une réalité inquiétante dans laquelle de plus en plus de parents se trouvent piégés.

En mars dernier, une entreprise médicale, spécialisée dans les équipements pour enfants, a subi une attaque par ransomware. Au cours de cette intrusion, les cybercriminels ont non seulement chiffré des fichiers, mais aussi accédé à des informations hautement sensibles. Parmi les victimes de cette attaque figurent plusieurs enfants, dont les données ont été exposées sans qu'ils n'aient jamais interagi avec des contenus suspects ou téléchargé de logiciels malveillants.

Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les données de certains enfants avaient déjà été compromises à plusieurs reprises avant leur dixième anniversaire. Dans ce cas précis, les informations volées comprenaient le nom complet, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale ainsi que des dossiers médicaux et des informations d'assurance. Ces données sensibles circulent désormais sur le dark web, où elles sont à la merci des fraudeurs.

Changer de fournisseur médical n'est généralement pas une option réaliste. Les entreprises de santé doivent conserver les données plus longtemps en raison des obligations légales. Par conséquent, il est difficile de contrôler la diffusion des informations sensibles. Cependant, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour protéger vos enfants contre les futures tentatives de vol d'identité.

Des conseils pour prévenir le vol d'identité chez les enfants

Pour minimiser les risques, geler le rapport de solvabilité de votre enfant est essentiel. Vous devez faire cette démarche auprès des trois agences principales : Equifax, Experian et Transunion. Cette action restreint l'accès à leur crédit et empêche les fraudeurs de l'utiliser à des fins criminelles. C'est une protection efficace, accessible gratuitement à tous.

Utiliser des données factices

Dans certains cas, il est possible d'utiliser des données factices pour protéger l'identité de votre enfant. Par exemple, lorsque vous inscrivez vos enfants à des services non essentiels, utilisez des pseudonymes ou des informations fictives. Cependant, pour les entreprises médicales, cela reste compliqué. Vous devez donc sécuriser ces informations par d'autres moyens.

La mise en place d'une surveillance d'identité est une autre étape essentielle. Ce service permet de détecter rapidement toute tentative de fraude en ligne et vous donne les moyens de prendre des mesures immédiates pour protéger vos informations personnelles.

Assurez-vous de la sécurité numérique de vos enfants

Vérifiez régulièrement les paramètres de confidentialité des applications que vos enfants utilisent. Limitez la diffusion d'informations personnelles identifiables telles que les adresses ou les numéros de téléphone. Chaque donnée partagée en ligne doit être strictement contrôlée pour éviter d'exposer vos enfants aux risques numériques.

Un autre moyen efficace de protéger vos enfants est de verrouiller leurs actifs numériques. Créez des adresses e-mail, achetez leurs noms de domaine et sécurisez les comptes avec des mots de passe uniques. Assurez-vous également d'activer l'authentification à deux facteurs et définissez ces comptes comme privés ou inactifs.

Éduquez vos enfants sur la sécurité numérique

En plus des protections techniques, il est crucial d'éduquer vos enfants sur la sécurité numérique. Apprenez-leur à créer des mots de passe forts et à reconnaître les menaces en ligne. Cette éducation est un investissement essentiel pour leur futur.

Pour se protéger des voleurs d'informations, il est aussi crucial de maintenir vos appareils à jour et d'utiliser des logiciels de sécurité. Les cybercriminels peuvent vendre les informations volées sur un appareil non sécurisé sur le dark web, où elles seront utilisées par d'autres fraudeurs.

Les menaces liées au vol d'identité ne doivent pas rester confinées aux gros titres. Vous devez agir rapidement pour protéger les données personnelles de vos enfants et de toute votre famille. La cybersécurité est un enjeu crucial et chaque parent doit prendre des mesures pour préserver l'intégrité des informations numériques de ses proches.

